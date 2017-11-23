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» 11/27/2017, 23.23
巴基斯坦
巴基斯坦的伊斯兰抗议者取得胜利：司法部长提出辞职
连日的紧张局势导致基督徒取消了原本计划昨天举行的基督之王节游行。为和平祈祷。抗议者与警方的冲突导致了七人死亡，二百五十多人受伤。这是巴基斯坦社会分裂的一个信号。
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由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
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预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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