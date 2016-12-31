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» 01/07/2017, 16.20
黎巴嫩
奥恩访利雅得，称独立访问沙特
奥恩履新总统，表示不会屈服于过去的限制，目的是恢复这「香柏国」作为一个相遇国家的角色。
另见
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中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
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「第九届中国天主教代表会议」︰2017年更多雾霾污染
Shan Ren Shen Fu
02/01/2017 北韩
02/01/2017 香港 - 中国
02/01/2017 土耳...
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孟买枢机: 亚洲的非暴力精神和教宗的和平日文告
card. Oswald Gracias*
03/01/2017 香港
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