檀香山（亚洲新闻/通讯社） - 日本首相安倍晋三今天抵达夏威夷，下午他将访问美国海军基地珍珠港，日军曾在1941年12月7日袭击的地方。抵达后，安倍便去探访几个纪念馆址，追忆曾在战争中遇难的2400名美国士兵（以及几十个日本人）。 在美国太平洋纪念公墓，日本首相敬献了花圈。

安倍将在巴拉克.奥巴马的陪同下前去珍珠港，这将是历史上第一次两国领导人一起去那里。日本领导人发言人宣布，他不会请求原谅，但会对遇难者祈祷。在访问之前，安倍和奥巴马举行了一次高峰会晤，这是美国总统离任前他们之间的最后一次会晤。

继奥巴马5月访问遭受美国原子弹攻击的广岛（第一个美国总统这样做过）之后，日本首相在珍珠港被袭75周年之后的三周抵达那里，进行拜访。这是东京和华盛顿联盟越来越紧密的标志。日本第一位领导人吉田茂于1951年对珍珠港进行了访问。

在1941年12月7日，353架日本飞机于上午7:55美军基地进行了攻击。战斗持续了一个多小时，除了遇难者，包括8艘战舰在内的19艘美国战船被摧毁。