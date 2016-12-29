西雅图（亚洲新闻/通讯社） - 在美国西雅图，由传染病研究中心进行的疟疾疫苗研究取得了「有希望」的进展。该研究发表在《科学转化医学》学报上，报告说，已经创造并使用了弱化形式的寄生虫，实验表明该方法是安全的，并产生良好的免疫回应。

疟疾每年影响2亿多人，每年造成438,000人死亡(2015年数据)。它在亚洲，非洲和美洲的热带和亚热带地区颇活跃，它是发病率最重要的寄生虫疾病，也是世界上死亡率第二大的传染病。

疟疾寄生虫在蚊子和人体内经历几个阶段。研究团队使用的系统是去除三个寄生虫基因，使它不能感染肝细胞。人体感染的免疫系统反应良好，但寄生虫将不能完成其生命周期。

热带疾病专家称结果「有希望」。

10人参加了试验，该病没有完全发展，治疗过程也没有严重的副作用。