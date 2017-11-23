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» 11/26/2017, 12.36
伊拉克
巴格达反对关于儿童新娘的法律。总主教：「积极的信号」
伊拉克国会否决了旨在降低最低结婚年龄的法案草案。改革将国家的法律管辖权，转移给国家的宗教权威。伊拉克教会：国内外的批评声音盛行；捍卫世俗主义的原则是至关重要的。
另见
10/08/2017 18:34:00 日本
长崎核爆72周年纪念活动向童贞圣母玛利亚祈祷；美朝局势紧张
至少有一千多人跟随在被核爆炸毁的玛利亚圣像头部残片的后面，参加了烛光祈愿游行。长崎市长称：担心在不久的将来核武器会再次被使用。呼吁安倍晋三签署联合国的全面禁核条约，然而核大国及其盟国均未加入该条约。
15/05/2017 10:19:00 亚洲
“想哭”病毒根本原因是各国政府的轻率
微软警告各国安全公司不要“保留”病毒——然后又被盗，而要将其公之于众。韩国几乎没有受到影响。俄罗斯、英国、德国、法国遭打击；中国、意大利和希腊大学等机构受损
31/10/2016 13:33:00 伊拉克
基督教领导人指出伊斯兰国后摩苏尔和尼尼微平原应成为宗教合一与自由的典范
应加尔丁礼宗主教萨科枢机的邀请，伊拉克基督教会领导人与昨天在埃尔比尔召开会议，讨论了地区未来。基督徒历来是伊拉克的组成部分、是“伊拉克现代化和开放的先锋”。是能力在不同“接纳与合一的典范”。呼吁多元文化抵制种种将地区穆斯林化的假设，有人主张将这里变成阿拉伯和库尔德人的穆斯林地区
28/04/2016 14:01:00 日本 - 美国
奥巴马“准备访问”广岛，但不会就原子弹道歉
美国和日本政府的多个消息来源纷纷证实美国总统奥巴马准备访问一九四五年被美军投掷原子弹的日本城市。安倍晋三将全程陪同美国总统，并表示谈核弹受害者“并不是最重要的”
06/04/2016 16:19:00 中国
中央军委原副主席郭伯雄受贿犯罪成立移送审查起诉
郭伯雄曾经任中央军委副主席达十几年，地位仅次于国家军委主席，即国家主席。他涉嫌受贿“至少一千二百万欧元”，尽管其个人财产远远高于这个数字。胡锦涛政权期间，郭伯雄权力和影响力极大，军中忠实于他的关系网庞大
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也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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罗辛亚危机: 中国的调解会成功吗？
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24/11/2017 梵'冈
移民问题不只是教宗方济各的“情结”
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23/11/2017 也门
种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
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24/11/2017 ..." - 梵'冈
克钦人朝圣者展开三天两夜旅程等待教宗方济各
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教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
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