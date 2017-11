» 11/29/2017, 22.42



今天教宗方济各在缅甸主持了第一场公开弥撒。“复仇之路不是耶稣的道路,耶稣的道路是完全不同的。当仇恨和拒绝将祂拖向受难和死亡之时,祂却回应以宽恕和怜悯”。“即使是以相当受限的条件,许多团体向其他少数民族部落宣讲福音,从未强迫或强制,但总是邀请和热情”。 仰光(亚洲新闻)— 对暴力造成伤害的“疗愈”在愤怒和复仇中无法找到,而是在宽恕和怜悯之中,试看耶稣的榜样如何回应置祂于死地的仇恨。今天教宗方济各在缅甸仰光的吉坎桑运动场(Kyaikkasan Ground)主持弥撒圣祭,这是他第四十一次在意大利之外访问。 教宗说:“耶稣并不是用长篇大论或者以强大的政治世俗权力来向我们教导祂的智慧,而是在十字架上献出了生命。有时我们可能会陷入依靠自己智慧的陷阱,但事实是,我们很容易失去方向感。在这个时候,我们必须记住,我们面前有一个‘可靠的指南针’,那就是被钉在十字架上的天主。在十字架上,我们找到智慧,以来自上主的圣光引导我们的生命。” “十字架也带给我们愈合。为了我们耶稣将祂的创伤献给了天父,通过祂的创伤我们获得了疗愈(参伯多禄前书2:24)。祈愿我们永远不会错过在基督的创伤中找到每一种疗愈根源的智慧!我知道在缅甸很多人都有着暴力的伤口,有形的和无形的伤口。直觉的冲动是用俗世的智慧来回应这些伤害,就像今日读经一中的那个国王那样,这种直觉是有深刻错误的。我们以为愤怒和复仇可以带来疗愈。然而,复仇之路不是耶稣的道路,耶稣的道路是完全不同的。当仇恨和拒绝将祂拖向受难和死亡之时,祂却回应以宽恕和怜悯。” 教宗接着说,我们也可能遭遇“拒绝和阻碍”,但“耶稣通过圣灵的恩赐使我们每个人都能够成为祂智慧的标志,祂的智慧将战胜这俗世的智慧,我们每个人也能够成为祂怜悯的标志,给我们最深重的伤痛带来抚慰。“ 缅甸教会“正在做很多工作,让天主怜悯的治伤良药带给众人,特别是最需要帮助的人。一些迹象清楚地表明,即使是以相当受限的条件,许多团体向其他少数民族部落宣讲福音,从未强迫或强制,但总是邀请和热情。在如此繁重的贫穷和困苦中,你们中的许多人向穷人和受苦的人提供了实实在在的帮助和声援。通过主教们、神父们、修女们和教理员的日常照顾,尤其是通过天主教缅甸明爱会(Catholic Karuna Myanmar)令人敬佩的工作、通过宗座传教善会(Pontificie Opere Missionarie)提供的慷慨援助,教会在这个国家帮助着众多的男人、妇女和儿童,不分宗教或族裔。我可以见证这里的教会是有生命的,基督是活着的,祂在这里与你们、与其他基督教团体的兄弟姐妹同在。我鼓励你们继续与他人分享所得到的无尽的宝贵智慧,这就是从耶稣的心中流出来的天主的爱。” “耶稣想丰盛地赐予我们这个智慧。祂定会奖励你们努力播撒愈合与和解的种子,在你们的家庭、社区和这个国家的社会整体。祂不是说过祂的智慧是不可抗拒的吗(参阅路加福音21.15)?祂传递的宽恕和怜悯的信息包含着一种并不是每个人都想要理解的一个逻辑,这信息会遇到障碍。然而,祂在十字架上所显露出来的爱,最终,是不可阻挡的。就如同一个‘精神导航仪’一般,准确无误地带领我们朝向与天主的亲密生活、以及我们近人的心灵。” “圣母万福玛利亚在加瓦略山的阴暗山路上跟随着她的儿子,她也伴随着我们在尘世旅程的每一步。祈愿她使我们获得恩典,成为真正智慧的使者,深刻地同情需要帮助的人,心怀着来自耶稣伤口的喜悦,因祂爱我们,直到最后一刻。” e-mail this to a friend Printable version







