拉合尔（亚洲新闻） - 位于拉合尔基督徒地区的尤哈那巴德小区，「赛素千达里和艾纬斯基金会」昨天向就读那里的贫困学生发放圣诞礼物。

学生在他们的父母全神贯注下，唱起圣诞颂歌和表演戏剧。

基金会主席米雪.千达里(Michelle Chaudhry)说：「我非常高兴今天出席庆祝会，听取他们带出的信息。」

她的父亲是巴基斯坦空军飞行员，也是天主教人权倡导者赛素.千达里的女儿说：「今年圣诞节，多方都有圣诞精神的说法。其实一切，由爱、和平、和谐、分享等组成，并接受有需要的人。」

然而，她说，圣诞的精神不是我们用铃、灯、金属丝和装饰品展示的东西，也不是圣诞节结束后，我们把装饰品放回盒子里，圣诞精神应该永远持续下去！让我们尝试在我们的心中携带着圣诞精神，并成为随之而来的奇妙变化的一部份。”

基金会每年举行这些传统的圣诞节活动，包括由圣诞老人给孩子们送赠礼物。这些礼物是由Sonia Rehman收集而来的，能够为孩子们带来“微笑和幸福”。

许多贫穷儿童在基金会的教育机构学习。一位基督徒母亲巴云(Parveen)女士说：「我们的孩子们在这里学习，接受优质教育，我们感到自豪。基金会支持我们的孩子，在教育和人才方面提高了潜力，他们在找到通向更美好世界的道路。」

一位基督徒父亲巴尔卡特‧马西(Barkat Masih)说：「尤哈纳巴德是巴基斯坦人口最多的基督徒小区。不幸的是，在整个地区没有一所政府学校，可以收费低廉，给我们的孩子上学，使他们得到良好的教育。因此，我们非常感谢基金会提供优质教育予基督徒孩子，而且费用廉宜。」

马西当时没有接受教育，但他很高兴儿子可以上学：「耶稣是我们最好的供应者，我们充满喜乐地庆祝祂的诞生，我向天主祈祷，祂为我们贫穷的孩子的脸上带来微笑。」



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