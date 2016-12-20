27 December 2016
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia

    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato

    » 12/27/2016, 16.11

    美国 - 日本

    安倍晋三抵达夏威夷：今天他将访问珍珠港



    巴拉克.奥巴马将陪同安倍晋三到曾遭日军袭击的美军基地珍珠港。 日本首相将为遇难者祈祷，但不会道歉。这是两国领导人首次一起到访纪念馆。

    檀香山（亚洲新闻/通讯社 - 日本首相安倍晋三今天抵达夏威夷，下午他将访问美国海军基地珍珠港，日军曾在1941年12月7日袭击的地方。抵达后，安倍便去探访几个纪念馆址，追忆曾在战争中遇难的2400名美国士兵（以及几十个日本人）。 在美国太平洋纪念公墓，日本首相敬献了花圈。

    安倍将在巴拉克.奥巴马的陪同下前去珍珠港，这将是历史上第一次两国领导人一起去那里。日本领导人发言人宣布，他不会请求原谅，但会对遇难者祈祷。在访问之前，安倍和奥巴马举行了一次高峰会晤，这是美国总统离任前他们之间的最后一次会晤。

    继奥巴马5月访问遭受美国原子弹攻击的广岛（第一个美国总统这样做过）之后，日本首相在珍珠港被袭75周年之后的三周抵达那里，进行拜访。这是东京和华盛顿联盟越来越紧密的标志。日本第一位领导人吉田茂于1951年对珍珠港进行了访问。

    在1941年12月7日，353架日本飞机于上午7:55美军基地进行了攻击。战斗持续了一个多小时，除了遇难者，包括8艘战舰在内的19艘美国战船被摧毁。
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见



    Editor's choices
    中国 - 梵蒂冈
    中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」



    有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。


    梵蒂冈 - 中国
    教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明

    Bernardo Cervellera

    梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.