孟加拉 – 梵蒂冈 教宗在孟加拉: 感谢9万参礼的信徒;为16位新司铎祈祷



教宗方济各在达喀尔首台弥撒中, 感谢那些住在远处的天主教徒,他們要两三天路程才来到这里参与弥撒。感恩祭在孟加拉立国者宣布该国独立的地方举行。 达喀尔 (亚洲新闻) – 逾九万名天主教徒从孟加拉全国各地前来,参加了上午10点 (当地时间) 弥撒, 教宗方济各在达喀尔的苏拉瓦迪乌雄公园主持弥撒,他在礼仪中祝圣了16位孟加拉年青神父。 教宗没有依演辞却即兴向群众说话, 对他们的「慷慨大方」表示感谢, 因为他们从远方花上两天多的旅程,前来参与「天主的盛大庆祝」。 他重复道: 「非常感谢你们的慷慨,非常感谢你们的忠诚。以真福八端的精神生活,持之以恒。」教宗又劝勉信众为神父们祈祷:「天主子民用祈祷告来支持司铎们,支持神父是你们的责任。你们当中有些人可能会想: 『他们是神父, 我们怎么去支持神父呢?』相信自己可以慷慨。你宽大的心会告诉你如何支持你的神父。但神父第一个支持是祈祷。天主子民, 就是我们所有的人, 用祈祷来支持你的司祭。永远不要厌倦为你的神父祈祷。我知道你们会的。非常感谢大家!」信众的热情显露无遗: 掌声雷动、载歌载舞, 用孟加拉英语甚至意大利文歌唱! (视频) 虽然教宗方济各是第三位教宗访问孟加拉(保禄六世1970年;若望保禄二世1986年)。 该国天主教徒小社群 (占人口0.2%),几乎从来没有机会如此大规模及明确聚集, 因为教外的人都在注意他们。 达喀尔总教区博德.德罗萨里奥枢机 (Patrick D'Rozario) 感谢教宗的来访, 表示信众都是「被教宗方济各给大家的爱所吸引而来」。 德罗萨里奥枢机强调天主教徒第一次在这个富有意义的地方庆祝弥撒。事实上, 这个公园是纪念孟加拉立国者谢赫·穆吉布·拉赫曼(Sheikh Mujibur Rahman) 宣称孟加拉国独立并且是宗教和种族可以共同生活的家园。枢机说,在这片纪念土地庆祝弥撒,象征「教会在这个国家的特殊作用」。 教宗方济各在祝圣16位年轻执事为神父。他先在讲道指出司铎祝圣的标记, 他解释说, 他们被召唤为以「侍奉基督这位师傅、司祭、牧羊人, 在祂的身体,即教会建立一座圣殿,藉他们的职务滋养天主子民成长」。 首先, 司铎有教导的恩宠:「向所有人传授你喜乐地接受的天主圣言。默想上主的律法, 领悟你相信你所读的, 教导你所相信的, 并且实践你所教导的。这样, 让你所教导的成为天主子民的养料。愿你的生命圣洁, 成为基督信徒的馨香, 借着你的言语和榜样, 你可以建立这座圣殿、天主的教会。」 那时, 赋有通过圣事使信众成圣的职务:「因着你们的职务, 信众的精神牺牲必会完美, 因为他们与基督的牺牲合成, 这需要通过你的手,在祭台以不流血的祭献, 在庆祝圣事与信友结合。因此, 理解,你在做什么, 模仿你所庆祝的。作为上主死而复活的奥秘庆典的主礼人,你们要努力战胜死亡,拯救罪恶中的成员,带领他们在新的生命中行走。」 最后, 司铎的牧民职务: 「行使你在基督、领袖和牧羊人的祈祷, 而与主教合一并服从他, 努力把信徒一起带入一个家庭, 因此你可以带领他们通过基督在圣神内走向天父。时常注意善牧的榜样, 他来不为被服务, 但要服务他人, 他们来寻找并拯救失去的那羊。」 弥撒后, 教宗方济各在教廷驻孟加拉大使馆,与孟加拉国总理哈西娜 (Sheikh Hasina) 进行私人会议。下午, 他将会晤孟加拉国主教们, 然后是该国各宗教的代表。 e-mail this to a friend Printable version







