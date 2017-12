» 12/01/2017, 23.58



孟加拉 - 梵蒂冈【更新版】 教宗在孟加拉:宗教之间的多样性是丰富和发展的源泉



教宗与五位来自不同宗教和基督宗派的代表举行和平会议,他在结束时向一群罗兴亚难民问候。这是「我们这个时代有一个特别感恩的迹象,那就是信徒和所有的善良的人,都会越来越需要合作,为我们的人类家庭塑造一个相遇、对话和合作的文化,这不仅仅是宽容。我们尝试互相信任和理解他人,这是一个挑战。」 达喀尔(亚洲新闻) - 宗教自由,甚至更为「信徒之间的开放、接受与合作」,以及与来自缅甸的三个难民家属共18位罗兴亚人会晤,成为宗教间和基督徒合一和平会议的亮点,这总结了教宗在达喀尔漫长的一天。 会议以传统的圣歌和舞蹈开始,随后是达喀尔总教区博德·德罗萨里奥枢机和五位来自宗教团体(穆斯林、印度教、佛教和天主教)的代表和民间社会的发言。艾哈迈德·马哈茂尔·伊斯兰,琥珀·沙阿·沙希·雅米清真寺的大教长,也向教宗方济各递交了一封包含10万名伊玛目反对极端主义法令的信函。 教宗说:「我们听到发言,还有使我们聚会气氛活跃的歌舞,向我们讲述了世界宗教教义所体现的和谐、友爱与和平的渴望。愿今天下午在这个国家的宗教领袖和追随者在相互尊重和善意的基础上共同生活的努力是一个明显的标志。在孟加拉国,宗教自由的权利是一个基本原则,这个承诺是一个对那些试图用宗教的名义来煽动分裂、仇恨和暴力的人,会有微妙而坚定的责备。」 「我们这个时代有一个特别感恩的迹象,那就是信徒和所有的善良的人,都会越来越需要合作,为我们的人类家庭塑造一个相遇、对话和合作的文化,这不仅仅是宽容。我们在互相信任和理解的基础上与他人接触,建立一个统一体,将多元化视为一种威胁,而不是一种潜在的丰富和增长的源泉,它挑战我们培养一种开放的心,把别人视为路径,而不是障碍。」 「请允许我和你一起探讨一下这个『开放心态』的基本特征,这就是相遇文化的条件。第一,它是一扇门,它不是一种抽象的理论,而是一种生活的体验,它使我们开始生命的对话,而不是单纯的思想交流。它要求善意和接受,但不要用冷漠或沉默来表达我们最深刻的信念,要与另一种人分享我们独特的手段宗教和文化认同,但我们始终要谦恭、诚实和尊重。」 「内心的开放也像是一个达到『至尊绝对』的阶梯,通过述说我们活动的这个超越的维度,我们认识到我们的内心需要被净化,以便我们能够以最真实的视角看待所有的事物。每一步,我们的视野都变得更加清晰,我们有能力坚持不懈地去理解和珍惜别人的观点和看法,这样我们就会找到把友谊伸向一切的智慧和力量。」 「内心开放同样是追求善良、正义和团结的道路。这导致了我们邻居的好处。圣保罗在给罗马基督徒的信中敦促听众:『你不可为恶所胜,反应以善胜恶』(罗马书12:21)。这是我们所有人都能回应的一种情绪。宗教关心我们邻居的福祉,从一颗开放的心中流出,像一条巨大的河流一样向外流动,以摧毁干旱,干涸的仇恨、腐败、贫穷和暴力的荒芜之地,这些元素破坏了人的生命、撕裂了家庭、破坏了创造者的礼物。」 「孟加拉不同的宗教小区以其特有的方式拥抱了这条道路,因为他们致力于关心地球,共同家园,应对近年来困扰国家的自然灾害,伴随着拉纳广场悲剧性的崩溃而出现的哀伤、祈祷和团结。这一切在各方面都仍然保持着新意义,我们看到善良的道路如何在为他人服务的道路上合作。信徒之间的接纳与合作,并不仅仅是对和谐与和平的文化的贡献,更是它跳动的心灵,我们的世界需要多少这样的心脏才能战胜政治腐败,破坏性的宗教思想和诱惑,对贫困人口、难民、受迫害的少数社群,以及最弱势群体的需求视而不见的状况。为了达到我们的目标,这种开放心灵是多么重要。对于我们这个世界上的许多人,特别是年轻人来说,他们有时候在寻找生活中的意义时感到孤单和困惑!」 在会议结束时,一批罗兴亚人,由两名明爱的翻译员陪同,向教宗方济各致意问候。教宗经常谈到他们的困境,从八月二十七日的《三钟经》祈祷开始,教宗提到「宗教少数派迫害,我们的罗兴亚人兄弟姊妹的不幸消息,我想表达一下」,当时教宗说:「我亲近他们,而且我们都求上主拯救他们,并且引起善意的人士的帮助,给他们充份的权利。」 在这次访问中,虽然缅甸当局没有要求会面,但教宗方济各一开始就提到了他的情况,他说,缅甸前途一定是「和平,这份和平基于尊重每个社会成员的尊严和权利,尊重每个民族及其身份。」 e-mail this to a friend Printable version







e-mail this to a friend: 教宗在孟加拉:宗教之间的多样性是丰富和发展的源泉 Middle East South Asia Central Asia North Asia South East Asia East Asia South West Asia Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Myanmar Cambodia China East Timor Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Kazakhstan North Korea South Korea Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Macau Malaysia Mongolia Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen Palestine Hong Kong Jordan Europe Nord America Sud America Africa

教宗与五位来自不同宗教和基督宗派的代表举行和平会议,他在结束时向一群罗兴亚难民问候。这是「我们这个时代有一个特别感恩的迹象,那就是信徒和所有的善良的人,都会越来越需要合作,为我们的人类家庭塑造一个相遇、对话和合作的文化,这不仅仅是宽容。我们尝试互相信任和理解他人,这是一个挑战。」



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)



































另见