达卡（亚洲新闻） - 一群年轻人- 穆斯林，基督教徒和佛教徒- 在教宗方济各到孟加拉国访问的活动之后，在达卡圣母大学向亚洲新闻通讯社介绍了这个致力于年轻人的事件，此事吸引了大约9,000名年轻人，是来自首都天主教学校的人。

他们说：「我们是世界的未来，我们希望生活在自由和谐中，无论我们从事何种宗教，我们都是人类。」

他们都感谢教宗的这次访问，很荣幸能有机会参加这样一个对少数人开放的活动。

他们谈论了他们对未来生活的期望以及当前的问题，如恐怖主义和教育。他们说：「我们将把教宗的和谐讯息付诸实践，并传递给同行。」

印度总教区奥斯瓦尔德·格拉西亚斯枢机(Oswald Gracias）在演讲中说：「你们年轻人会改变世界，出去改变世界。改变亚洲！」

事实上，这些年轻人「是不同信仰的人们共存的实际例子」，该学院助理教授，孟加拉国圣母大学董事会成员路比伊玛大高美斯（Ruby Imelda Gomes）说。 「我们教他们生活的主要特点不是宗教信仰而是爱心。」

教宗方济各在讲话中赞扬了这个国家的年轻人，并把它他们形容为「无所畏惧」，并补充说，尽管不同的背景和不同的信仰，「他们都为了共同的利益而努力，和睦相处。懂了吗？在孟加拉，我们可以看到这样美丽的和谐。」

圣十字学院的两名女学生，一名穆斯林萨迪亚·尼沙特和一名天主教徒黛安娜·高麦斯也提到了和谐。他们说：「我们已经和睦相处了，我们是朋友，唯一重要的是我们是人类。」

黛安娜说：「作为妇女和女孩，我们希望生活在一个安全的世界里，我们可以自由地表达自己，我们不再想成为奴隶或剥削的受害者，我们必须一起相互支持。」

「女人是人，我们不是对象，我们不想被这样使用，我们有感情，我们要表达，我们和男人没有什么不同，我祈祷教宗方济各会给我力量去俄罗斯留学，接受高等教育。“」

另一组约30名天主教学生在迪纳吉普尔的诺瓦拉技术学校学习，他说：「在这个国家里，和睦相处是一种责任，我们在一个伊斯兰教占多数的国家是少数派。」

谈到未来，他们指出：「第一个问题是毕业后找工作，教育系统不提供实用的技能，除了技术学校，我们经常学习多年，最终做一个我们从没有过为工作接受过训练。」在此之后，「我们的第二个希望是找到一个漂亮的女孩，跟她组织家庭，快乐地生活。」他们承认。

一群穆斯林大学生认为教育制度有很多缺点。鼓起勇气表达自己的观点，Musfigur Ra​​​​kib Sohan和Mohammad Shahriar Hossain提到恐怖主义及和平。

穆斯菲古尔说：「虽然我们是穆斯林，但我们并不残忍，我们不代表粗俗文化，不尊重其他信仰。」事实上，「我们很荣幸能见到教宗。」

「重要的是家庭传递的价值。我一直提醒自己要尊重别人。我去印度教和基督教朋友的庆祝活动，并邀请他们去参加伊斯兰教的活。」

谈到今天的困难，年轻人说他们没有「工作和业务技能，我们必须更有动力去改善，教育制度限制了我们，它不支持我们的专业成长，例如，应该有更多的课外活动，在正常上课时间以外的活动。」

关于他们对未来的希望，「如果我们明天掌握权力，那么我们就可以解决这些缺点，因为我们知道问题所在。」

穆罕默德说：「我们是全球未来的潜力，我们支持和谐，不腐败，打击恐怖主义。」

该国日益严重的恐怖主义问题，在他们国家特别是在年轻人中讨论得非常多。

「恐怖分子相信自己比别人好，想征服我们，参与军事活动的年轻人远离家人，失去了价值，是受害者，是孤立的。」

「一个人遇到问题，只能通过对话和交流才能解决，而恐怖分子却是孤身一人，像孤独的监狱一样生活，这样一来，他就容易被坏人牵着走，洗脑。」