香港(亚洲新闻) - 香港教区昨天晚上在圣母无原罪主教座堂，举行一个名为「庆祝教宗方济各八十华诞音乐会」，祝愿教宗生辰快乐，并藉音乐会准备圣诞节。音乐会有超过1,200人参加。

音乐会先于12月16日在澳门教区望德圣母堂(圣拉匝禄堂)演出，之后，18日在香港的主教座堂表演。

音乐会邀请著名音乐家Davide Damiani为这次表演的音乐总监和音乐会指挥。达米亚尼在意大利帕尔马和博洛尼亚佩萨罗中央音乐学院修读声乐、低音提琴、作曲及指挥。他曾在意大利和欧洲多间歌剧院和音乐厅表演。

教廷代表尤安泰蒙席(Ante Jozic)说:”音乐会庆祝80年前一个男孩Jorge Mario Bergoglio的诞生，天真活泼，没想到有一天会成为天主教会的领袖，却生活在全球最小的国家梵蒂冈。这位伟大的宗教领袖继续讲道，激励很多人努力使世界成为更美好的地方，为了每个人，特别是穷人、边缘者和缺乏自由的人。"

音乐会由特殊嘉宾演出，包括从在纽约大都会歌剧院的女高音Olga Makarina，她出生于俄罗斯的大天使，获得多个重要奖项与荣誉，如大都会歌剧演员。

另一位嘉宾是17岁的风琴师Francesca Ajossa，出生于意大利卡利亚里。在2015年，她获准加入国际巴赫学院风琴研修风琴，并获选参加2016青年风琴学院。来自克罗地亚的复调合唱团，演出Mriza卡拉帕典型达尔马提亚的音乐，是克罗地亚南部沿海地区的风格。

香港教区主教汤汉枢机说:「教宗方济各教导我们要善用和发挥天主赐予我们的才能。」

对于年轻的音乐家的演奏，汤枢机说:「青年音乐家透过音乐传扬教宗的训导，也帮助我们准备心灵，迎接即将来到我们中间的救主耶稣基督。」