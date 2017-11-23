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    • » 11/26/2017, 12.36

    伊拉克

    巴格达反对关于儿童新娘的法律。总主教：「积极的信号」



    伊拉克国会否决了旨在降低最低结婚年龄的法案草案。改革将国家的法律管辖权，转移给国家的宗教权威。伊拉克教会：国内外的批评声音盛行；捍卫世俗主义的原则是至关重要的。

     

    巴格达（亚洲新闻） - 伊拉克国会的决定是一个「积极的信号」，表明「并非所有具有宗教意义的建议」都被「批准」。 巴格达总教区史利文奥迪斯禾杜妮辅助主教(Shlemon Audish Warduni)说。这位加色丁礼宗主教的左右手向《亚洲新闻》评论了大会决定废除童婚合法化和童婚现象的法案。

    相反，根据伊拉克境内外这几个星期的高级代表，几位「批评性」的声音出现了，这些声音赞成国议中的议员的决定。

    最近几天，伊拉克国会实际上已经拒绝了改革「公民身份」的法律，该法律希望将婚姻的最低年龄降低到9岁，这一修正案将在穆斯林小区内得到实施， 像土耳其这样的大多数伊斯兰国家现实的「小孩新娘」现像，已经被人权份子和民间社会所谴责。

    根据批评的声音，在伊拉克和国外，新法律将「强奸儿童」合法化。 修正案是由一组什叶派保守派代表提出的，他们打算修改1959年的规范，规定18岁时结婚的最低年龄。

    当时，立法机关决定将家庭法的管辖权从宗教当局转移到国家和司法部门。 被拒绝的改革意味着回到过去，并在宗教领袖（逊尼派或什叶派）同意的情况下让子女结婚。

    许多民族和忏悔强烈反对改革，认为这是对妇女和女童权利的「明显侵犯」。 议会撤回修正案的决定，应该一次又一次地终止关于婚姻的法律和家庭法律地位的变化的危险。

    禾杜尼主教说：「这一提议，民间和宗教上都是不能接受的，而反对法律修正案的民众起义，是一个狂热的社会观念和妇女特别的结果，这是积极的讯息。」 他说：「这样的建议是不好的，因为这样的建议对宗教和国家都是有害的，不适合像伊拉克那样有着古老文化和传统的国家。」

    一段时间以来，伊拉克教会一直在争取一个「世俗统一」的国家，毫不犹豫地批评（有争议的）伊拉克宪法，特别是第37-2条，它不保护少数民族的权利和宗教自由。 2015年9月，加色丁礼宗主教刘易斯·拉斐尔·萨科致信议会，要求修改一条未成年人登记为穆斯林的段落，如果其中一名父母皈依伊斯兰教。

    宗教与政治之间的国家世俗主义和政教分离，是伊拉克领导人今天在加色丁礼宗主教刘易斯·拉斐尔·萨科，以及议会议长萨利姆在朱比里会晤时重申的价值观。 禾杜妮主教的结论是：「直接谈判，我们强烈地肯定需要一个公民国家，修改未成年人和宗教法律，但是，由于极端主义团体的压力，很难获得短期的结果。」
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