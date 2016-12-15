北京（亚洲新闻/通讯社） - 挪威和中国已恢复外交关系，挪威外交部在星期一宣布此事。

两个国家之间的关系在2010年曾经中断，当时诺贝尔和平奖颁授予异见人士刘晓波。

刘晓波被认为是┌08宪章的起草者之一，这是一份有利于中国民主化和人权的宣言，成千上万的中国知名人士签署了这份宣言。 后来他因为「颠覆国家政权」入罪，在2009年时被判处11年监禁。

他的妻子刘霞经审判被软禁，常常被剥夺探望丈夫的权利。

在颁奖典礼前，中国威胁对奥斯陆的贸易和外交以作报复。

中国当局也威胁刘的家人和朋友不要拿取诺贝尔和平奖。

最后，仪式如期进行，大会送上一张空椅子以示奖励，旁边有一张刘晓波的照片（图）。

当时，挪威和中国参与了关于自由贸易协议的讨论，但是这些协议已经停止。

挪威外长布兰德 (Børge Brende )在一份声明中说：「我非常高兴，今天我们正在促进挪威与中国的政治和外交关系正常化。」

他表示:「这给了我们一个新的合作机会。我们将恢复谈判一项自由贸易协议。」