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» 01/05/2017, 15.10
以色列 - 巴勒斯坦
总理要求赦免射杀巴勒斯坦人的以色列士兵
在法院裁决后几个小时，以色列总理已经对警长艾罗艾沙里亚(Elor Azari)表示会赦免。 他说，这是「困难和痛苦的一天」，并重申他全力支持士兵和他的家人。以色列总统强调，这行动目前是「未成熟的」。请求将在法官判决后再次审查。
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中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
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29/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - 美国
30/12/2016 中国 " 梵'冈
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Elizabeth Li
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Christopher Sharma
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旁遮普省: 至少49人在圣诞节被非法酒精灌醉后死去
Shafique Khokhar
31/12/2016 叙利亚 - 梵'冈
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