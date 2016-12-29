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» 01/05/2017, 14.40
印度
恰蒂斯加尔邦: 两名被控强奸一修女的疑犯，竟然无罪释放
一位卡拉拉邦修女在2015年6月被灌以藥物和施暴。基督徒领袖从一开始就谴责调查存在严重缺陷。审判可能因为调查人员的疏忽而有所妥协。
另见
31/07/2015 菲律宾
舞蹈员、捐助者和维权人士获颁2015年度「亚洲诺贝尔奖」
获奖者来自印度、菲律宾、老挝和缅甸。亚洲「麦格赛赛奖」颁奖典礼将于8月31日在马尼拉举行。基金会主席说: "今年的麦格赛赛奖得主都有着共同点: 伟大的精神，注入他们要求改变的热情之中。"
26/10/2013 缅甸
登盛决定不连任，为昂山素姬和瑞曼在2015年竞逐总统铺路
目前的缅甸总统不会寻求第二任，决定退下政治火线，下议院议长瑞曼（Shwe Mann）表示将会参选，与反对派领导人昂山素姬角逐总统。然而，一旦昂山决定参选，宪法将被修改。另一方面，国家改革非常缓慢。
15/06/2013 亚洲
东盟四国共同发展「智能」签证，到2015年使用
缅甸、印尼、柬埔寨和菲律宾政府，批准使用共通的电脑入境签证，目的在促进东南亚的旅游业和外国投资。
19/09/2015 亚洲
2015年东南亚: 二千名漁工被奴役, 今年获释放
印度尼西亚东部岛屿, 数千名来自缅甸、柬埔寨和泰国的劳工，获得免于继续被劳役。一些美国食品业巨子已被起诉，因为他们向奴工购买产品。在泰国，孩子们在捕鱼行业被剥削，当中有20％的人遭受伤害或断肢。
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
29/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - 美国
30/12/2016 中国 " 梵'冈
地下教会:「代表会议」是政治工具旨在分裂教会
Elizabeth Li
30/12/2016 "罗--美国
30/12/2016 尼泊" - 中国
中尼两国首次联合军事演习。这是对德里的刺激
Christopher Sharma
30/12/2016 ..."
31/12/2016 台湾
30/12/2016 叙利亚 - "罗- - 土耳...
31/12/2016 巴基-坦
旁遮普省: 至少49人在圣诞节被非法酒精灌醉后死去
Shafique Khokhar
31/12/2016 叙利亚 - 梵'冈
31/12/2016 梵'冈【更-版'
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