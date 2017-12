» 12/01/2017, 02.57



孟加拉 - 梵蒂冈 孟加拉朝圣者参与教宗方济各主持的弥撒 (視頻) Anna Chiara Filice



今天早上,在达喀尔的苏拉瓦迪乌安公园举行弥撒。十六位执事被祝圣神父。超过七万人在现场参与,包括一些库尔纳族的麻风病人。一个来自莫海斯布尔堂区的小组花了十五个小时才到达。年轻工人怀着希望来参与。一位度献身生活者的承诺。来自《亚洲新闻》特派员报导。 达喀尔(亚洲新闻) - 今天上午在孟加拉,教宗方济各目睹了一个全国性的朝圣。来自全国各地的数千名天主教徒,出席了在达摩的苏拉瓦迪乌迪安公园举行的隆重弥撒。期间,教宗祝圣了十六位神父。一些参与者花了两天的时间才到达首都。对于长途跋涉的朝圣者,教宗方济各说「感谢你们为信仰」作了见证。 教廷新闻部助理额我略·纳塔莱神父(Gregory Natale)向《亚洲新闻》说:「约有十一万名信徒已经注册,但今天的参与者肯定超过七万人。」 从今天黎明时分,天主教徒已经在入口处排队等候: 全部分五类以颜色划分,相当于一个特定的范围。检查工作有条不紊地进行,各人尊重队列,这是一个略为混乱的城市所罕见的。 大约八千名警察和五百名天主教志愿者确保朝圣者的安全,当中包括医疗护理人员。 事务经理尚蒂·高拉亚(Shanti Corraya)说,有五十名医生和护士,分派在城市中的十一个点来帮助那些来自村庄的人。今天,有八个急救队立提供实时的支持,以防小伤和中暑。一些年龄介乎十七至三十四岁志愿者说:「我们不是医生,但我们已经接受了一个基本急救准备。我们肯定可以应付的。」 参与者还包括来自南部的达米安医院库尔纳麻疯病人中心的一群痲疯病患者。圣母无玷传教会罗伯托·皮尼诺修女(Roberto Pignone)说: 「我们被允许带九个人。」其中一人说:「这体验给我的心灵带来很大的喜乐。我很高兴来到这里。」 还有1,500名年轻的女工在场,她们是吉拉尼(Girani)的「劳工耶稣」宿舍的现在和以前的住客,位于以纺织品闻名的首都郊区寓所。《亚洲新闻》访问四个女孩:卡罗琳娜(Carolina)、葛波纳(Kolpona)、安吉拉(Angela),以及罗希纳(Rogina)。她们说:「我们从来没有想到我们可以和教宗见面,而现在我们希望圣父的探访,也将会给工作世界带来一些变化。例如,给女性更好的合同条件。」 大多数朝圣者昨天抵达,并获得许多教会会院与天主教学校接待。 《亚洲新闻》在绿色宗谱纹章学校和穆罕默德布尔聚居区的学院中,遇到了一批23人的教友。他们说,来自他们堂区的85名堂区所属教友,属于迪纳杰布尔的教区(Dinajpur)。一位信徒:「许多其他人都想来,这次旅行很昂贵,并不是每个人都能负担得起。」 陪同他们的一位神父报告说:「每张车票的价钱是1,500塔卡(15欧元),相当于每人两周在田野工作的工资,而许多人没有这般的旅费。」当中有一位四十岁女教友:「对我来说,这是双重的喜悦,因为我将会看到教宗方济各,而且我首次来达喀尔,从来没有机会去过的城市。」 来自同一个村庄的埃达吉利(Adajri),在达喀尔最优秀的医学院学习,现在于广场医院工作。她重申与教宗会面的喜悦说:「我向基督作见证,在我们的患者中向他们展示了祂的慈悲面孔。他们知道我是位天主教徒,而且他们告诉我我很好。」二十三岁的年轻女子已经工作了十一个月。对于她来说,天主对病人的怜悯是免费的。「如果我知道他们很穷,我会要求收少一点费用。」 在弥撒结束时,新祝圣的罗伯特·诺克雷克神父(Robert Nokrek)说:「我很高兴,我能够感受到天主的爱在我的周围。他派遣我来支持我的人们。我将会去一个位于贾马勒布尔(Jamalpur)的堂区,属于麦门辛(Mymensingh)教区中。我的座右铭是:『天主的恩典就是我的一切。没有祂的恩典,我什么也不能做。我每天都会在圣体圣事中接受它。我将会在我的生命中履行祂的旨意。』」 在弥撒结束时,首都的总主教博德.德罗萨里奥枢机 (Patrick D'Rozario)感谢教宗说: 「至圣者,你的探访将为孟加拉国带来丰厚的祝福。」 e-mail this to a friend Printable version







今天早上,在达喀尔的苏拉瓦迪乌安公园举行弥撒。十六位执事被祝圣神父。超过七万人在现场参与,包括一些库尔纳族的麻风病人。一个来自莫海斯布尔堂区的小组花了十五个小时才到达。年轻工人怀着希望来参与。一位度献身生活者的承诺。来自《亚洲新闻》特派员报导。



