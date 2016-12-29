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    » 01/05/2017, 15.10

    以色列 - 巴勒斯坦

    总理要求赦免射杀巴勒斯坦人的以色列士兵



    在法院裁决后几个小时，以色列总理已经对警长艾罗艾沙里亚(Elor Azari)表示会赦免。 他说，这是「困难和痛苦的一天」，并重申他全力支持士兵和他的家人。以色列总统强调，这行动目前是「未成熟的」。请求将在法官判决后再次审查。

    耶路撒冷（亚洲新闻/通讯社） - 在判决后几个小时，以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)就要求判决暂缓执行，这次事件是以色列士兵面临杀人罪，他杀死一个年轻而且是没有武装和无助的巴勒斯坦人。20岁的艾罗艾沙里亚(Elor Azari)警长的审判，看起来使到国家越来越分裂，有极右的政治家呼吁减刑。

    这位士兵可能面临长达20年的监禁；军事法院的三名法官在宣布判处监禁之前，已经保留了几个星期去考虑。

    陪审团主席马亚希拿(Maya Heller)上校强调，没有明显的理由证明向巴勒斯坦青年开火是正当行为。法官说：「艾罗的原因是他认为恐怖分子应该被杀死，认为这种做法正确。」

    在昨天下午，总理在Facebook页面上发表一篇文章，谈到这件事情：「对我们所有人来说都是困难和痛苦的一天，但首先是艾罗和他的家人。」内塔尼亚胡说：「我完全支持要求他赦免的请求。」总理宣称自己是靠近亲戚和士兵的一方。

    在已经积极要求赦免的政府成员当中，包括以色列教育部长和极端权利的代表拿夫他利‧巴列特(Naftali Bennett)。 昨天一整日，全国各地都有团结示威。根据一项调查指，65％的以色列人(犹太人)赞成总理及其政府的要求。

    相比之下，中左翼联盟和前外长利夫尼(Tzipi Livni)正在争取司法机关的自主权，声称裁决必须被接受。她警告说，这是治愈在社会中开启的血腥伤口的唯一途径。

    总统鲁文‧里夫林(Reuven Rivlin)也介入事件，指任何评论或行动目前是「不成熟」。国家元首将审查任何赦免要求，唯有所有程序已经结束和判刑长度已经公开为止。

    保卫年轻士兵的法律小组宣布将对裁决提出上诉。相反，由艾罗杀死的21岁巴勒斯坦人阿杜‧法他‧艾沙里夫(Abdul Fatah al-Sharif)的家属表示满意。他的父亲余思利(Yusri)认为犯罪者应该得到终身监禁；叔叔法利(Fathi)补充说，起诉他为误杀而不是蓄意谋杀的决定，这点提供了更严厉的惩罚，是「颠覆法庭公义」。
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