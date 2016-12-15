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    » 12/19/2016, 17.26

    巴基斯坦

    拉合尔方济会士庆祝穆罕默德的生日（视频）

    Kamran Chaudhry

    方济会士和穆斯林之间互祝圣诞快乐。宗教间的庆祝活动在方济会培育中心举行。 在一间天主教会，院庆祝伊斯兰先知的诞生，为整个国家作了榜样。伊斯兰领袖表示：“我们庆祝先知的伟大，但我们也尊重和平之王。”

     

    拉合尔（亚洲新闻） - 拉合尔方济会士们与一些穆斯林家庭，一起庆祝先知穆罕默德的生日。昨天，在方济各会培育中心的“Dar ul Naeem”举行了宗教间庆祝活动，期间两个宗教团体也交换了圣诞愿望。

    正义和平与完整性与创造哈米尔·阿尔贝神父(Jamil Albert)，告诉《亚洲新闻》:"这是首次我们邀请大家联合的宰牲节和圣诞节大餐。神职人员都比我们的朋友更多，很多人出现了尽管伊斯兰各教派内有分歧一天应该被观察。为例，在基督徒的节日庆典的房子将激励整个国家。”

    仪式从两个宗教经书中的摘录开始。一些伊斯兰教士在方济各会中心的教堂做晚祷。 然后演唱圣诞颂歌和赞美穆罕默德的歌曲，之后基督徒和穆斯林共享晚餐。 最后庆祝活动以切蛋糕结束，由穆斯林赠送。

    在旁遮普省詹姆克奇玛的圣玛利亚堂若翰.巴布尔神父，称它是个神圣的时刻。 “我住在一个拥挤的村庄，很难区分基督徒和穆斯林的家庭装饰，这是对彼此一个美好的认可。

    仪式从两个宗教经书中的摘录开始。 一些伊斯兰教士在方济各会中心的教堂做晚祷。 然后演唱圣诞颂歌和赞美穆罕默德的歌曲，之后基督徒和穆斯林共享晚餐。 最后庆祝活动以切蛋糕结束，由穆斯林赠送。

    若翰神父是几位发言者之一，他们敦促基督徒要容忍，和谐相处并谴责恐怖主义。 巴基斯坦正在进行类似的活动，圣诞节的时候，街道上充满了形形色色的的人。

    许多穆斯林赞赏基督教社区的姿态。旁遮普艾滋病联盟的阿尔塔夫（Altaf Tariq）医生表示，“这是我的家人第一次看到一个基督教神学院，孩子们看到装饰的圣诞树非常兴奋，外在的装饰将加强他们对其他宗教的理解，这是免于教派之间冲突的唯一出路”。

    他总结道：“每个人都同意先知的伟大，同样我们尊重和平之王，圣诞节对我们来说也是一件大事。

     
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