仰光（亚洲新闻）— 教宗方济各专机抵达仰光国际机场之际，仰光大街小巷到处是前来热情迎接教宗的朝圣者。

城市交通比平时拥挤了许多，主要交通干道上车行缓慢。虽然教宗今天的行程上并没有公开活动，但来自缅甸各地的信众们都希望热情洋溢地欢迎教皇。缅甸全国大约三分之一的天主教徒都来到了仰光，此外还有来自泰国、越南、柬埔寨、菲律宾和澳大利亚的众多天主教友。

仰光城内组织了六个地点供朝圣者聚集，在教宗车队经过时可以迎接致意。教友们都穿着印有此次牧灵访问主题的特制T恤，在教宗飞机降落的三个小时前，他们就已经冒着烈日和炎热，守候在派阿雅大道（Pyay Road，见题图照片）两旁。现场一派热烈的庆祝气氛，天主教友们挥舞着缅甸国旗和梵蒂冈的旗帜，一些身着传统节日盛装的人们特别引人注目，昭示了欢迎人群来自缅甸的众多少数民族。

与此同时，缅甸军方也为活动布置了严密的安保措施。从昨天晚上开始就有警察部队部署在教宗车队从机场前往总主教府的沿线、以及教堂附近的建筑周围。在国际记者经常光顾的地方明显有特警的存在，昨天上午在香格里拉大酒店设置的此次访问的媒体中心举行了关于教宗行程的新闻发布会，有许多便衣警察在场。连日来有传言说，若开邦的穆斯林有可能组织示威，希望借各界聚焦教宗牧灵访问之机来表达自己的诉求。然而，许多人认为这些传言不过是危言耸听，是当局通常散布出来以便合理化解释警察和军队的增加部署。教宗29日上午将在吉坎桑运动场（Kyaikkasan Ground）举行的弥撒圣祭之时将会有更为严格的安保措施，甚至于在缅甸主教会议协调下工作的志愿者们都不例外。亚洲新闻的消息来源说，当局打算限制参加弥撒的人数，这使得气氛稍显紧张。