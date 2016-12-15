耶路撒冷（亚洲新闻） - “来自亚洲和俄罗斯”的教友增加，促使圣地的朝圣者人数增加，这个现象“要求导游和旅客更新自己”。最近，朝圣者人数“显着增加”，使得白冷的酒店和旅馆都”爆满”。 这是耶路撒冷拉丁礼宗主教区的宗座署理皮扎巴拉总主教（Pierbattista Pizzaballa）告诉《亚洲新闻》，他已经考虑即将到来的圣诞节庆祝活动。 他说:“在这些日子，我正在为弥撒的讲道苦思默想。我想呼吁人们回归到福音去，借着基督重新发现我们的兄弟，在当今时代这样能够互相帮助满足我们共同需求。”

这位总主教及圣地前署理就来自亚洲大陆和俄罗斯联邦的朝圣者日益增多的现象表示，与来自欧洲和北美的人流相比，这里“不同的文化正在涌现”。

他道:“中国人、印度尼西亚人是真正想祈祷的朝圣者，他们把大部分时间用于圣殿庆祝活动”。 此外，他们“适应一切”，他们不嫌弃“较小的酒店”，因为在那里可以提供“更多的与当地团体互动和讨论的机会。”

总主教表示，对于新一代的朝圣者，“耶路撒冷和圣地是耶稣的首地”，选择去那里旅行几乎完全是出于宗教原因。 相比之下，经济危机、对袭击和暴力的恐惧，可能是使旧大陆、美国和加拿大朝圣者人数逐渐稳步下滑的主要因素。他补充说:”我想强调，朝圣者们是安全的。”

6月24日，在已经达到退休年龄的福阿德宗主教（Fouad Twal）辞职后，圣地的前保管人被任命为耶路撒冷拉丁礼宗座署理。 这位51岁的总主教于9月10日在意大利贝加莫大教堂、即他原来所属的教区接受晋牧典礼。

总主教于1965年4月21日出生在贝加莫附近的科洛尼奥塞里奥（Cologno al Serio），自1999年以来一直在圣地工作，并于2004年5月当选为圣地保管者。 2010年3月22日，他接受第二期任命。 2013年再次当选为圣地服务三年。 这个任期于2016年4月结束。作为犹太文化的研究者，他还在耶路撒冷的方济各会圣经和考古学科教授圣经希伯来语，并与许多著名的以色列犹太人物保持良好的关系。

皮扎巴拉总主教对刚结束的禧年作了反省，就慈悲的主题方面回忆了许多“关于礼仪和教育的许多事件”。 在圣年期间公开的信息，今天在以色列、巴勒斯坦和整个中东比以往任何时候都更加引起共鸣：他解释道，我们所有的伤害 -- 分裂、宗教和家庭都会在正义的益处下而解决，但是没有慈悲就没有正义。

宗座署理邀请基督徒“从福音重新开始”，“寻求基督重新发现我们的兄弟情谊”。 《新约》中包含的和平信息已有“有两千年历史”，并且“永远是真实的：这需要不断回报，寻求支持并觉得自己是信徒群体的一部分。

同时，在节日之前的准备旅程会继续。披萨巴拉总主教表示，有关饰品的装饰，展览会的讨论声掩盖了在约旦开罗的悲剧事件[加上这些谋杀俄罗斯驻土耳其大使和对德国的攻击等] ，但是有一个潜在的悲痛，并且在这里有一股与受害者团结一心的强烈愿望。这些事实是令人担心的，但人们也渴望庆祝节日。儿童等待礼物；家庭忙于准备；他们在学校和家里聚会；分享他们做准备的故事。基督徒希望聚在一起，充分享受这个活动。

总主教表示，这不是一个“发起大倡议”的时间，而是“小倡议，即在教区、家庭、青年、社区内，花时间聚在一起。 耶稣的降临时“基督教会更加团结”，不仅是署理和主教“也包括教区、社区、村庄”。 恐怖主义加速拉近了圣地的各种基督徒社区之间的距离。

总主教最后表示，在作为圣地教会领导的前几个月里：遇到了很多教会现实问题 -一些是我已经知道的，另外一些是我不熟悉的。我访问宗教团体，汲取了如此多的力量，我观察到充满伤口的社会现实，但也有许多人完全认识了这个现实。 他总结道，这才是真正的“要抱有希望的原因：当我遇到有很多问题的人，但这些困难和障碍是他们生命旅程中的一部分，然后，他们不会失去任何东西。”