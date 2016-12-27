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    » 01/02/2017, 18.33

    印度

    孟买枢机: 亚洲的非暴力精神和教宗的和平日文告

    card. Oswald Gracias*

    印度枢机谈及德兰修女和圣雄甘地两个非暴力的标志人物。「冲突和意见分歧时常存在，但重要的是要意识到，非暴力也意味着公义存在，才有和平的存在。」

     

    孟买（亚洲新闻） - 「亚洲灵魂的本质是非暴力。」孟买总主教和亚洲主教团协会主席奥斯活.格拉西亚斯枢机(Oswald Gracias)写道。昨天是第50届世界和平日，枢机向《亚洲新闻》指出，教宗方济各的和平文告当中，引用多位亚洲的非暴力标志人物。在印度，有圣雄甘地和德兰修女的事迹脍炙人口。后者的「无与伦比的传教事工」见证了基督的爱，超越宗教或文化障碍。」以下是格拉西亚斯枢机的文告译文:

    印度欣喜欢迎和平文告《非暴力:政治和平的风格》。亚洲灵魂的本质是非暴力，我们提出了许多亚洲人作为非暴力的象征人物。教宗引用非暴力以及和平的象征，如圣雄甘地，汗.阿卜杜勒.加法尔.汗(Khan Abdul Ghaffar Khan)*和圣德兰修女。(*一个倡导和平主义和非暴力的穆斯林政治领导人，也被称为「边疆甘地」。)

    教宗方济各提到圣雄甘地，他是我们的国父，被认为「非暴力的使徒」。在20世纪已成为非暴力最强的全球象征的圣雄甘地，正是非暴力、和平与和谐的使徒。他有一种内在的力量，这点联同其他美德，帮助他达到目标。他有庞大的追随者，因为每个信仰、种姓阶级、信仰的人都见证了他的精神力量，更不用说他的政治行动。

    逼切和必要的事情是我们回到非暴力道路，最终回到耶稣的讯息。 圣雄甘地曾经说，山中圣训「直奔我的心」，说道：「基督的山中圣训给我充满喜乐，甚至在今天。它的美妙经文，即使在今天仍然有力量解救我灵魂的痛苦。」

    非暴力不仅仅是没有暴力；它是一种和平精神；宽恕、谅解和宽容的精神；所有价值观都将导致非暴力行为，这些是非暴力精神的基本原则。非暴力的精神不仅仅是结束，而且是建立一个世界社会的手段，在那里，正义、和平、甚至最边缘化的人权也会得到尊重。

    圣雄的非暴力讯息对印度和世界来说，比以往任何时候都更为重要。在今天的印度，社会一些部分已经处于全球化的摇摆，并且正在带领该国摆脱和平，和谐和相互共存的基本原则。甘地曾经为之奋斗，我们所爱的国家是建立在这些原则之上。

    教宗方济各也提到另一位印度人圣德兰修女，作为「象征，是我们的时代象征」。 圣德兰修女无与伦比的事工是见证了基督的爱，超越了宗教或文化的障碍，超越了语言或地区的差异。因此，通过遏制基督的渴望，圣母亲德兰修女激发和挑战国际社会为周围的人做一些事情，从而创造一个人道的兄弟社会。

    冲突和意见分歧将永远存在，但重要的是要意识到一件事，非暴力还意味着存在正义，导致和平的存在。

    我希望，这种非暴力精神可能创造一种通过和平手段来解决冲突的意愿。 另一方面，随着世界各国继续处理冲突，暴力和恐怖主义的威胁，非暴力行为不应被推向冲突的边缘或边缘化，人们有其他方法解决冲突和其他暴力行为达到目的的手段。所以，虽然我永远不会放弃希望，只是我知道这是一个困难的过程。
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