德黑兰（亚洲新闻）— 伊朗、土耳其和卡塔尔三国日前签署了一项备忘录，旨在加强三国之间的贸易往来，降低成本，结成统一战线对付共同的“敌人”沙特阿拉伯。三国政府意图消除目前从伊朗和土耳其向卡塔尔运送货物和产品时存在的“障碍”。近几个月来，卡塔尔与其他海湾国家之间陷入了旷日持久的政治、外交和经济争端。

该备忘录是11月26日由伊朗矿业与工贸部长穆罕默德·沙里亚马达里（Mohammad Shariatmadari）、土耳其经济部长尼哈特·泽伊贝克奇（Nihat Zeybekci）和卡塔尔经贸大臣艾哈迈德·阿勒·萨尼（Ahmad Bin Jassim Bin Mohammed Al Thani）共同签署的。

备忘录是关于土耳其-伊朗-卡塔尔商业货物运输和过境便利协议。各方还决定成立一个联合工作组，每年至少召开三次会议，联合工作组会议范围内将采取措施，促进协定规定的便利“贸易和运输”。

卡塔尔和伊朗之间结盟（什叶派势力）是推动沙特阿拉伯、巴林和阿拉伯联合酋长国、以及埃及和也门形成的逊尼派势力集团决定断绝与多哈间贸易和外交关系的原因之一。逊尼派集团还指控卡塔尔“支持极端主义”。自危机爆发以来，近几个月来安卡拉和德黑兰的关系已经有了很大的改善，并且向卡塔尔伸出了橄榄枝，向该国增加货物和食品出口，帮助它克服阿拉伯集团的孤立。

据官方消息，这一协议将确保三国经贸合作的扩大，并将促进伊朗和土耳其向卡塔尔出口产品。在伊朗年的前六个月（即从3月21日至9月22日），通过伊朗前往卡塔尔的货物贸易量比上年同期增长了27％。

伊朗部长穆罕默德·沙里亚马达里指出，伊朗与卡塔尔之间目前的年度贸易额不到10亿美元。多哈的目标是将双边贸易额增大到每年50亿美元。

来自权威国际机构的报告证实了过去五个月卡塔尔经济的势头，由于与其他海湾国家的危机，该国经济面临困难。法国出口保险公司（Coface）今年6月发布的一项研究报告表明，危机状态如果继续延长将可能造成严重的中期问题。此外，卡塔尔的外汇储备自9月初以来已经下降了25％。该数据是由多哈的国家银行提供的，根据这个数据，外汇储备下跌约为16亿美元。前一年，当危机阴影还很遥远之时，卡塔尔的外汇储备总量达477亿美元。