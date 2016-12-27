伊斯坦布尔（亚洲新闻/通讯社） - 这名男子手持AK-47突击步枪，然后于除夕夜在伊斯坦布尔夜总会内开火，杀死39人和伤害了69人。袭击者的身份仍然未知，他出现在雷娜夜总会，一个著名的夜总会在博斯普鲁斯海峡，位于城市的欧洲一侧，不少人在庆祝新一年。

在他攻击的时候，在夜总会内至少有600人。大屠杀之后，该男子利用现场混乱乘机逃脱。

调查继续尝试寻找袭击者之时，有关方面正在为受害者们举办首个葬礼。超过一半的人在攻击中倒下，持续了至少七分钟，大部份是外国国籍人士，包括以色列、俄罗斯、法国、突尼斯、黎巴嫩、印度、比利时、约旦和沙特。一个在夜总会入口处的保安人员，是第一批死亡的人之一。

与此同时，调查继续揭露这件事。迄今为止，没有解释，没有官方承认攻击责任，虽然嫌疑人集中在伊斯兰国周围。该组织将负责去年在土耳其至少两宗爆炸事件，圣战者的痕迹出现，到目前为止，根据调查员这是最可能的情况。

最初的消息传播指，枪手是打扮成圣诞老人，后来消息被土耳其总理伊尔德勒姆(Binail Yldrim)否认。在同一个小区，贝西克塔斯，12月10日，在当地的足球场发生了一次攻击，造成38人死亡，另有166人受伤。

评论新年对夜总会的攻击，土耳其总统埃尔多安把手指指向寻求「造成混乱」的极端主义团体：「他们正在试图使我们的人民士气低落，破坏我们国家的稳定。」

虽然没有官方索赔，库尔德运动（特别是在过去被指控的库尔德斯坦工人党（库尔德工人党）)，他们发表官方声明表示与杀戮事件无关。 库尔德领导人卡拉伊兰说，库尔德运动「从来没有瞄准无辜平民的战斗」。

在国际上的慰问讯息中，有一个来自教宗方济各，昨天在安格鲁斯表示亲近和为受到攻击的受害者及土耳其人祈祷。「不幸的是，暴力也标志着这个晚上的良好愿望和希望落空。」这位教宗说感到悲伤：「我表达了我对土耳其人民的亲近，我为许多受害者和受伤害者以及全国哀悼祈祷，我请求天主支持所有善意的人，大胆地解决瘟疫恐怖主义和血腥的污点，不再让恐惧和迷惑的阴影包围着世界。」

去年，土耳其经历了一系列血腥袭击，于2月17日开始，在安卡拉一个军事车队受到攻击。3月13日，有37人死于首都库尔德民兵的自杀式袭击。6月28日，在伊斯坦布尔的阿塔图尔克国际机场发生一宗炸弹袭击（可能源自伊斯兰国的人而来），造成41人死亡。 8月20日，一枚炸弹攻击加济安泰普举行的婚礼，至少有30名受害者。最后，库尔德民兵在去年12月10日出手，在伊斯坦布尔的贝西克塔斯体育场外的警察车队遭到攻击，造成44人死亡。