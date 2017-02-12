|
|
» 12/02/2017, 04.30
孟加拉 – 梵蒂冈
教宗告诉孟加拉无畏的青年, 天主智慧增强了希望
大约7,000名天主教徒和其他人参加青年会议, 其中包括歌曲、舞蹈和两名男女青年的证词。教宗说: 「你总是充满热情, 我每次见到你们都感到精神焕发。」人们必须依靠天主的智慧, 而不是「漫无目的」地徘徊。这种「智慧说明我们认识和拒绝虚假的幸福承诺」, 开放「给他人」, 欣赏「老年人」的文化, 「勇敢地面对未来」。
另见
29/01/2016 17:39:00 梵蒂冈
慈悲圣年：菲基凯拉总主教介绍已经有1,392,000名朝圣者到罗马朝圣
二月十日，慈悲传教士们将接受教宗“派遣”，他们享有赦免只有宗座才能赦免的重罪。二月三日至十一日，圣莱奥波尔多∙曼迪科和圣比约神父的圣髑将在罗马供朝圣者瞻仰
30/05/2015 中国
中国，盗文物者落网，盗窃公元前3,000年考古文物
警方在辽宁省已经寻获1,168件文物，其中包括价值连城的翡翠龙。被捕者被指控盗窃和非法出售古董文物的罪名。四位考古学家和众多商人牵涉其中。逾千名警察密探参与拘捕行动。
01/08/2014 利比亚 - 菲律宾
从利比亚撤离13,000名菲律宾人差不多准备妥当
菲律宾外长飞抵突尼斯，监督救援行动，并说服那些想要留下工人撤离，他们担心回到家乡要面对失业。一名菲律宾工人遭斩首和一名护士被轮奸，引发紧急撤侨行动。中国也派出一艘船接返本国公民。
27/07/2013 印度
古吉拉特邦：该邦城市录得12,000名女婴夭折，较男婴多五成
在该邦城市地区，未满一岁夭折的女婴有12,325名，男婴8,076名。在农村地区，男女婴的死亡率差不多。耶稣会人权中心主任说，这是由于父系社会，往往喜欢儿子多于女儿，倾向采用选择性堕胎及杀掉女婴。
|
Editor's choices
也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
TOP10
26/11/2017 梵'冈
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
27/11/2017 中国
北京幼儿园虐儿案被指涉及当局和军方的网上舆论被噤声
John Ai
27/11/2017 ..."-梵'冈
28/11/2017 中国
27/11/2017 ..."-梵'冈
天主教友们在仰光街头迎接教宗（视频）
Paolo Fossati
28/11/2017 中国
30/11/2017 中国
27/11/2017 印度
古吉拉特邦选举委员会指控总主教发放产生「恐惧」的消息
Nirmala Carvalho
29/11/2017 中国
Newsletter
AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!
AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
News feed
|
Books
2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®