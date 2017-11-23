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» 11/28/2017, 23.31
伊朗-卡塔尔-土耳其
德黑兰、安卡拉和多哈结成经贸同盟对付沙特阿拉伯
伊朗、土耳其和卡塔尔三国日前签署了一项商业货物运输和过境便利协议，旨在加强三国之间的贸易往来，消除货物流转的障碍。伊朗出口到卡塔尔的货物贸易量比上年同期增长了27％。多哈的目标是将双边贸易额增大到每年50亿美元。卡塔尔的外汇储备下降了25%。
另见
17/05/2017 10:18:00 土耳其 – 美国
埃尔多安和特朗普努力修复美土友谊、在库尔德族问题上分歧依旧
土耳其领导人充分表明对库尔德族民兵的敌视，指其是“恐怖组织”。华盛顿则将其视为打击伊斯兰国斗争中的关键盟友。安卡拉领导人再次要求引渡被视为去年七月未遂政变幕后指使的伊斯兰教士居伦
30/05/2016 13:59:00 土耳其
穆斯林聚集圣索非亚“清真寺”前庆祝攻陷君士坦丁堡、埃尔多安新奥斯曼帝国的光荣
当年的圣索非亚大殿已经成为博物馆。沙特麦加教长主持祈祷，征集百万签名强迫政府将其恢复成清真寺。从上个世纪五十年代开始，阿德南·曼德烈斯总理期间开始庆祝攻陷君士坦丁堡。曼德烈斯本人则于六十年代被政变军人赶下台并被绞死。埃尔多安恢复这一庆典，意在为其新奥斯曼帝国梦想加冕
03/11/2015 土耳其
埃尔多安获胜第二天对其作出批评的周刊遭到搜查
土耳其杂志《Nokta》在封面上刊登了总统照片，标题是《十一月二日星期一土耳其内战正式打响了》。不到两个月前，这家期刊曾经遭到了类似的待遇，也是因为在封面上发表了埃尔多安照片并进行批评。昨天，白宫表示对土耳其批评政府的媒体和记者遭到“威胁”感到“十分担心”
05/05/2014 土耳其
圣索菲亚改做清真寺：正式向议会提出议案、庆祝收复君士坦丁堡和埃尔多安上台
土耳其执政党正义与发展党意在重新赢得穆斯林选民选票、埃尔多安出任土耳其总统的计划逐渐浮出水面。君士坦丁堡宗主教公署抵制以开放查尔基神学院作为交换条件。西方所思所想主要是输油管线；土耳其境内无人敢公开发表批评意见
04/06/2013 土耳其
罢工示威继续、埃尔多安否认上演土耳其之春
死亡人数增至三名。连日来的冲突中，伊斯坦布尔一千多人、安卡拉七百多人受伤。首都的警民冲突仍在继续，并向示威者投掷催泪弹。埃尔多安强调其政府所做的才是"土耳其之春"；示威者要求其辞职
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也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
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由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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