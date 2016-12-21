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» 12/28/2016, 16.44
孟加拉
孟加拉：达喀尔反恐武装在圣诞节捣毁了对一所天主教堂的袭击
受到恐怖威胁的是临近巴纳尼地区的圣神堂。官员逮捕了“孟加拉新圣战组织”的一些成员。在达喀尔大屠杀之后的数月中，恐怖组织的领袖相继被捕，迫使这些组织重新部署领导。
另见
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中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
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天主教基金会为拉合尔贫困学生送赠圣诞礼物（图）
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