圣座在抵制对基督徒不宽容和歧视大会上发言指出,“宗教和信仰自由是检验其它所有人权、基本自由权是否得到尊重的试纸,也是其概括和关键” 梵蒂冈城(亚洲新闻)—“宗教和信仰自由是检验其它所有人权、基本自由权是否得到尊重的试纸,也是其概括和关键”。但是今天,这一基本权力和自由遭到了践踏,特别是基督徒的宗教和信仰自由遭到了野蛮践踏。这是圣座国务院对各国关系事务部副部长安东尼·卡米莱利蒙席于昨天在奥地利首都维也纳召开的“欧洲安全与合作组织”同对基督徒不宽容和歧视现象作斗争国际大会上发言指出的。他援引圣若望·保禄二世的话强调,宗教自由是“人权本身的核心”。并阐明,由此“宗教自由也是捍卫所有人人权的根本所在,无论信徒与否。而在构成了人性尊严的每个人的良心内,还有着相互关联的密不可分的人权,例如宗教和信仰自由、良心自由、言论自由。事实上,同歧视基督徒、不宽容基督徒现象作斗争可以是捍卫其它宗教信徒人权的有效工具。而且,还有那些没有宗教信仰的人的人权”。 讲话中,梵蒂冈外交官了列举了三大重点:宗教不宽容与宗教和信仰自由;不同形式的针对基督徒的不宽容和歧视,包括最近发生的;宗教和信仰所固有的巨大良好潜力。 首先,对基督徒的不宽容和歧视“和各种宗教原因的不宽容和歧视一样, 不仅标志着对人权的侵犯,还展示出是侵犯其它人权的沃土,阻挠和威胁了社会和谐、导致各国之间的暴力和冲突”。 对基督徒的不宽容和歧视多种多样,而且不仅限于“欧洲安全与合作组织”成员国地区,世界各地都在上演。“叙利亚和伊拉克基督徒遭遇的野蛮残暴触目惊心,以至于无法用语言来形容;我们不应忘记这些基督徒的苦难。事实上,近几天里,恐怖主义极端暴行的死亡阴影笼罩着埃及的科普特基督徒团体”。 “有预谋地摧毁圣堂、教堂和礼堂;肆无忌惮地迫害宗教场所和标志,如十字架等基督信仰物品;盗窃和亵渎基督徒视为神圣的,不仅是不尊敬的行为,也是不宽容的行为,更是因为偏见而犯下的罪行”。 而且,“对基督徒的不宽容和歧视不仅限于暴力攻击或者毫无意义地摧毁宗教物品,还有其它形式”。本笃十六世教宗揭露了“日益增加的宗教排斥”,此类行径极力要让基督信仰失声,或者成为纯粹私生活的、将基督信仰变成纯粹的“宗教活动的自由”。这是新形式的反基督信仰,更加细腻的;有时还会做出很矛盾的表现,“利用宽容和不歧视的概念”去抵制信仰自由。教宗方济各多次指出的,在许多国家上演的、教宗十分苦涩地形容是“很有教养的迫害基督徒”。“有些国家不鼓励公假庆祝圣诞节”、“还有的为了达到铲除和歧视的目的迫使参加公众生活的基督徒要违背自己的良心”。换言之,在所谓“政治正确性”的幌子下,“基督信仰和伦理道德被视为是敌意的、冒犯人的。所以,是应该从公共讲话中被铲除的”。 但是,“尽管在同不宽容和歧视基督徒作斗争的方面还面临着种种挑战,我们不应忘记宗教和信仰具有无穷无尽的好处,不仅是为了个人和团体,也是造福全社会的。……教宗方济各在《愿祢受赞颂》通谕中指出,‘教会无意……取代政治’(188)。教会也无意为世界的问题提供技术性的建议,因为这是其他人的责任。但宗教肩负着一项特殊的任务,那就是给信仰团体和全社会提供指导性的原则……。一个接受了真正宗教教育的人,是不会对人的苦难无动于衷的”。 最后,圣座国务院对各国关系事务部副部长卡米莱利蒙席指出,“圣座坚信,无论是对个人还是团体而言,信仰都有助于尊重基本自由和基本人权、支持民主、法治国家、为探索真理和正义做出贡献。此外,各宗教间、与宗教的对话与合作是促进安全、信任、和解、尊重、相互理解及推动和平的有效工具。我们共同努力战胜对基督徒的不宽容和歧视要从我们共同承认宗教和信仰自由开始”。 e-mail this to a friend Printable version







