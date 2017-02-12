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    • » 12/02/2017, 02.10

    孟加拉

    教宗在達卡: 把孟加拉教会描述为快乐生长的一颗芥子种子



    在与神父和献身生活的人们见面时，教宗方济各用西班牙语说话，不用预备了的演辞，扩大了在他的演辞所触及的话题。玫瑰经突显了玛利亚的注意力、基督的同情心，以及教会的喜悦，这是修道奉献的支柱。他说: "你在信德中坚定了我，并给我带来极大的喜悦。"

    达卡（亚洲新闻） - 教宗方济各今天会见了神父、修士修女、度献身生活的人，以及神学院修生，地点在达喀尔的圣母玫瑰堂。

    教宗在演说中，告诉他们 "孟加拉的天主教小区是很小的。但是你就像一颗芥子，天主在祂自己的时间中带来果实。我很高兴看到这颗种子在成长，并亲眼目睹天主赐予你的深厚信仰。"

    "芥子"是当地教会的一个恰当的形容，代表人口的百分之零点二，但现在是一个结构良好的小区，有许多的圣召和传教士，愿意为普世教会的其他人提供服务。有了这个背景，他们 "也在信德中坚定了我，并给我带来了极大的喜悦。" 教宗说。

    有几位神职人员和度献身生活者向教宗表达他们的证言，在场约有一千五百人出席：来自达喀尔的埃布尔尔·德罗萨里奥神父(Abel D'Rozario)，; 宗座外方传教会方济·卡尼亚索神父(Franco Cagnasso); 宗徒之后修会玛利亚·钱德拉修女(Mary Chandra); 圣十字修会老楞佐·迪亚斯神父(Lawrence Dias); 以及修生马尔塞柳斯·蒂耳其(Marcelius Tirkey)。

    当教宗方济各准备致辞时，放下了他的演辞，并在没有备忘录下用西班牙语发言，内容超过了他准备的文本。

    他说，圣召是需要培育和悉心关怀的种子，又要注意撒播不和的魔鬼，同时祈求去从坏种子中辨别好种子。

    记住这一点，教宗方济各呼吁主教、神父、男与女修会人士，以及修生，要注意流言蜚语造成团体分裂，它是和谐的敌人。

    结尾时，他邀请他们在遇到痛苦和艰辛的时候，不要有"悲伤的面孔"。他说: "寻求和平与找寻喜乐。”

    在圣母玫瑰堂举行会面的决定，并不是偶然的。原本的建筑物可以追溯到十七世纪，而且是孟加拉国国内最古老的教堂之一。

    圣堂的名字启发了教宗的演辞中致力于玫瑰经。玫瑰经"是一种对信仰奥秘的美丽默想方式，它是教会的生机根源，以及是一种祈祷，塑造我们精神生活和我们宗徒的服务。无论我们是神父、修会人士和修女，度献身生活者，修生或初学生，玫瑰经的祈祷都激励着我们，与玛利亚结合，把我们的生命完全献给基督。它邀请我们在天使报喜中分享玛利亚对天主的注意力；在基督对所有人类的怜悯使他被钉在十字架上；以及教会的欢乐使她在复活主的恩赐中获得圣神。"

    教宗方济各谈到"玛利亚的注意力"，他说: "我知道你们的牧灵工作和你们的宗徒使命从你们身上要求许多，而你们工作的日子经常很长，令你们疲惫不堪。但是我们不能承受基督的名字，或分享他的使命，除非我们继续是首位和站在最前方男和女，在爱中根深蒂固，被爱所激发，通过一个亲自的与耶稣相遇，在圣体圣事和圣经之中。埃布尔神父，当你提到与耶稣建立一个亲密关系的重要性时，你提醒了我们，因为我们在那里经历了祂的仁慈，并为我们为他人服务找到了更新的力量。"

    至于"基督的怜悯"，在玫瑰经的痛苦奥秘中，教宗指出 "司铎职和修道生活不是一份职业工作。他们不是提升个人进步的工具。他们是一种服务，一个分享在基督为自己羊群而牺牲的爱中。"

    教宗引用卡尼亚索神父(Cagnasso)的见证说: "我们每个人都被召唤作传教士，把基督的仁慈和爱情带给所有人，尤其是在我们社会边缘的人。我特别感谢你们许多人在范围中从事的许多方式，在社会外展、保健，以及教育等方面的工作，满足你们当地小区的需要，以及满足许多移民和难民到你们国家的需要。你们的服务带到更广泛的小区，特别是及那些最需要的人们提供服务，这是一种宝贵的服务在一个相遇和团结的文化建立。"

    "最后，在基督战胜死亡中玫瑰经使我们充满喜乐，他的升天去到天主的右手，以及在我们的世界洋溢圣神。我们整个职务是指向赞扬福音的喜乐。在我们的生活和宗徒工作之中，我们全都非常清楚关于世界的问题和人类的苦难，但我们从不是会失去信心，相信基督的爱的力量战胜邪恶，并且战胜试图欺骗我们的「谎言王子」。永远不要因你自己的失败或神职的挑战而灰心。如果你继续在祷告中保持对天主的注意，并坚持将基督的怜悯献给你的兄弟姊妹，那么天主将一定会让你的心灵充满祂的圣神安慰的喜乐。"

    在会面结束时，教宗和在场的参与者一起吟诵为这次场合写下献给圣母的一个祈祷。

    当天早些时候，教宗方济各探访了德兰修女的仁爱会小区，位于圣母玫瑰堂的附近。
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