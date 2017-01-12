东京（亚洲新闻/通讯社） - 日本明仁天皇定于2019年4月30日退位，皇太子翌日即位。这是讨论有关皇室事务的「日本宫内厅」今天作出的决定，也是200年来首次宣布新的皇帝继位，而前任还活着。

12月8日，由国会议员、地方法官和众议院议员组成的皇室议会，将明确通过继承的德仁王子继承王位。

皇帝的退位，将结束平成31年的统治时代。从2019年5月1日明仁即位当天，启用新年号。自从第二次世界大战以后行使的宪法，日本皇帝已经停止被视为神明，并且在没有权力的情况下承担了有限的象征作用。

然而，宪法并没有预见到活皇帝的继承，这就是为什么日本政府必须应付具有立法真空的特定规范的国王要求。

自1989年以来接任，明仁在2016年8月电视短片上，表示不能再履行职责。他将在12月23日踏入84岁，早前经历心脏手术以及前列腺癌的治疗。

上一次有皇帝退位，是1817年的光格天皇。然而，在日本，这不是一个特殊的事实，而是一个回到过去的时期：125个皇帝中有一半以上已经放弃了头衔，但仍然活着。