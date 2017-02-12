达卡 (亚洲新闻) - 这位充满热诚的教宗方济各在星期六下午在达喀尔的圣母学院，会见了约7,000名年轻人和学生, 这是他离开孟加拉国前繁忙日程的最后一节活动。

教宗在演说中指出, 孟加拉青年的热情，他们的无畏, 是由「信仰的智慧」, 使他们能够拒绝「虚假的幸福承诺」, 与其他宗教成员进行对话, 学习「老年人的智能」和「勇敢地面对未来」, 感谢「天主赐予我们的智慧」。

教宗方济各抵达现场, 是一个高尔夫球场, 他受到歌曲和舞蹈欢迎, 其次是两个年轻人爱珊娜(Upasana Ruth Gomes)和安多尼(Anthony Toranga Nokrek) 的证词。教宗回应说: 「你们总是充满热情, 每当我和你们接触相遇, 我都会感到年轻活力充沛。」

「你们国家一位诗人卡齐·伊斯兰(Kazi Nazrul Islam),对国家的青年形容他们是『无畏』、『抢夺从黑暗腹中的光明』。年轻人时常准备好前进, 实干事情, 并承担风险。」

「我鼓励你们保持这份热情继续前进，在好的时候和坏的时候都是, 尤其是当你感觉到被问题和悲伤重压时, 当你向外看的时候, 当天主似乎不在地上任何地方。」

「但是, 当您向前迈进时, 请确保您选择了正确的路径。这是什么意思？它的意思是在生命中『迈进』, 而不是『漫无目的地徘徊』。」否则, 「所有智慧都失去了! 唯一引导我们走向正确道路的是智慧, 由信德所生的智慧。这不是世界的错误智慧。这是我们从父母和祖父母眼中所看到的智慧, 他们信任天主。」

教宗方济各，对于老人，「你们的文化教导你们尊重长者。正如我刚才所说, 老人家帮忙我们欣赏世代的延续。他们带来了记忆和智能的经验, 帮助我们避免重复过去的错误。」老年人有「弥合差距的神恩」, 因为他们「确保最重要的价值观传给他们的子孙」。

信仰的智慧和天主一样, 「帮助我们知道如何欢迎和接受那些行动和思考的人, 而不是我们自己。当我们开始把自己关在一个小世界里, 变得内向, 这是可悲的。我们依据「我的方式或公路」的原则, 我们跌进自我封闭的陷阱。当一个民族、一个宗教或一个社会变成一个「小世界」, 他们失去了他们所拥有最好的, 并陷入一个自以为是的心态，『我是好的, 你是坏的』。爱珊娜, 你强调了这种思维方式的后果: 『我们失去方向, 失去了』, 『生活变得毫无意义』。」

其他宗教的年轻人也在场。有鉴于此, 教宗说:「天主的智慧使我们向他人开放了。它帮助我们超越我们的个人舒适和虚假的安全, 这些会蒙蔽我们不追求远大的理想好使生活更美丽和有价值。

「我很高兴与天主教徒一起, 我们当中，也有许多年轻的穆斯林和其他宗教背景的朋友。今天在这里聚会, 你们要展现出你的决心, 去营造一个和谐的环境, 去接触别人, 不管你们的宗教差异。」

「天主的智慧强化了我们的希望, 帮助我们勇敢面对未来。我们基督徒在与耶稣的个人相遇中领略这份智慧，透过祈祷和圣体圣事；也在我们借着穷人、病人、受苦和被遗弃的人的具体中与基督相遇，发现这种智慧。在耶稣里, 我们发现天主的团结关怀, 祂一直在我们身边同行。」

「亲爱的年轻朋友: 当我看着你们的脸, 我充满了喜悦和希望: 为你们的喜悦和希望, 为你们的国家, 为教会和你们的团体。愿天主的智慧继续启迪你们的努力, 在爱、友爱和善良中成长。当我今天离开你们国家时, 我向你们保证, 我为你们祈祷, 祈求你们所有人都可以继续在天主和邻人的爱中成长。请不要忘记为我祈祷!

「愿天主保佑孟加拉国! [Isshór Bangladeshké ashirbád korún!] 」

聚会后, 教宗离开孟加拉国圣堂前往达卡机场，出席欢送仪式。他作了最后的问候之后, 在下午5.10 启程回罗马。