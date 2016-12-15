阿勒颇 (亚洲新闻) - 阿勒颇东部的撤离行动停顿，因为又有枪战发生。

叙利亚当局与叛军互相指责对方不遵守协议，原本双方允许平民与叛军离开阿勒颇城市。叛军指责政府军士兵向巴士开火赶平民下车。叙利亚军方指责叛军，在撤离这座城市时，试图偷运俘虏和重型武器离开。

自周四起，至少6,000名平民和叛乱分子，其中包括至少2,700名儿童，据说已经离开叙利亚北部最大城市，因为忠于总统巴沙尔·阿萨德(Bashar al Assad)的军队已经夺回该市的大部分。

国际社会一直为该危机找寻解决办法。法国呼吁联合国安理会确保撤离方案由国际观察员统筹，以便允许进入该城市，给予人道主义援助和容许医院给予医疗保护。

周四的协议昨天破裂，撤退武装分子离开城市，当地是最后一个叛军控制的地点（占该市1%地方），而叛军违反协议条款。

在阿勒颇南部的蓝穆斯路障，火箭和狙击手火并时，击中多辆前往两个政府军占据的城镇，位于伊德利卜省，当地受到叛军包围，正在疏散平民、病人和受伤的人和老年人。

同样的袭击，发生在Suqaylabiyah的路口，在哈马省的西北部。射击阻止车辆完成他们的使命，如已商定。

红新月会的救护车用以撤离严重受伤者，他们在伊德利卜省被截停检查。

叛军火箭得分也开始攻击阿勒颇已被解禁的地区。

叛军也似乎违反了两个由俄罗斯和土耳其订立的协议，即禁止带俘虏、无线电设备和重型武器离开。

在周四到周五的夜间，巨大的爆炸声传来，厚厚的烟柱从圣战区冉冉升起。

根据一些消息来源，叛军烧毁妥协文件，如那些可能显示他们参与各种形式的贩卖，包括器官，以及摧毁他们更尖端的武器，包括"非常规"的措施，以防止它们落入政府手中。

在两天的撤离，约有9,500名的叛军战士和他们的家庭被带离开。叛军战斗人员从阿勒颇与巴彦淖尔前期组战斗，放下他们的武器，向政府军投降。

早些时候，来自同一组土库曼士兵离开该区，当地由土耳其部队入侵叙利亚北部。

叙利亚的正规军说，它已经不耐烦，并告诉战士们，他们会执行协议中所有项目。如果失败，它将继续解放仍然由叛军占据的地方。任何叛军将会成为俘虏。这迫使得叛军选择︰疏散一如商定、投降或死亡。