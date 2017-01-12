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    • » 12/01/2017, 05.02

    以色列 - 巴勒斯坦

    巴勒斯坦人、以色列人同一天被杀



    一名巴勒斯坦男子在西岸北部被一名武装定居者杀害。巴勒斯坦目击者说他当时在自己的田地工作。以色列军队声称, 当巴勒斯坦人开始投掷石块时, 定居者还击开火。当晚深夜, 一名十九岁以色列士兵被刺伤致死。

     

     耶路撒冷 (亚洲新闻/通讯社) - 以色列和巴勒斯坦又再发生暴力事件。昨天, 两宗谋杀案相隔几小时。

    第一个受害者是来自被占领区的巴勒斯坦人, 被一名武装的犹太定居者杀害；第二个是一名年轻的以色列士兵, 在晚上被刺杀。

    现年48岁的奥德 (Mahmoud Ahmad Zaal Odeh) 是西岸北部纳布卢斯以南库尔萨村的农民。

    当地消息来源说, 事发时奥德在自己的田地耕作, 一群犹太定居者闯入。当他试图阻止他们, 一个定居者开枪, 击中他的胸膛。

    消息又说，有另一个巴勒斯坦人, 47岁, 腿受了伤。

    事发后不久, 以色列部队拘留了奥德的儿子, 并把他带到附近的胡沃里(Huwwara) 军事基地, 并带走了奥德的遗体，没有给他的家人领回。他们还包围了村子以防止报复。

    另一方面, 一名以色列陆军发言人对这些事件作了完全不同的叙述, 他宣称一名定居者开枪，当巴勒斯坦人开始向一批路过的定居者投掷石块。

    陆军发言人没有具体说明，那批定居者是否徒步，还是他们为什么走进农田。

    大约有60万以色列定居者在西岸居住, 这些定居点违反了国际法。这是以色列和巴勒斯坦紧张关系的主要原因之一, 也是和平谈判失败的根源。尽管如此, 以色列继续兴建定居点。

    该名巴勒斯坦农民死后几个小时, 一名年轻的以色列士兵拜基亚 (Kokia) 被杀害, 他被刺伤致死。事发时，19岁的士兵在全国南部的阿拉德等巴士。

    攻击者逃离现场, 身份未明。以色列调查人员怀疑是恐怖袭击。

    自2015年10月以来, 在以色列和被占领巴勒斯坦领土发生过一系列事件, 有255阿拉伯人、50以色列人和一些外国人被刺杀, 称为「刀起义」。
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