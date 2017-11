» 11/29/2017, 18.10



缅甸 – 梵蒂冈 教宗在缅甸呼吁主教们陪伴其羊群, 带来和平与和解



教宗方济各留给缅甸主教们三个词语:「治愈、陪伴和预言」。他指出:「你们的羊群承受着这场冲突的伤痕, 作为他们的信仰和悠久传统英勇的见证;传扬福音不仅是安慰和力量的源泉, 也是在这国家促进生活中的团结、爱德和愈合。」 教宗方济各于星期三会见了缅甸22位天主教主教, 藉此结束他漫长的一天。在他的演辞中, 他专注于三个字: 「治愈、陪伴和预言」。 「首先,治愈。我们宣扬的福音, 最重要的讯息是治疗、和解与和平。天主借着基督十字架的血, 使世人与祂自己和好, 并派遣我们成为那有医治恩宠的使者。在缅甸, 这一讯息具有特别的共鸣, 因为这个国家致力克服根深蒂固的分裂和建立国家统一。至于你们,你们的羊群承受了这场冲突的伤痕, 并为他们的信仰和古老的传统提供了英勇的见证。传扬福音,不仅是安慰和力量的源泉, 也是促进团结、爱德和治疗的召唤。这个国家的生活。我们分享和庆祝的团结,源于多样性。在这多样性,把人们的差异作为互相丰富和成长的源泉;它邀请人们在相遇和团结文化中走在一起。」 「在你们的主教职务中, 愿你们不断地体验上主的引导, 帮助你们努力在教会生活的每一个层面上,促进疗愈和共融。因此, 借着他们的宽恕和修好之爱的榜样, 天主的神圣子民可以成为盐和光,为渴望一个和平世界的心带来安慰。缅甸的天主教社群,为其对天主和邻人之爱,所怀有先知性见证感到骄傲, 正如她向穷人、被剥夺公民权利的人伸出援手, 以及最重要的是在这些日子里, 向许多在路边受伤的流离失所者表示关怀。」 教宗说: 「疗愈职务在你们对普世对话和宗教间合作的承诺中突显出来。我祈祷你们持续建立对话的桥梁, 并与其他宗教的追随者一起编织和平关系, 这将在国家的生活中结出丰硕的果实。」 「我今晚的第二个词语是陪伴。一个善牧经常在他的羊群身旁, 走在他们身边,引导他们。我喜欢说, 牧羊人应该带有他羊群的气味。在我们的时代, 我们被召叫成为『一个向前走的教会』,把基督的光带到周边的地方 (参见《福音的喜乐》, 20)。作为主教, 你们的生活和职务,被召唤来把建立这种外展传教的精神, 最重要是通过你们对当地教会的堂区和小区团体进行定期的牧民探访。这是一个特权的方式。这是特别是你们的任务, 作为慈爱的父亲, 当陪同你们的神父,在他们的日常工作之中, 建立圣洁、忠诚和服务精神的羊群。」 「最重要的是, 我恳请你们给予一份特殊的努力, 陪伴年轻人。关注它们在健全的道德准则中的培育, 这些原则将指导他们面对瞬息万变世界的挑战。」 「我的第三个词语是预言。缅甸的教会每天通过其教育和慈善事业、捍卫人权、支持民主统治的方式来见证福音。请允许天主教团体,继续在社会的生活中发挥建设性的作用, 使你的声音在国家利益问题上得到倾听, 特别是坚持尊重所有人的尊严和权利, 特别是最贫穷和最脆弱的。」 最后, 教宗建议「需要保护环境, 并确保对国家丰富的自然资源的公正利用, 造福子孙后代。天主的创造礼物,是保护健全的人类和社会生态。的确, 『我们一方面要真心爱惜自己的生命,一方面要维系与大自然的关系,两者密不可分』 (愿你受赞颂(Laudato Si '), 70)。 e-mail this to a friend Printable version







