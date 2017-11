» 11/30/2017, 13.25



缅甸 – 梵蒂冈 教宗在缅甸: 年轻人, 把福音带给受苦的人



在教宗方济各离开缅甸往孟加拉国之前, 庆祝最后的弥撒是奉献给年轻人。要「成为『传教士门徒』、耶稣的福音使者, 首先是你的同代人和朋友。不要害怕制造喧闹, 敢于提问让人们思考! 不要担心, 如果有时你觉得自己是少数和远离群众。福音总是从小开始。」 仰光 (亚洲新闻) - 「把福音带给受苦的兄弟姊妹, 他们需要你们的祈祷和你们的关怀团结, 还有你们对人权、正义和耶稣带来的『爱与和平』的增长的热忱。在教宗方济各离开缅甸前往邻国孟加拉国之前,他在缅甸庆祝的最后一台弥撒是奉献给年轻人的。孟加拉国是教宗在意大利以外第41次旅程的最后一站。 教宗进入仰光总教区的新哥特式无原罪圣母主教座堂时,受到在场几千名青年教友的热烈欢迎。教宗向他们呼吁,邀请同伴和友侪来聆听福音,在国家和社会中, 不要害怕是少数人,甚至有时被误解。 因此, 教宗以圣保禄致罗马书的一句话开始讲道: 「传布福音者的脚步是多么美丽啊!」 (罗马书10:15)。教宗对在场的人说: 「亲爱的缅甸年轻人, 听到你们的年轻声音, 听你们今天唱歌, 我想把这些话送给你们。是的, 你们是『受欢迎的声音』;你们有一个美丽而鼓舞人心的面貌, 因为你们带给我们『喜讯』, 你们的青春喜讯、你们的信仰,以及你们的热情。的确, 你们是个喜讯, 因为你们是教会对耶稣基督的信德的具体标记, 祂给我们带来了喜乐和希望, 永远不会消亡。有人问, 当我们身边有那么多人受苦的时候, 有什么喜讯可以说?面对许多不公义、贫穷和苦难时,给我们和世界蒙上阴影, 喜讯在哪?但我要一个非常明确的讯息, 从这个地方传出去。我希望人们知道, 你们缅甸的青年男女, 不怕相信天主慈悲的福音, 因为它有一个名字和一张面孔: 耶稣基督。作为这个福音的使者, 你们准备给教会、你们的国家和更广阔的世界,带来一句希望的说话。」 「但我也有一个挑战, 摆在你们面前。你们仔细听了读经一吗?那里圣保禄重复三次『又怎能』一词。这是一个简单词语, 但它要求我们思想我们在天主计划中的位置。实际上, 保禄问了三个问题, 我想把它们给你们每一个人。首先, 人们怎么会相信天主, 除非他们听说过祂?第二, 人们怎么能听到关于天主, 除非他们有一个使者, 有人带来喜讯?第三, 他们怎么能有一个使者, 除非有人派遣?(罗马书 10:14-15)。我希望大家对这些问题有深刻的思考。但别担心! 作为一个慈爱的『父亲』 (或者『祖父』更贴切!), 我不希望你单独与这些问题搏斗。」 圣保禄对第一个问题的答案: 「从未听过他, 又怎能信他呢?」必须在真实性中寻求。「我们的世界充满了许多声音, 很多令人分心的事, 它们可以淹没天主的声音。如果别人听到和相信他, 他们需要在真实的人中找到祂。人知道如何听到祂!」因此, 教宗建议向耶稣「说话」, 也向「圣人、我们在天上的朋友,他们可以启发我们。」 「保禄的第二个问题是: 『没有宣讲者,又怎能听到呢?』这是一项交给年轻人特别重要的任务: 成为『传教士的门徒』、耶稣福音的使者, 首先是向你的同代人和朋友宣讲。不要害怕制造骚动, 去问那些让人思考的问题! 不要担心, 如果有时你觉得你是少数和远离群众。福音总是从小开始成长。让别人听到你的声音,我要你大声叫喊! 但不要用你的声音,不!我要你用你的生命呼喊, 用你的心, 并以这种方式面对需要你鼓励的人, 对病人伸出手, 对陌生人给予欢迎的微笑, 对孤独者带来亲切的支持。」 「保禄最后一个问题是:『若没有奉派遣,人又怎能去宣讲呢?』在这台弥撒结束时, 我们都将被派遣出去, 把给我们的礼物与他人分享。这可能有点令人畏惧, 因为我们不知道耶稣派我们去哪里。但祂从来没有派遣我们出去而没有走在我们身边, 祂会在前面一点点, 带领我们进入祂的王国新而精彩的部分。在今天的福音中, 上主如何召唤圣安德肋和他的兄弟西满伯多禄?在今天的福音中, 我们的主如何召叫圣安德肋和他的弟兄西门伯多禄?『来,跟从我!』祂告诉他们 (玛宝福音4:19)。这就是被派遣的意思: 跟随基督, 而不是在我们自己面前冲锋! 主会邀请你们当中一些人跟随他作司铎, 并以这种方式成为『渔人的渔夫』。祂将呼吁成为修会人士或度献身生活者。还有其他的人, 祂将呼吁他们度婚姻生活, 成为慈爱的父亲和母亲。无论你的圣召是什么, 我都恳请你: 勇敢、大方, 最重要的是喜乐!」 在庆祝活动结束时, 在当地时间中午12:45, 教宗方济各抵达仰光国际机场, 前往孟加拉国。当地时间 下午三时, 飞机降落在达喀尔国际机场。 e-mail this to a friend Printable version







e-mail this to a friend: 教宗在缅甸: 年轻人, 把福音带给受苦的人 Middle East South Asia Central Asia North Asia South East Asia East Asia South West Asia Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Myanmar Cambodia China East Timor Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Kazakhstan North Korea South Korea Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Macau Malaysia Mongolia Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen Palestine Hong Kong Jordan Europe Nord America Sud America Africa

在教宗方济各离开缅甸往孟加拉国之前, 庆祝最后的弥撒是奉献给年轻人。要「成为『传教士门徒』、耶稣的福音使者, 首先是你的同代人和朋友。不要害怕制造喧闹, 敢于提问让人们思考! 不要担心, 如果有时你觉得自己是少数和远离群众。福音总是从小开始。」



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)



































另见

04/09/2014 梵蒂冈

教宗指出如果有的教会没有长进那是因为那里的基督徒从未与基督相遇或者忘记了与基督相遇

"天主圣言的力量就在我的罪过与救赎我的基督宝血相遇之中。当没有这种相遇时,心里也就没有力量了"。"一名基督徒能以什么为自豪呢?两件事:自己的罪过以及被钉十字架上的基督"



02/10/2008 亚洲

美国参议院表决结果未能说服亚洲市场

亚洲股市继续全面走跌。日前已经否决布什救市计划的众议院,对重新包装的救市计划态度不明朗。经济学家指此类计划“微不足道”;是不能解决问题根本的临时止痛剂而已



24/05/2007 中国 - 美国

两国之间充满良好意愿但具体成果有限

尽管双方都在声明中表示满意,但是,为期两天的中美经济峰会中所取得的成果远远低于预期。主要问题未能取得进展、妥协让步非常有限。专家们指出,如果北京不开放其经济市场,可能根本无法支撑其发展



23/09/2015 梵蒂冈 – 古巴

教宗表示“我是不是共产党?……如果有必要我可以背《信经》,我可以做……”

从古巴飞往美国的途中,教宗回答了同机记者们的提问。就禁运问题,教宗表示希望“能够达成双方都满意的协议”。“古巴教会列出了要求大赦的监狱犯人名单,三千多人获释”。“我和菲德尔∙卡斯特罗谈了《愿祢受赞颂》通谕。他十分担心环境问题”



29/11/2016 16:47:00 梵蒂冈

教宗指出天主把祂的奥迹启示给了谦逊的而不是智者和明达

只有小孩子才能完全明白“谦逊的真正意义”、“敬畏上主的真正意义”。因为他们“在上主前行走”、被上主注视和保护的;而“不是那些嘴上说‘我是谦逊的,我以此自豪的’人”