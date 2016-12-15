22 December 2016
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia

    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato

    » 12/19/2016, 17.57

    中国 - 挪威

    奥斯陆和北京恢复外交关系，忘记了刘晓波



    刘晓波，这位伟大作家和异见人士因为「颠覆国家政权」罪行被判11年徒刑。他的妻子被软禁。现在挪威和中国恢复谈判，以实现自由贸易。

    北京（亚洲新闻/通讯社） - 挪威和中国已恢复外交关系，挪威外交部在星期一宣布此事。

    两个国家之间的关系在2010年曾经中断，当时诺贝尔和平奖颁授予异见人士刘晓波。

    刘晓波被认为是┌08宪章的起草者之一，这是一份有利于中国民主化和人权的宣言，成千上万的中国知名人士签署了这份宣言。 后来他因为「颠覆国家政权」入罪，在2009年时被判处11年监禁。

    他的妻子刘霞经审判被软禁，常常被剥夺探望丈夫的权利。

    在颁奖典礼前，中国威胁对奥斯陆的贸易和外交以作报复。

    中国当局也威胁刘的家人和朋友不要拿取诺贝尔和平奖。

    最后，仪式如期进行，大会送上一张空椅子以示奖励，旁边有一张刘晓波的照片（图）。

    当时，挪威和中国参与了关于自由贸易协议的讨论，但是这些协议已经停止。

    挪威外长布兰德 (Børge Brende )在一份声明中说：「我非常高兴，今天我们正在促进挪威与中国的政治和外交关系正常化。」

    他表示:「这给了我们一个新的合作机会。我们将恢复谈判一项自由贸易协议。」
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见



    Editor's choices
    中国 –梵蒂冈
    陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌

    Card. Joseph Zen Ze-kiun

    香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”


    中国 - 梵蒂冈
    天主教代表大会和梵蒂冈的沉默

    Bernardo Cervellera

    被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.