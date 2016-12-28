德黑兰（亚洲新闻/通讯社） - 伊朗已批准 29 间欧洲和亚洲的大公司，以应付其石油和天然气发展项目。

这些公司包括: 俄罗斯天然气工业股份公司及卢克石油公司；日本石油勘探和三菱；中国石油天然气集团公司和中国石化；南韩的韩国燃气公司和浦项制铁大宇；马来西亚国家石油公司。

伊朗石油部说，伊朗国家石油公司将很快举行招标能源勘探和生产，使用新的《伊朗石油合同》，但日期尚未确定。

伊朗希望以新合同模式，以吸引外国投资者，提高生产。

后者多次被拒绝，因为保守团体反对总统哈桑·哈尼(Hassan Rouhani)，并任何安排都被质疑，可能违反外国人不得拥有伊朗公司股份的原则。

一宗核交易，解除对伊朗的经济制裁，打开与已经撤离伊朗的外国公司的交易。

法国道达尔在11月与德黑兰签署48亿美元的协议，在波斯湾地区的南帕尔斯，因为天然气项目。它成为首家回到伊朗的西方公司。