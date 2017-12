» 11/30/2017, 11.36



教宗呼吁国际社会对罗兴亚危机“实施有效措施”,既要在政治层面上找到解决方案,也要向孟加拉国提供“直接的物质援助”。“去年达卡发生严重恐怖主义袭击事件之后人们普遍表示愤慨,以及这个国家的宗教当局还发出了明确信息,坚决不得以最神圣的真主名义为借口来对其他和我们一样的人使用仇恨和暴力”雄辩地展现了孟加拉社会的相互尊重和宗教和谐。 达卡(亚洲新闻)— 国际社会“有必要”为罗兴亚危机“实施有效措施”,既要在政治层面上找到解决方案,也要向孟加拉国提供“直接的物质援助”,这个国家“以各种宗教信徒之间传统上存在的和谐而著称”,现在正慷慨地帮助成千上万的难民。当地时间上午十点钟教宗方济各抵达孟加拉国,在他的第一次讲话中,教宗立即谈到了目前这个国家最严重的问题。他还赞扬了孟加拉的“宗教和谐”,这可以从“去年达卡发生严重恐怖主义袭击事件之后人们普遍表示愤慨可见一斑,而且这个国家的宗教当局还发出了明确信息,坚决不得以最神圣的真主名义为借口来对其他和我们一样的人使用仇恨和暴力”。 教宗方济各在达卡总统府会见了政治和宗教当局、外交使团成员和民间社会代表,在讲话时做了上述表示。 早些时候,方济各受到了孟加拉总统阿卜杜勒·哈米德(Abdul Hamid,如图)的欢迎,并在下午与他举行了会谈。会谈时还有一个表演了传统舞蹈的团体和四十个孩子。欢迎仪式结束后,教宗访问了萨瓦尔国家殉国者纪念碑,然后到“Bangubandhu”纪念馆向孟加拉国父致敬。 接下来在对当局代表的问候中,方济各首先提醒自己是继保禄六世和若望保禄二世之后第三位访问孟加拉国的教宗,表明这个国家“一直在历任教宗心中有一个特殊的地位,从起初就表示声援它的人民,陪伴他们克服最初的困难,支持它建设和发展国家的艰巨任务”。 教宗还说:“‘金色孟加拉’是一个努力实现语言和文化的统一的国家,尊重各种各样的传统和社区,就如百川归海,丰富着国家政治和社会生活的洪流。” 谢赫·穆吉布尔·拉赫曼总统(编者注:孟加拉独立后担任总理)“当年憧憬一个现代化、多元化和包容性的社会,每个人和每个团体都可以生活在自由、和平与安全中,尊重所有人与生俱来的尊严和平等。这个年轻民主国家的未来和政治生活的健康,实质上取决于是否忠于这个立国愿景。事实上,只有通过真诚的对话和尊重合法的多样性,人们才能调和分歧,克服单边的看法,承认不同意见的价值。因为真正的对话是面向未来的,为维护共同利益而团结一致,关心所有公民的需要,特别是穷人、弱势群体和无法为自己发声的人。” “近几个月来,孟加拉社会特有的慷慨和团结精神,非常显著地体现在它以人道主义胸怀接纳来自若开邦的大量难民,为他们提供临时庇护所和生活基本必需品。做到这一点需要付出不小的牺牲。全世界对此有目共睹。我们所有人都必须意识到情况的严重性,意识到如此众多的兄弟姐妹们挤在难民营里所承受的巨大苦难,而且其中大多数是妇女和儿童。国际社会必须对这种严重的危机实施有效措施,不仅仅是努力在政治层面上解决导致人们大规模流离失所的问题,当然这是必要的,而且也需要全力向孟加拉国立刻提供人道主义援助物资,加入到他们辛苦应对紧急人道需求的努力之中去。” 明天将举行各宗教联合祈祷 教宗方济各称他明天在访问行程中在首都的拉姆纳区(Ramna)会见普世合一运动及跨宗教领袖们是“一个特殊的时刻”。“我们将一起祈求和平,重申我们为和平而努力的承诺。孟加拉国以传统上存在于各种宗教信徒之间的和谐而著称。这种相互尊重和宗教对话气氛日益加深,使信徒们能够自由表达对人生意义和目标的最深刻信念。如此他们可以推动和促进精神价值观,这是实现一个公正和平社会的确定基础。令人震惊的是,在当今世界,宗教往往被滥用于煽动分裂,这更加证明了修和与共融的力量比以往任何时候都更加必要。这从去年达卡发生严重恐怖主义袭击事件之后人们普遍表示愤慨可见一斑,而且这个国家的宗教当局还发出了明确信息,坚决不得以最神圣的真主名义为借口来对其他和我们一样的人使用仇恨和暴力。” “尽管孟加拉的天主教徒数量相对较少,他们却一直试图在发展国家方面发挥建设性作用,特别是通过他们开设和运营的学校、诊所和药房等。教会赞赏全民享有的自由,践行信仰,开展慈善工作,包括对代表着社会未来的年轻人进行优质教育,树造健康的道德和人类价值观。在学校里,教会希望推行一种‘相遇文化’,使学生们在社会生活中逐渐学会承担责任。事实上,在教会办的学校里,绝大多数学生和许多教师不是基督徒,而是来自其他的宗教传统。我相信,遵循国家宪法的文字和精神,天主教团体将继续享有开展这些善行的自由,以表达对共同利益的承诺和努力。” e-mail this to a friend Printable version







