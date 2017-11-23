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    • » 11/28/2017, 13.44

    缅甸 - 梵蒂冈

    教宗在缅甸对宗教领袖说：「和平是建立在差异的合奏之上」



    教宗方济各在缅甸接触了17位来自不同宗教的信徒。「我们都是不同的，每一个宗教都有它的优美的地方、它的传统、它的成果和分享，而这只有在你和平生活的时候才会发生。不要把自己与文化的殖民成一阵线，真正的神圣和谐是通过差异来建立的。」

     

    仰光（亚洲新闻） - 「和平是建立在不同的声音之中，和睦总是建立在分歧之上。」这是教宗方济各在缅甸表达的核心概念，他接触佛教徒、伊斯兰教徒、印度教徒、犹太教徒、天主教徒和其他教派基督徒，共17位宗教领袖。

    《梵蒂冈电台》报导，该会议今天上午在仰光总主教府举行，教宗这几天住在这里（图）。

    该会议历时约四十分钟，经过各方面的介入，教宗方济各以他的母语西班牙语发言。他引用《圣咏》说：「看到兄弟们团结在一起真好。联合不意味着统一；团结不是统一，甚至在同样的宗派之下。每个宗教都有自己的价值观、富饶之处，甚至缺陷。」「我们都是不同的，每一个宗派有他的优美之处、传统、果实、分享，只有和平相处才能实现，和平建立在分歧的道上，团结总是建立在分歧之上。」

    他说，和平是「和谐」的。在这个时候，「我们经历了一个世界性的统一趋势，使一切都变得一样，这就是杀害人性，这是一种文化殖民化，我们必须了解我们的差异（民族、宗教、民众）的丰富性，这些差异就产生了对话，从这些差异中我们相互学习。」作为兄弟，「我们可以帮助建设这个地理上也有如此丰富和多样性的国家，缅甸的自然界是非常丰富的，我们是兄弟，我们必须像兄弟一样，如果我们在自己内部争论，就必须像兄弟一样立即和解，他们总是回到兄弟身边，我认为只有在这样就构建了和平。」

    教宗总结说：「建立和平。不要让文化殖民化统一自己。真正的神圣和谐是通过差异来建立的，差异是和平的资源。」
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