北京 (亚洲新闻) - 第九届天主教代表会议参加者，今天获中国共产党政治局常务委员会成员俞正声接见。俞正声也是中国人民政治协商会议主席。全国政协，当中包括一些主教。接见地点在天安门广场的人民大会堂。

据《新华社》报导，新一届当选的爱国会和主教议会的领导层及参加者，获政治局的俞正声、刘延东和孙春兰接见。

俞正声指出，中国天主教第八次代表会议召开六年以来，中国天主教“一会一团”积极协助推行宗教工作政策，发挥天主教徒在国家经济社会发展中的积极作用。

他引述今年4月国家领导人习近平在宗教会议上，「强调要坚持和发展中国特色社会主义宗教理论，坚持我国宗教中国化方向，提高宗教工作法治化水平，支持宗教团体加强自身建设和人才培养，为做好新形势下的宗教工作指明了方向。」

中国《央视新聞》播出会面片段。

之后，天主教代表前往圣母无原罪主教座堂（南堂）参加朝拜圣体祈祷结束，由非法的马英林主教主持祝福礼。

《亚洲新闻》消息来源表示，三天的会期，弥撒分别由房兴耀、马英林、沈斌主持。不过，也有自行主持弥撒。