22 December 2016
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia

    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato

    » 12/21/2016, 18.10

    巴基斯坦

    天主教基金会为拉合尔贫困学生送赠圣诞礼物（图）

    Shafique Khokhar

    「赛素千达里和艾纬斯基金会」为贫困儿童提供优质教育。巴基斯坦最大的基督徒小区尤哈那巴德区(Youhanabad)，没有国立学校。当地慈善机构负责收集了礼物。

    拉合尔（亚洲新闻） - 位于拉合尔基督徒地区的尤哈那巴德小区，「赛素千达里和艾纬斯基金会」昨天向就读那里的贫困学生发放圣诞礼物。

    学生在他们的父母全神贯注下，唱起圣诞颂歌和表演戏剧。

    基金会主席米雪.千达里(Michelle Chaudhry)说：「我非常高兴今天出席庆祝会，听取他们带出的信息。」

    她的父亲是巴基斯坦空军飞行员，也是天主教人权倡导者赛素.千达里的女儿说：「今年圣诞节，多方都有圣诞精神的说法。其实一切，由爱、和平、和谐、分享等组成，并接受有需要的人。」

    然而，她说，圣诞的精神不是我们用铃、灯、金属丝和装饰品展示的东西，也不是圣诞节结束后，我们把装饰品放回盒子里，圣诞精神应该永远持续下去！让我们尝试在我们的心中携带着圣诞精神，并成为随之而来的奇妙变化的一部份。”

    基金会每年举行这些传统的圣诞节活动，包括由圣诞老人给孩子们送赠礼物。这些礼物是由Sonia Rehman收集而来的，能够为孩子们带来“微笑和幸福”。

    许多贫穷儿童在基金会的教育机构学习。一位基督徒母亲巴云(Parveen)女士说：「我们的孩子们在这里学习，接受优质教育，我们感到自豪。基金会支持我们的孩子，在教育和人才方面提高了潜力，他们在找到通向更美好世界的道路。」

    一位基督徒父亲巴尔卡特‧马西(Barkat Masih)说：「尤哈纳巴德是巴基斯坦人口最多的基督徒小区。不幸的是，在整个地区没有一所政府学校，可以收费低廉，给我们的孩子上学，使他们得到良好的教育。因此，我们非常感谢基金会提供优质教育予基督徒孩子，而且费用廉宜。」

    马西当时没有接受教育，但他很高兴儿子可以上学：「耶稣是我们最好的供应者，我们充满喜乐地庆祝祂的诞生，我向天主祈祷，祂为我们贫穷的孩子的脸上带来微笑。」

    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-1
    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-1


    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-2
    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-2


    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-3
    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-3


    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-4
    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-4


    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-5
    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-5


    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-6
    Pakistan, fondazione cattolica offre doni di Natale ai bambini poveri-6
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见



    Editor's choices
    中国 –梵蒂冈
    陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌

    Card. Joseph Zen Ze-kiun

    香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”


    中国 - 梵蒂冈
    天主教代表大会和梵蒂冈的沉默

    Bernardo Cervellera

    被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.