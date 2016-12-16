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» 12/23/2016, 10.58
巴基斯坦
Kamran Chaudhry
拉合尔: 教会向基督徒聚居地受害者派发食品和圣诞礼物（视频）
当地教会和非政府组织，向数百名受害居民派发基本生活必需品。他们在2015 年受到双自杀式袭击，造成17人死亡。那些接受援助的人之中，很多人在袭击中失去至亲。12月26日，当地教会成员将探访在监狱服刑人士。
另见
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中国 - 梵蒂岡中国外交部对待梵蒂冈問題语调温和
也许是第一次，在教廷就中国教会和主教祝圣礼发出的声明，中方的反应竟然没有怒气，也没有坚持中国的传统的"独立自主自办"立场，与梵蒂冈对立。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
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米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
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穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
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