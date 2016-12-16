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    » 12/23/2016, 10.58

    巴基斯坦

    拉合尔: 教会向基督徒聚居地受害者派发食品和圣诞礼物（视频）

    Kamran Chaudhry

    当地教会和非政府组织，向数百名受害居民派发基本生活必需品。他们在2015 年受到双自杀式袭击，造成17人死亡。那些接受援助的人之中，很多人在袭击中失去至亲。12月26日，当地教会成员将探访在监狱服刑人士。

    拉合尔 (亚洲新闻) –神父、教会成员和一些非政府组织人员到基督徒聚居地尤汉区的居民派发圣诞礼物，包括食品和基本必需品。当地曾在2015 年 3 月 15 日受到双自杀式袭击，造成 17 人死亡，85 人受伤。

    当地的天主教会还在12月26日组织了探访监狱。拉合尔总教区副主教方济各.古萨神父(Francis Gulzar)说:"一个基督徒代表团将会探访囚犯。我们今天的聚会的家庭，全部都有亲人在拉合尔监狱服刑。我们每年都筹备这些活动。"

    那些家庭今天聚集一起，在堂区的一间圣堂一起祈祷，在那里，有耶稣降生真人大小的马槽。最近几天，另一个 400人的村庄，包括寡妇和残疾人，也收到教会的援助。

    居民当中，比比失去了儿子卡拉.马西赫(Karamat Masih)，他在自杀式炸弹袭击中受伤死亡。马西赫有三个儿子，他被炸弹碎片击中后患上癌症，于今年1月死亡。

    比比说:”我的幼子在纺织厂工作，要维持一个家庭的生计。粮食援助可以支持一个星期。我把自己的积蓄，给孙子们买些新衣服。"

    最近几天，塞西尔·乔杜里及基金会的尤汉区分会，向贫困学生派发圣诞礼物给贫困学生。
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