拉合尔（亚洲新闻）— 伊斯兰抗议者宣布中断已持续了两周的抗议活动，这些抗议已经导致巴基斯坦数个城市陷入瘫痪，并与警方发生激烈冲突，致使七人死亡。今天早上，激进分子的主要诉求被满足：司法部长扎希德·哈米德（Zahid Hamid）辞职，他被激进分子指责为亵渎神明，只因他批准了一项法律，规定国会议员无需宣誓效忠先知穆罕默德。

所有人的生活——包括基督徒的生活——都受到了最近几天紧张局势的严重影响。为了安全起见，原本计划昨天举行一年一度的基督之王节游行被取消了。11月26日在拉合尔圣心大教堂举行的弥撒结束时，一位名叫拉菲克（Rafique）的教理员告诉亚洲新闻：“我们本来都已经准备好了，但是我们不得不尊重安保人员的意愿。在这种忧心和恐怖的氛围下，有人可能会错误地理解我们的活动。”

信徒们聚集在教堂里为和平祈祷，然而由于紧张局势，参与率很低。两天前当局曾试图强制驱离，但伊斯兰抗议者们仍然占领着数个城市的主要街道。抗议活动的主要组织者是新成立不久的伊斯兰原教旨主义强硬派团体“巴基斯坦拉巴伊克运动”（Tehreek-e-Labaik Pakistan），以他们为首对首都伊斯兰堡持续占领了两周。正是该党的发言人今天上午宣布中断目前的抗议活动。

连日来，愤怒的激进示威团体冲击了执政党——即巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）——三位部长的住所，其中包括辞职的司法部长哈米德的家。

拉合尔大教堂院长伊纳亚特·伯纳德神父（Inayat Bernard）认为，政府不应该触及这样一个极易触发争议的条款。他补充说：“抗议者应该表现出宽容，避免防碍全国的正常运行与和平。昨天我们本来应该从玛利亚圣堂开始游行，但后来教友们只能留在大教堂里面向和平王子祈祷。这样做是为了尊重当局，我们也祈愿政府能够早日恢复秩序。”

媒体被中断了一天之后，昨天晚上，新闻频道又恢复播出。但像YouTube这样的社交媒体网站仍然被封锁。旁遮普省的政府下令所有的教育机构关闭停课两天。

旁遮普省警署的副总督察阿米尔·祖尔非加（Amir Zulfiqar）认为，在目前的危机中，省级行政部门承担着“最艰巨的任务”。祖尔非加接受亚洲新闻采访时说：“当面对宗教抗议者时，我们情绪复杂。我们的心站在信仰的一边，但我们的头脑中却首先是责任。目前的抗议活动尖锐地暴露了我们的内部问题。作为一名警察，我认为我们正在走向震荡，这让我很担忧。我们的社会处于深度沮丧之中，希望媒体可以在确保宗教和谐方面发挥重要作用。”

Kamran Chaudhry合作撰写了本文。