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» 11/30/2017, 11.36
孟加拉-梵蒂冈
教宗在孟加拉的首次讲话：这是一个宗教和谐的国度，慷慨接纳罗兴亚难民
教宗呼吁国际社会对罗兴亚危机“实施有效措施”，既要在政治层面上找到解决方案，也要向孟加拉国提供“直接的物质援助”。“去年达卡发生严重恐怖主义袭击事件之后人们普遍表示愤慨，以及这个国家的宗教当局还发出了明确信息，坚决不得以最神圣的真主名义为借口来对其他和我们一样的人使用仇恨和暴力”雄辩地展现了孟加拉社会的相互尊重和宗教和谐。
另见
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由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
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预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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