孟加拉 - 梵蒂冈 年轻孟加拉人说,他们是世界的未来,自由和和谐(视频) Anna Chiara Filice





约有9000名年轻人在达卡圣母院学院与教宗方济各会面。年轻女性「希望生活在一个安全的世界,我们可以自由地表达自己。」对于穆斯林学生来说,家庭价值观是社会的基础,恐怖分子是孤立的,远离家庭,被洗脑。来自我们的记者 达卡(亚洲新闻) - 一群年轻人- 穆斯林,基督教徒和佛教徒- 在教宗方济各到孟加拉国访问的活动之后,在达卡圣母大学向亚洲新闻通讯社介绍了这个致力于年轻人的事件,此事吸引了大约9000名年轻人,是来自首都天主教学校的人。 他们说:「我们是世界的未来,我们希望生活在自由和谐中,无论我们从事何种宗教,我们都是人类。」 他们都感谢教宗的这次访问,很荣幸能有机会参加这样一个对少数人开放的活动。 他们谈论了他们对未来生活的期望以及当前的问题,如恐怖主义和教育。他们说:「我们将把教宗的和谐讯息付诸实践,并传递给同行。」 印度总教区奥斯瓦尔德·格拉西亚斯枢机(Card Oswald Gracias)在演讲中说:「你们年轻人会改变世界,出去改变世界。改变亚洲!」 事实上,这些年轻人「是不同信仰的人们共存的实际例子」,该学院助理教授,孟加拉国圣母大学董事会成员路比伊玛大高美斯(Ruby Imelda Gomes)说。 「我们教他们生活的主要特点不是宗教信仰而是爱心。」 教宗方济各在讲话中赞扬了这个国家的年轻人,并把它他们形容为「无所畏惧」,并补充说,尽管不同的背景和不同的信仰,「他们都为了共同的利益而努力,和睦相处。懂了吗?在孟加拉,我们可以看到这样美丽的和谐。」 圣十字学院的两名女学生,一名穆斯林萨迪亚·尼沙特和一名天主教徒黛安娜·高麦斯也提到了和谐。他们说:「我们已经和睦相处了,我们是朋友,唯一重要的是我们是人类。」 黛安娜说:「作为妇女和女孩,我们希望生活在一个安全的世界里,我们可以自由地表达自己,我们不再想成为奴隶或剥削的受害者,我们必须一起相互支持。」 「女人是人,我们不是对象,我们不想被这样使用,我们有感情,我们要表达,我们和男人没有什么不同,我祈祷教宗方济各会给我力量去俄罗斯留学,接受高等教育。“」 另一组约30名天主教学生在迪纳吉普尔的诺瓦拉技术学校学习,他说:「在这个国家里,和睦相处是一种责任,我们在一个伊斯兰教占多数的国家是少数派。」 谈到未来,他们指出:「第一个问题是毕业后找工作,教育系统不提供实用的技能,除了技术学校,我们经常学习多年,最终做一个我们从没有过为工作接受过训练。」在此之后,「我们的第二个希望是找到一个漂亮的女孩,跟她组织家庭,快乐地生活。」他们承认。 一群穆斯林大学生认为教育制度有很多缺点。鼓起勇气表达自己的观点,Musfigur Ra​​​​kib Sohan和Mohammad Shahriar Hossain提到恐怖主义及和平。 穆斯菲古尔说:「虽然我们是穆斯林,但我们并不残忍,我们不代表粗俗文化,不尊重其他信仰。」事实上,「我们很荣幸能见到教宗。」 「重要的是家庭传递的价值。我一直提醒自己要尊重别人。我去印度教和基督教朋友的庆祝活动,并邀请他们去参加伊斯兰教的活。」 谈到今天的困难,年轻人说他们没有「工作和业务技能,我们必须更有动力去改善,教育制度限制了我们,它不支持我们的专业成长,例如,应该有更多的课外活动,在正常上课时间以外的活动。」 关于他们对未来的希望,「如果我们明天掌握权力,那么我们就可以解决这些缺点,因为我们知道问题所在。」 穆罕默德说:「我们是全球未来的潜力,我们支持和谐,不腐败,打击恐怖主义。」 该国日益严重的恐怖主义问题,在他们国家特别是在年轻人中讨论得非常多。 「恐怖分子相信自己比别人好,想征服我们,参与军事活动的年轻人远离家人,失去了价值,是受害者,是孤立的。」 「一个人遇到问题,只能通过对话和交流才能解决,而恐怖分子却是孤身一人,像孤独的监狱一样生活,这样一来,他就容易被坏人牵着走,洗脑。」 e-mail this to a friend Printable version







