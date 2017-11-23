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» 11/30/2017, 13.25
缅甸 – 梵蒂冈
教宗在缅甸: 年轻人, 把福音带给受苦的人
在教宗方济各离开缅甸往孟加拉国之前, 庆祝最后的弥撒是奉献给年轻人。要「成为『传教士门徒』、耶稣的福音使者, 首先是你的同代人和朋友。不要害怕制造喧闹, 敢于提问让人们思考! 不要担心, 如果有时你觉得自己是少数和远离群众。福音总是从小开始。」
另见
04/09/2014 梵蒂冈
教宗指出如果有的教会没有长进那是因为那里的基督徒从未与基督相遇或者忘记了与基督相遇
"天主圣言的力量就在我的罪过与救赎我的基督宝血相遇之中。当没有这种相遇时，心里也就没有力量了"。"一名基督徒能以什么为自豪呢？两件事：自己的罪过以及被钉十字架上的基督"
02/10/2008 亚洲
美国参议院表决结果未能说服亚洲市场
亚洲股市继续全面走跌。日前已经否决布什救市计划的众议院，对重新包装的救市计划态度不明朗。经济学家指此类计划“微不足道”；是不能解决问题根本的临时止痛剂而已
24/05/2007 中国 - 美国
两国之间充满良好意愿但具体成果有限
尽管双方都在声明中表示满意，但是，为期两天的中美经济峰会中所取得的成果远远低于预期。主要问题未能取得进展、妥协让步非常有限。专家们指出，如果北京不开放其经济市场，可能根本无法支撑其发展
23/09/2015 梵蒂冈 – 古巴
教宗表示“我是不是共产党？……如果有必要我可以背《信经》，我可以做……”
从古巴飞往美国的途中，教宗回答了同机记者们的提问。就禁运问题，教宗表示希望“能够达成双方都满意的协议”。“古巴教会列出了要求大赦的监狱犯人名单，三千多人获释”。“我和菲德尔∙卡斯特罗谈了《愿祢受赞颂》通谕。他十分担心环境问题”
29/11/2016 16:47:00 梵蒂冈
教宗指出天主把祂的奥迹启示给了谦逊的而不是智者和明达
只有小孩子才能完全明白“谦逊的真正意义”、“敬畏上主的真正意义”。因为他们“在上主前行走”、被上主注视和保护的；而“不是那些嘴上说‘我是谦逊的，我以此自豪的’人”
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也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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罗辛亚危机: 中国的调解会成功吗？
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24/11/2017 梵'冈
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24/11/2017 中国
23/11/2017 也门
种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
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24/11/2017 ..." - 梵'冈
克钦人朝圣者展开三天两夜旅程等待教宗方济各
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26/11/2017 梵'冈
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
24/11/2017 叙利亚 - 沙特阿拉伯 - "合国
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