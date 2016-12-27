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» 01/02/2017, 17.03
土耳其
政府追捕元旦大屠杀的凶手，枪击造成39人死亡，69人受伤
一名枪手在博斯普鲁斯海峡的雷娜(Reina)夜总会，用上AK-47突击步枪开火。他随后逃脱，没有留下痕迹。未有组织正式承认责任，但估计是伊斯兰国。教宗方济各带来慰问和祈祷。土耳其经历血腥的2016年。
另见
30/05/2016 13:59:00 土耳其
穆斯林聚集圣索非亚“清真寺”前庆祝攻陷君士坦丁堡、埃尔多安新奥斯曼帝国的光荣
当年的圣索非亚大殿已经成为博物馆。沙特麦加教长主持祈祷，征集百万签名强迫政府将其恢复成清真寺。从上个世纪五十年代开始，阿德南·曼德烈斯总理期间开始庆祝攻陷君士坦丁堡。曼德烈斯本人则于六十年代被政变军人赶下台并被绞死。埃尔多安恢复这一庆典，意在为其新奥斯曼帝国梦想加冕
03/11/2015 土耳其
埃尔多安获胜第二天对其作出批评的周刊遭到搜查
土耳其杂志《Nokta》在封面上刊登了总统照片，标题是《十一月二日星期一土耳其内战正式打响了》。不到两个月前，这家期刊曾经遭到了类似的待遇，也是因为在封面上发表了埃尔多安照片并进行批评。昨天，白宫表示对土耳其批评政府的媒体和记者遭到“威胁”感到“十分担心”
05/05/2014 土耳其
圣索菲亚改做清真寺：正式向议会提出议案、庆祝收复君士坦丁堡和埃尔多安上台
土耳其执政党正义与发展党意在重新赢得穆斯林选民选票、埃尔多安出任土耳其总统的计划逐渐浮出水面。君士坦丁堡宗主教公署抵制以开放查尔基神学院作为交换条件。西方所思所想主要是输油管线；土耳其境内无人敢公开发表批评意见
04/06/2013 土耳其
罢工示威继续、埃尔多安否认上演土耳其之春
死亡人数增至三名。连日来的冲突中，伊斯坦布尔一千多人、安卡拉七百多人受伤。首都的警民冲突仍在继续，并向示威者投掷催泪弹。埃尔多安强调其政府所做的才是"土耳其之春"；示威者要求其辞职
04/12/2012 土耳其 - 叙利亚
土耳其导弹和美国威胁联手防范叙利亚使用化学武器
安卡拉要求北约部署爱国者导弹；奥巴马警告大马士革不要犯使用化学武器这样"灾难性的错误"。但叙利亚继续重申不会对自己的同胞使用化学武器。联合国和欧盟将驻大马士革人员减少到最低，撤走所有非必要人员。以色列要轰炸叙利亚化学武器库
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
28/12/2016 孟加拉
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27/12/2016 也门 " 印度
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旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
27/12/2016 也门 " 阿"犹 " 印度
27/12/2016 南韩
29/12/2016 中国 - 梵'岡【更-版'
政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者
Elizabeth Li
27/12/2016 美国 - 日本
27/12/2016 中国
27/12/2016 埃及
埃及新的「保护性」媒体法例获得批准
by Loula Lahham
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