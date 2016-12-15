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» 12/17/2016, 05.30
【更新版】 叙利亚
撤离阿勒颇行动暂停。反政府武装分子: 这是协议还是死亡
约6,000名叛乱分子和平民离开这个叛军最后控制的城市。然而，撤离行动因发生枪战停止，违反这次协议。莫斯科和安卡拉要求把和平会谈从日内瓦转移到阿斯塔纳，把叙利亚危机从欧洲的心脏移至亚洲。
另见
27/07/2013 印度
古吉拉特邦：该邦城市录得12,000名女婴夭折，较男婴多五成
在该邦城市地区，未满一岁夭折的女婴有12,325名，男婴8,076名。在农村地区，男女婴的死亡率差不多。耶稣会人权中心主任说，这是由于父系社会，往往喜欢儿子多于女儿，倾向采用选择性堕胎及杀掉女婴。
11/01/2015 梵蒂冈
教宗为33名婴孩施洗：「天主像个好父母，把好东西给了自己的孩子」
让「我们为那些不幸的母亲祈祷，她们不能够喂哺给自己的孩子。让我们祈祷，并尽力帮助这些母亲。我们祈祷圣神教导我们养育家庭，这是非常重要的，好使孩子们在天主圣三的氛围之中成长。」
29/09/2014 梵蒂冈
教宗指出魔鬼是狡猾的，把坏的伪装成好的，但是实际上反人、反人类、反天主的
"除了自身的罪，许多计划、许许多多的人的非人计划都是魔鬼所为，仅仅因为他憎恨人"。魔鬼捏造"人性化的说辞"，"这场斗争是一个基督徒在各自的生活中每天都要面对的：在我们的心里、在我们的生活中、在我们的家庭里、在我们的民族中、在我们的教会内......。如果不斗争，我们将会失败。但上主将这一任务首先给了天使们：斗争、获胜"
29/01/2016 17:39:00 梵蒂冈
慈悲圣年：菲基凯拉总主教介绍已经有1,392,000名朝圣者到罗马朝圣
二月十日，慈悲传教士们将接受教宗“派遣”，他们享有赦免只有宗座才能赦免的重罪。二月三日至十一日，圣莱奥波尔多∙曼迪科和圣比约神父的圣髑将在罗马供朝圣者瞻仰
30/05/2015 中国
中国，盗文物者落网，盗窃公元前3,000年考古文物
警方在辽宁省已经寻获1,168件文物，其中包括价值连城的翡翠龙。被捕者被指控盗窃和非法出售古董文物的罪名。四位考古学家和众多商人牵涉其中。逾千名警察密探参与拘捕行动。
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
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16/12/2016 梵'冈
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17/12/2016 【更-版'梵'冈
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