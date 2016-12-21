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    » 12/28/2016, 16.44

    孟加拉

    孟加拉：达喀尔反恐武装在圣诞节捣毁了对一所天主教堂的袭击



    受到恐怖威胁的是临近巴纳尼地区的圣神堂。官员逮捕了“孟加拉新圣战组织”的一些成员。在达喀尔大屠杀之后的数月中，恐怖组织的领袖相继被捕，迫使这些组织重新部署领导。

    达喀尔（亚洲新闻/通讯社）- 当局反恐武装捣毁了一宗预备在圣诞节针对一所天主教堂发动的恐怖袭击。这个消息是一位警察透露的，他说策划此次恐怖袭击的“孟加拉国新圣战组织”的一些成员被捕，他们原计划在巴纳尼附近的圣神堂设置自杀式爆炸袭击。

    由于圣诞节的到来，达喀尔政府在市区的62间教堂附近加强了安保措施。 12月24日，警方在阿是考哪的一所房屋内逮捕了恐怖分子，但是具体消息昨天才透露。 反恐和国际刑警组织逮捕了恐怖组织的新头目木依努尔-伊斯兰(Moinul Islam)，又名阿布-穆萨(Abu Musa)和他的一些同党。

    反恐组织主席穆尼鲁-伊斯兰姆告诉达喀尔法庭说，恐怖分子利用那所房屋为窝藏点，在房间内发现了策划恐怖袭击的数据和方式，数据报括利用一名妇女进行恐怖袭击。

    反恐组织声称，该恐怖组织领袖在7月1日达喀尔咖啡店恐怖袭击之后被捕，目前正在重新组织领导架构。 目前的调查主要侧重在寻找恐怖组织的资金来源和其它形式的资助。
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