教宗接见孟加拉教会的主教们,特别嘱托他们照料好司铎与平信徒,尤其是照顾好家庭和年轻人。热心的教理员们“是真正的传教士和祈祷向导,尤其是在最偏远的地区。请你们关注他们的精神需求,关注他们在信仰中的不断培育。” 达卡(亚洲新闻)— 孟加拉教会要继续构筑“桥梁”,推动与该国其他宗教之间的对话,促进“和谐”。“当宗教领袖们共同发声反对以宗教信仰的名义使用暴力,共同致力于以相遇交流的文化来取代对抗冲突的文化,这才是从各自传统最深刻的精神根源处汲取力量。”教宗今日在达卡总主教座堂接见了孟加拉教会的主教们,他谆谆教诲让主教们承担起这项使命。教宗在圣座驻孟加拉国大使馆会见了该国总理谢赫·哈西娜(Shekh Hasina)之后,在当地时间下午四点来到总主教府,在这里接见了主教们。 在总主教府建筑群里的老年司铎休养院,方济各与孟加拉全国的十位主教会面,特别嘱托他们照料好司铎与平信徒们,尤其是照顾好家庭和年轻人。 在讲话中,教宗首先赞扬了该国主教和司铎们之间的共融精神。他说:“你们主教团的引导,传统上就以共同精神和相互支持而著称。这种共同情感的精神也被司铎们所分享,并通过他们传递给堂区、团体和当地教会各种形式的传道组织。在你们的教区中,总是认真地致力于牧职访问,并对人民的利益表现出实实在在的关心。我恳请你们坚持这样的存在事工,只有这样,才能团结你们的司铎,结成共融的纽带,司铎是你们在天主葡萄园里的弟兄、儿女和合作者,同时也与在这个国家为天主教生活作出如此重大贡献的会士和修女们一起,结成共融的纽带。” “同时,我也恳请你们更加贴近平信徒。需要推动他们积极有效地参与你们这个独特教会的生活,尤其是要通过教会的结构渠道,倾听他们的声音,赞赏他们的经验。你们要认识并重视平信徒男女们的人格魅力,鼓励他们把自己的天赋奉献给教会和整个社会。我想到了这个国家有无数热心的教理员,他们的福传事工对于信仰的成长和新一代基督徒的形成而言是必不可少的。他们是真正的传教士和祈祷向导,尤其是在最偏远的地区。请你们关注他们的精神需求,关注他们在信仰中的不断培育。” “在为下一届世界主教会议做准备的这几个月里,我们大家都要思考如何使我们的年轻人更好地参与我们信仰,领会到信仰的喜悦、真理和美。” 教宗随后回顾了孟加拉国教会在帮助家庭、尤其是推动妇女权益保护方面的大量努力。“这个国家的人以尊重家庭价值著称,他们爱护家庭、热情款待客人、尊重孝敬父母和祖父母、照顾老人、病人和最弱势群体的人。这些价值观被耶稣基督的福音确认和提升。” 1985年的牧灵计划设置的目标十分“重大”,即为穷人的选择,“那真正是富有预见性的”。“孟加拉国的天主教社区可以为其给穷人服务的历史感到自豪,特别是在偏远地区和部落社区;如今仍在通过教会学校、医院、诊所和医疗中心、以及各种慈善事工,每天每刻都在提供服务。然而,特别是鉴于目前的难民危机,我们看到了还有多么大的进一步需求!希望你们继续以牧灵爱德对需要帮助的人伸出援手,意识到人性的伤痛,慷慨地抚慰每个人内心。努力创造一个‘慈悲的文化’(参见宗座牧函《慈悲与怜悯》Misericordia et misera, 20),你们当地的教会表明了对穷人的选择,加强宣示了天父无限的怜悯,对祖国的整体发展做出了不小的贡献。” “我对孟加拉国牧灵访问的一个重要时刻就是在我们此次接见之后立即举行的跨宗教和普世合一会议。你们的国家是一个多元化的国家,民族多样性也反映了宗教传统的多样性。教会致力于通过研讨会和教育项目、以及通过接触和个人邀请来推动宗教间的理解,为推进善意与和谐的传播做出贡献。你们要不断地构筑桥梁,促进对话,这不仅是因为这些努力促进了不同宗教团体之间的交流,还因为这能够唤醒为建设一个团结、正义与和平的国家所需之精神力量。” e-mail this to a friend Printable version







