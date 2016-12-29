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    » 01/05/2017, 14.40

    印度

    恰蒂斯加尔邦: 两名被控强奸一修女的疑犯，竟然无罪释放



    一位卡拉拉邦修女在2015年6月被灌以藥物和施暴。基督徒领袖从一开始就谴责调查存在严重缺陷。审判可能因为调查人员的疏忽而有所妥协。

     

    赖布尔（亚洲新闻） - 印度恰蒂斯加尔邦一个法院，宣判无两名年轻人被控向一天主教修女施暴无罪，理由是「缺乏证据」。 这位修女在2015年6月19日至20日的夜间，在赖布尔的基督支中心被灌以毒品和虐待。19岁的甸尼斯迪夫(Dinesh Dhurv)和25岁的紫定帕夫迪(Jitendra Pathak)被法庭释放，因为尼迪舒马(Nidhi Sharma)法官说没有收集到足够证据。

    这极有可能是调查证据受到警察破坏，警方发现他们没有封锁案发现场，没有进行适当法医调查，例如从受害人身上提取袭击者的液体样本。

    这位遭受凌辱的修女，48岁，属于慈幼会无玷圣母传教会，她勇敢地说出可怖的案发经历。两名蒙面男子在当天凌晨1时30分左右闯入医疗中心她的房间。当时她问他们是否想要钱，他们回答说：「我们想要更多。」在那一刻，其中一人阻挡她，另一人强迫她摄取药物，用抹布堵塞她。然后攻击者用她的纱丽把她绑在床上，用一条围巾绑住她的手，然后轮流强奸她。

    这位修女本身来自卡拉拉邦，遇击时独自一人在屋内。她的长上第二天发现她时她已经昏迷，因为没有接到修女的电话，恐怕有事发生来看她。

    国会代表和恰蒂斯加尔邦基督徒论坛表示，这宗事件是「针对该国少数社群的有组织攻击」。 印度主教团报告说，这种事件对印度少数社群的安全和保护提出了严重的警号。

    自从一开始，基督徒领袖们不满调查人员有严重缺失，他们没有收集血液、尿液和其他液体样本，来确定用于灌输传教士的迷药。

    在整个天主教社群的愤怒和反对党的抗议之后，警察盘问了200多人，将领域缩小到两名被告，不过他们现在被判无罪省释。
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