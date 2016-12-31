07 January 2017
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    » 01/07/2017, 16.20

    黎巴嫩

    奥恩访利雅得，称独立访问沙特



    奥恩履新总统，表示不会屈服于过去的限制，目的是恢复这「香柏国」作为一个相遇国家的角色。

    贝鲁特 (亚洲新闻) - 黎巴嫩新任总统奥恩(Michel Aoun)称他自己是独立的，并强调黎巴嫩的政治独立。他当选总统后首次外访，选择了到沙特阿拉伯访问，沙乌地长期反对他当黎巴嫩总统，因为他与真主党与伊朗有联系。

    首先，奥恩要显示，他与真主党保持联盟关系，但不会影响他担任总统，他将独立执行其总统任务。按这个逻辑，这次访问相对重要。事实上，他当了总统，也为萨阿德·哈里里(Saad Hariri) 2016年12月当总理铺平了道路。哈里里是逊尼派领导人，沙特的好友。

    从各个反对派系的等距离，及必然的行动自由，可能有助黎巴嫩回来，成为共存的例子，一如它在过去，甚至可以有空间成为沙特和伊朗之间的调解人，或者至少是一名调解者。

    奥恩也希望这次访问，会带来经济利益︰首先，希望投资者和富裕的海湾游客返回黎巴嫩；以及恢复那笔30亿美元，利雅得曾答应支持黎巴嫩军队的费用，但是款项在一年前停止了，以示抗议真主党的敌对态度。
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