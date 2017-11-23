仰光 (亚洲新闻) - 「把福音带给受苦的兄弟姊妹, 他们需要你们的祈祷和你们的关怀团结, 还有你们对人权、正义和耶稣带来的『爱与和平』的增长的热忱。在教宗方济各离开缅甸前往邻国孟加拉国之前，他在缅甸庆祝的最后一台弥撒是奉献给年轻人的。孟加拉国是教宗在意大利以外第41次旅程的最后一站。

教宗进入仰光总教区的新哥特式无原罪圣母主教座堂时，受到在场几千名青年教友的热烈欢迎。教宗向他们呼吁，邀请同伴和友侪来聆听福音，在国家和社会中, 不要害怕是少数人，甚至有时被误解。

因此, 教宗以圣保禄致罗马书的一句话开始讲道: 「传布福音者的脚步是多么美丽啊!」 (罗马书10:15)。教宗对在场的人说: 「亲爱的缅甸年轻人, 听到你们的年轻声音, 听你们今天唱歌, 我想把这些话送给你们。是的, 你们是『受欢迎的声音』；你们有一个美丽而鼓舞人心的面貌, 因为你们带给我们『喜讯』, 你们的青春喜讯、你们的信仰，以及你们的热情。的确, 你们是个喜讯, 因为你们是教会对耶稣基督的信德的具体标记, 祂给我们带来了喜乐和希望, 永远不会消亡。有人问, 当我们身边有那么多人受苦的时候, 有什么喜讯可以说？面对许多不公义、贫穷和苦难时，给我们和世界蒙上阴影, 喜讯在哪？但我要一个非常明确的讯息, 从这个地方传出去。我希望人们知道, 你们缅甸的青年男女, 不怕相信天主慈悲的福音, 因为它有一个名字和一张面孔: 耶稣基督。作为这个福音的使者, 你们准备给教会、你们的国家和更广阔的世界，带来一句希望的说话。」

「但我也有一个挑战, 摆在你们面前。你们仔细听了读经一吗？那里圣保禄重复三次『又怎能』一词。这是一个简单词语, 但它要求我们思想我们在天主计划中的位置。实际上, 保禄问了三个问题, 我想把它们给你们每一个人。首先, 人们怎么会相信天主, 除非他们听说过祂？第二, 人们怎么能听到关于天主, 除非他们有一个使者, 有人带来喜讯？第三, 他们怎么能有一个使者, 除非有人派遣？(罗马书 10:14-15)。我希望大家对这些问题有深刻的思考。但别担心! 作为一个慈爱的『父亲』 (或者『祖父』更贴切!), 我不希望你单独与这些问题搏斗。」

圣保禄对第一个问题的答案: 「从未听过他, 又怎能信他呢？」必须在真实性中寻求。「我们的世界充满了许多声音, 很多令人分心的事, 它们可以淹没天主的声音。如果别人听到和相信他, 他们需要在真实的人中找到祂。人知道如何听到祂!」因此, 教宗建议向耶稣「说话」, 也向「圣人、我们在天上的朋友，他们可以启发我们。」

「保禄的第二个问题是: 『没有宣讲者，又怎能听到呢？』这是一项交给年轻人特别重要的任务: 成为『传教士的门徒』、耶稣福音的使者, 首先是向你的同代人和朋友宣讲。不要害怕制造骚动, 去问那些让人思考的问题! 不要担心, 如果有时你觉得你是少数和远离群众。福音总是从小开始成长。让别人听到你的声音，我要你大声叫喊! 但不要用你的声音，不！我要你用你的生命呼喊, 用你的心, 并以这种方式面对需要你鼓励的人, 对病人伸出手, 对陌生人给予欢迎的微笑, 对孤独者带来亲切的支持。」

「保禄最后一个问题是:『若没有奉派遣，人又怎能去宣讲呢？』在这台弥撒结束时, 我们都将被派遣出去, 把给我们的礼物与他人分享。这可能有点令人畏惧, 因为我们不知道耶稣派我们去哪里。但祂从来没有派遣我们出去而没有走在我们身边, 祂会在前面一点点, 带领我们进入祂的王国新而精彩的部分。在今天的福音中, 上主如何召唤圣安德肋和他的兄弟西满伯多禄？在今天的福音中, 我们的主如何召叫圣安德肋和他的弟兄西门伯多禄？『来，跟从我!』祂告诉他们 (玛宝福音4:19)。这就是被派遣的意思: 跟随基督, 而不是在我们自己面前冲锋! 主会邀请你们当中一些人跟随他作司铎, 并以这种方式成为『渔人的渔夫』。祂将呼吁成为修会人士或度献身生活者。还有其他的人, 祂将呼吁他们度婚姻生活, 成为慈爱的父亲和母亲。无论你的圣召是什么, 我都恳请你: 勇敢、大方, 最重要的是喜乐!」

在庆祝活动结束时, 在当地时间中午12:45, 教宗方济各抵达仰光国际机场, 前往孟加拉国。当地时间 下午三时, 飞机降落在达喀尔国际机场。