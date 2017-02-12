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» 12/02/2017, 02.10
孟加拉
教宗在達卡: 把孟加拉教会描述为快乐生长的一颗芥子种子
在与神父和献身生活的人们见面时，教宗方济各用西班牙语说话，不用预备了的演辞，扩大了在他的演辞所触及的话题。玫瑰经突显了玛利亚的注意力、基督的同情心，以及教会的喜悦，这是修道奉献的支柱。他说: "你在信德中坚定了我，并给我带来极大的喜悦。"
另见
02/09/2016 10:20:00 印度
巴瓦蒙席指出德勒撒修女把和平带给了坎德哈马尔
奥里萨邦主教呼求即将封圣的德勒撒修女让和平与和解重新回到奥里萨邦。九月四日德勒撒修女封圣之际，印度全国将举行隆重仪式、庆典和集会
25/12/2015 梵蒂冈
教宗：愿耶稣把和平、希望和慈悲带给遭受战争之苦及被剥夺尊严的人
教宗方济各在圣诞文告，提到以色列、巴勒斯坦、伊拉克、也门和撒哈拉以南非洲地区、乌克兰和哥伦比亚的悲剧。他还谈到，希望通过为叙利亚和利比亚的协议带来和平，以及祝福“那些努力慷慨协助和容纳众多移民和难民”。
15/10/2015 梵蒂冈
教宗指出经师“缩短了天主的视野、把天主之爱渺小化”
“对于所有基督徒而言，最令人费解的一点就是在耶稣基督内的救恩的无偿”。“今天我们自问一下是有好处的：我信天主无偿救了我吗”？还有，“我信我不配这救恩吗？如果说我配得到什么，是因着耶稣基督以及祂为我所做的一切吗？”
17/07/2015 韩国
天主教司铎说唱登场：用音乐把希望带给人们
韩国京畿道本堂司铎卢尹斌神父推出十三首说唱、嘻哈歌曲专辑
13/11/2014 菲律宾
阿塔纳西奥表示既是同性恋又是天主教徒"是可能的，只要把天主放在首位"
菲律宾主教团网站上发表了阿塔纳西的文章。他表示"我是同性恋，但我选择了守贞。因为教会教导了我们真爱，那永远也不会让人失望的爱：对天主的爱、天主对我们所有人的爱"。虔诚敬礼恩宠中介童贞圣母、平静地度其自己的性倾向生活。"如果我爱某个人，我就希望这个人好，这远远超越了身体上的结合"
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Editor's choices
也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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26/11/2017 梵'冈
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
27/11/2017 中国
北京幼儿园虐儿案被指涉及当局和军方的网上舆论被噤声
John Ai
27/11/2017 ..."-梵'冈
28/11/2017 中国
27/11/2017 ..."-梵'冈
天主教友们在仰光街头迎接教宗（视频）
Paolo Fossati
30/11/2017 中国
28/11/2017 中国
27/11/2017 印度
古吉拉特邦选举委员会指控总主教发放产生「恐惧」的消息
Nirmala Carvalho
29/11/2017 中国
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