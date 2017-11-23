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» 11/28/2017, 13.44
缅甸 - 梵蒂冈
教宗在缅甸对宗教领袖说：「和平是建立在差异的合奏之上」
教宗方济各在缅甸接触了17位来自不同宗教的信徒。「我们都是不同的，每一个宗教都有它的优美的地方、它的传统、它的成果和分享，而这只有在你和平生活的时候才会发生。不要把自己与文化的殖民成一阵线，真正的神圣和谐是通过差异来建立的。」
另见
24/12/2013 台湾
一位青年从囚友成为艺术家，体味圣诞的「真正自由」
35岁的贝里（译音），坐牢十年，期间学会了绘画。他现在与著名画家丁松青神父（Barry）一起工作，绘制教堂彩色玻璃和马赛克画。贝里还有回去监狱担任美术老师。「我感谢天主赐给我的所有礼物。」
21/07/2012 以色列
美国游客遇袭，现场留有疑似「真主党」的标记
五角大楼协助以色列找出凶徒。攻击者戴假发、中东口音，可能有一至两人从后面支援。使用了3公斤TNT炸药。
24/02/2004 阿拉伯联合酋长国
电视界大地震，首轮阿拉伯版真人秀出台
22/01/2011 马来西亚
已有四百年历史的马来语拉丁辞典：证明使用「真主」一词
马来西亚的基督徒，仍然不准用「阿拉」来称呼天主，因为内政部要求禁制一句天主教报纸喜用的字词。教会重新印制一本从1622年已存下来的字典，作为证据证明在二十世纪之前，已有使用「阿拉」，相反穆斯林的宣称。
04/05/2016 17:04:00 梵蒂冈
教宗指出我们基督徒为了防止封闭的臭味儿就不能把自己关在羊圈里
天主不知道废弃的文化，对耶稣善牧而言“没有彻底丢失的羊”，只有需要找回的羊。“除了追随牧人的慈悲所勾画的道路，没有任何可以重新组成羊群的方式。而寻找迷失的一只羊时，让九十九只羊参与了羊群的再集合”
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也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
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由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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24/11/2017 梵'冈
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23/11/2017 也门
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26/11/2017 梵'冈
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