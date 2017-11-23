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» 11/27/2017, 23.40
印度尼西亚
Mathias Hariyadi
巴利岛: 因为阿贡火山爆发而取消了445班航机
至少有五千名旅客和游客正在寻找替代方式离开这个岛屿。灰烬和碎块已达四千米的范围。几个村庄在黑暗中。当阿贡山于一九六三年和一九六四年爆发时，数千人死亡。
另见
24/06/2015 中国
浙江省规范十字架和教堂新规“不过是一个一点也不好笑的玩笑”
正当疯狂展开拆除十字架运动之际，一位新教牧师致函政府对《浙江省宗教建筑规范（试行）》提出六点疑问。新规定“又要在如此短的时间内草草发表‘规范性文件’，人们有理由怀疑这难免会带有执法情绪，不可能细致周密，就算好心也不一定有较好的社会效果”。 “十字架……色彩应与建筑面积及周边环境相协调。”可是什么是“相协调”却又极其模糊，究竟是从美学或其它专业团队去论证呢”？呼吁政府收回试行办法，重新开始。但要尊重宗教及其在社会中的积极作用
04/12/2014 缅甸
缅甸总统签署规范宗教、婚姻与家庭法但遭抨击
现在将递交议会讨论以获得最终批准。预计，将大规模限制宗教信仰皈依、不同信仰的混合婚姻、实施控制家庭计划。活跃人士和民间团体强烈抨击：歧视少数民族及宗教、将婚姻变成了"陷阱"
12/10/2014 梵蒂冈
教宗：天主的国度不要被局限在「细小的圣堂」范围，福音是为每个人的
在今天《三钟经》祈祷之前，教宗方济各解释《玛窦福音》，关于国王的邀请到婚宴，是一个「自由、广泛和普世的召叫。他们带来福音，被人拒绝，但却温馨和意外地被许多其它人迎接在心上。天主的美善没有国界，没有歧视。」「祈求圣母玛利亚的代祷，为受迫害的基督徒，并为世界主教会议的工作祈祷。」教宗方济各为热那亚洪水灾区祈祷：「愿守护之母，求你帮助这个城市克服这次灾难。」
22/03/2014 中国 - 梵蒂冈
上海教区范忠良主教举殡，五千名地上、地下教会神父信众参加弥撒
被软禁的马达钦主教没有出席。共祭神父在弥撒感恩经中，诵念「我们的主教达陡」。在礼仪中，参礼者称范牧为「主教」，但政府只容许挽文用「司牧」代替。共祭神父用红色祭带，象征殉道精神。有神父期望，中国教会在合一路上迈进。
21/03/2014 中国 - 梵蒂冈
汤汉枢机纪念范忠良主教、葬礼将于明天举行
香港教区主教盛赞范主教是为教会服务七十多年的"杰出牧者"，向佘山圣母祈祷。教友们希望马达钦主教参与葬礼。官方和地下教会司铎们共同在范主教灵柩前举行弥撒圣祭
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Editor's choices
也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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罗辛亚危机: 中国的调解会成功吗？
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24/11/2017 梵'冈
移民问题不只是教宗方济各的“情结”
Bernardo Cervellera
23/11/2017 也门
种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
24/11/2017 中国
24/11/2017 ..." - 梵'冈
克钦人朝圣者展开三天两夜旅程等待教宗方济各
Paolo Fossati
24/11/2017 叙利亚 - 沙特阿拉伯 - "合国
26/11/2017 梵'冈
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
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