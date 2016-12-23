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    » 12/29/2016, 01.21

    中国

    政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者

    Elizabeth Li

    主教和平信徒等获中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声接见。尚有刘延东、孙春兰。会面内容视频。大会今天结束，以朝拜圣体方式结束。

    北京 (亚洲新闻) - 第九届天主教代表会议参加者今天获中国共产党政治局常务委员会成员俞正声接见。俞正声也是中国人民政治协商会议主席。全国政协，当中包括一些主教。接见地点在天安门广场的人民大会堂。

    据《新华社》报导，新一届当选的爱国会和主教议会的领导层及参加者，获政治局的俞正声、刘延东和孙春兰接见。

    俞正声指出，中国天主教第八次代表会议召开六年以来，中国天主教“一会一团”积极协助推行宗教工作政策，发挥天主教徒在国家经济社会发展中的积极作用。

    他引述今年4月国家领导人习近平在宗教会议上，「强调要坚持和发展中国特色社会主义宗教理论，坚持我国宗教中国化方向，提高宗教工作法治化水平，支持宗教团体加强自身建设和人才培养，为做好新形势下的宗教工作指明了方向。」

    中国《央视新聞》播出会面片段。

    之后，天主教代表前往圣母无原罪主教座堂（南堂）参加朝拜圣体祈祷结束，由非法的马英林主教主持祝福礼。

    《亚洲新闻》消息来源表示，三天的会期，弥撒分别由房兴耀、马英林、沈斌主持。不过，也有自行主持弥撒。
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