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    » 01/07/2017, 18.46

    印度

    孟买枢机谴责：法庭判决强奸修女的被告无罪，等于正义走入坟墓

    Nirmala Carvalho

    两名疑犯被控在恰蒂斯加尔邦凌辱一名修女，逼她吸毒，将她绑起和施暴，不过两名罪犯却被「无罪释放」，因为缺乏证据。 孟买总主教说：「我们将上诉，对裁决提出质疑。」有限的定罪百分比，对受害者和社会都是一种危险。

     

    孟买（亚洲新闻） - 印度恰蒂斯加尔邦的强奸犯在凌虐修女却是无罪释放，「是严重不公正，不仅是对于我们度奉献生活的修道人而言，而且是对于所有遭受类似创伤的妇女而言。」奥斯活德.格拉西亚斯枢机(Oswald Gracias)谴责道，他是孟买总主教和亚洲主教团协会（FABC）主席。他向《亚洲新闻》回应两名罪犯被指控毒打、捆绑和施暴凌辱赖布尔的天主教修女，但是「由于缺乏证据」而被判无罪。这位枢机表示，印度天主教会将需要一个更高的法院去维持正义：「我们将上诉，对裁决提出质疑。」

    根据格拉西亚斯枢机说：「这一次无罪释放，再次使我们注意到妇女面对的暴力问题，这是对我们所有作为妇女，特别是对暴力受害者的权利和尊严去工作的人来说，是一次巨大挫折。」

    1月5日，恰蒂斯加尔邦的一个法院释放了19岁的甸尼斯.迪夫(Dinesh Dhurv)和25岁的紫定帕夫迪(Jitendra Pathak)，因为缺乏证据。 孟买总主教认为，调查工作受到了「警方的半调子心态」损害，他们未能保护犯罪现场，也没有从受害者身体收集袭击者的痕迹。

    这极有可能是调查证据受到警察破坏，警方发现他们没有封锁案发现场，没有进行适当法医调查，例如从受害人身上提取袭击者的液体样本。

    这位遭受凌辱的修女，48岁，属于慈幼会无玷圣母传教会，她勇敢地说出可怖的案发经历。两名蒙面男子在当天凌晨1时30分左右闯入医疗中心她的房间。当时她问他们是否想要钱，他们回答说：「我们想要更多。」在那一刻，其中一人阻挡她，另一人强迫她摄取药物，用抹布堵塞她。然后攻击者用她的纱丽把她绑在床上，用一条围巾绑住她的手，然后轮流强奸她。

    这位修女本身来自卡拉拉邦，遇击时独自一人在屋内。她的长上第二天发现她时她已经昏迷，因为没有接到修女的电话，恐怕有事发生来看她。

    国会代表和恰蒂斯加尔邦基督徒论坛表示，这宗事件是「针对该国少数社群的有组织攻击」。 印度主教团报告说，这种事件对印度少数社群的安全和保护提出了严重的警号。

    自从一开始，基督徒领袖们不满调查人员有严重缺失，他们没有收集血液、尿液和其他液体样本，来确定用于灌输传教士的迷药。

    「他们的无罪判决，将会带来严重的社会后果，并可能造成公共秩序问题。令人担心的事实是，低定罪率造成损害，对受害者和整个社会都构成危险。」总主教说道。
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