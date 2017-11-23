仰光（亚洲新闻）— “基督在人间的代表，教宗来到我们的国家，祝福我们的人民、国家和领导人。这是教宗对缅甸和解进程的贡献。”缅甸东部掸邦（Shan）北方城市腊戍（Lashio）的主教菲利浦·拉沙普·扎霍（Philip Lasap Za Hawng）接受亚洲新闻采访时如是说。“我们的信徒属于各个不同的民族，但教宗的访问使我们团结一致，勉励我们互相尊重和爱。正如教宗今天上午重申的那样，复仇从来没有带来任何益处。以爱、尊重和理解来回应争议，而不是暴力，这将为缅甸人民带来和平与和谐。天主教徒不能逃避这个呼吁。”

今天上午教宗方济各在缅甸仰光的吉坎桑运动场（Kyaikkasan Ground）主持庄严弥撒，弥撒过后扎霍主教接受采访时重申，对于缅甸这样的小型教会来说，教宗此次历史性的牧灵访问是对信众们的极大激励，鼓励他们成为该国和平的使者，这个国家仍然承受着多年独裁统治和民族冲突所留下的伤痛。曼德勒（Mandalay）总教区的荣休总主教保禄·景通·格望（Paul Zingtung Grawng）也强调了教宗方济各呼吁民族和解的重要性。他说：“今天早上来到这里的朝圣者从教宗的话语中得到了勇气和希望。也许还需要时间，但我们的国家能够重振，这也是得益于教宗访问的历史性事件”。

教宗方济各首次访问缅甸的最主要场合，就是今天上午的庄严礼仪，根据组织者提供的数据，大约有18万人参加。朝圣者来自全国各地，他们经过了漫长而艰难的旅程。正如教宗在讲道时提到，有人步行了三天，就是为了前来参加这一具有历史意义的仪式。许多在该国北部冲突中背井离乡的流民甚至在中国的甘蔗种植园里工作了三个星期，以便能够凑够旅费。昨天晚上22.00左右开始，朝圣者们就纷纷涌向吉坎桑运动场宽阔的草坪，他们在那里等候了通宵。

他们在草坪上等来了黎明的曙光，诵念着玫瑰经，歌唱着圣母颂，驱散了如此大型弥撒之前数小时特有的紧张。确实，当局阻止他们以传统的歌舞表演。维持秩序的警方认为，歌舞容易使人群进入亢奋状态，这将对安全构成威胁。当局还规定了其他禁令，包括不许修女们在为弥撒搭建的祭坛上放置插花。

尽管如此，今天上午的弥撒，紧张气氛被喜悦完全代替。人们挥舞着上万面梵蒂冈旗帜和缅甸国旗迎接教宗到来，他乘车在草坪上的各个区域通道来回行驶，并问候在场的朝圣者们（见照片）。其中也有许多佛教徒（见照片）、穆斯林（见照片）以及来自亚洲其他国家的天主教徒。随后，信徒们井然有序地举行了弥撒，他们非常投入，庄重地静默地倾听教宗方济各的话。缅甸天主教徒特别喜爱拉丁语的圣咏，激起了全场深切的感动。