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» 12/19/2016, 22.56
香港 – 梵蒂冈
Lucia Leung
教会举行音乐会庆祝教宗方济各八十寿辰
音乐会在香港教区和澳门教区举行。在香港，至少有1,200名观众。表演者来自美国、意大利、克罗地亚的年轻音乐家，而本地的歌咏团演唱弥撒曲等。汤汉枢机: 音乐会也帮助我们准备圣诞节。
另见
10/04/2014 中国 - 以色列
河南开封犹太人200年来将会首次庆祝逾越节
在中国开封的犹太人，历史可以追溯到公元十世纪。在1810年，当地的最后一位辣比去世，自此，该团体一直不清楚他们祖先的信仰根源。近年，这些历史空隙逐渐缩小。目前，当地一青年在以色列留学后准备回国当辣比。
02/04/2011 中国
中国逮捕200多人以平息「茉莉花革命」
人权组织同意：该国已制定了自1998年以来最严重的打击行动。数十名被逮捕或失踪的民主党人。暗指茉莉花革命，寻求正义或捍卫个人自由。
04/08/2015 巴基斯坦
巴基斯坦再有一宗绞刑：2015年至今，执行近200宗死刑
沙夫卡特‧侯赛因 (Shafqat Hussain) 的上诉失败，他被判谋杀罪时只有14岁。据他的律师所指，他的供词是被折磨后供出来的。继撤回暂停死刑的决定之后，巴基斯坦成为全球死刑处决率最高的国家或地区。
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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马来西亚的将临期努力为老人和病人服务
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16/12/2016 日本 - "罗-
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米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
Michele Brambilla
16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 印度尼西亚
穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
Mathias Hariyadi
17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
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