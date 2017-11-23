雅加达（亚洲新闻） - 印度尼西亚巴利岛的登巴萨国际机场宣布，至少有四百四十五架航机被取消 –包括一百九十六架国际航机 - 因为该地区有浓密的云雾和烟雾，而阿贡山(Agung)在一个预期较大的爆发之前继续喷发危险的火山灰和蒸汽。

这座火山是巴利岛，印度尼西亚的主要旅游目的地，岛上有最高的山峰和最活跃的火山。大约五千名旅客已经因航班停飞而滞留，并寻求替代方式离开这个岛屿。

印度尼西亚有许多机场能够处理国际航班：苏腊巴亚(Surabaya)的朱安达(Juanda)(东部爪哇)、龙目·普拉亚(Lombok Praya)(龙目岛)、望加锡的苏丹哈桑丁(南部苏拉威西)、巴厘巴板(Balikpapan)的的苏丹阿吉·穆罕默德·苏莱曼·塞平巾(Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan)(汤加里曼丹)；苏拉卡塔尔(Surakarta)的阿迪·苏马尔莫(Adi Soemarmo)、三宝垄(Semarang)的艾哈迈德·亚尼(Ahmad Yani)、日惹(Yogyakarta)，三个机场都在中爪哇。

关闭登巴萨的伍拉·赖国际机场(Ngurah Rai)的决定是今天早上采取的。

火山在上周五开始爆发，翻腾着的灰烬和岩石碎块在山顶上方高达四千米，整个地区被灰云包围。

落下的灰烬使机场周边地区变得暗淡，并对百沙基、佩姆帕坦和玲丹三个村庄，造成问题。风也把灰烬推到了东南部，影响了安拉普拉、艾湄和八丹拜等村庄。

阿贡山在九月份开始爆发，威胁了巴利岛的旅游业。当地人被迫逃离最危险的地区，在紧急避难所寻求安全。

数千人和他们的宠物在避难所度过了一段时间，然后返回，直到周五被迫再次撤离。

在阿贡山的斜坡上，有一座贝沙基的古老印度教寺庙，这座寺庙很可能被落下的灰烬而遭受破坏。

最近的一系列火山喷发发生在一九六三年和一九六四年，造成数千人死亡。