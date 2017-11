» 11/27/2017, 11.06



缅甸-梵蒂冈 教宗对缅甸的牧灵访问:方济各抵达仰光



教宗方济各于当地时间下午13.22点抵达缅甸仰光国际机场,由此正式开始了他的第二十一次牧灵访问行程。 仰光(亚洲新闻)— 教宗方济各已顺利抵达缅甸。当地时间下午13.22点,教宗专机降落在仰光国际机场,这是他本次出访的第一站。 教宗的第二十一次牧灵访问行程由此正式开始,缅甸之后他将访问孟加拉国。圣座驻缅甸大使和接待组委会负责人保禄张因南蒙席(mons. Paul Tschang In-Nam)登上专机迎接教宗。 到仰光机场正式迎接教宗抵达的还有缅甸共和国总统廷觉(Htin Kyaw)的部长特使、缅甸各教区的主教以及一百多名儿童和身着传统服饰的少数民族代表。欢迎仪式上除了检阅仪仗队之外,没有发表讲话。教皇随后前往仰光的总主教府,在缅甸停留期间他将在这里下榻。在举行了私密的弥撒圣事之后,教宗将按计划晚餐和夜宿休息。 e-mail this to a friend Printable version







e-mail this to a friend: 教宗对缅甸的牧灵访问:方济各抵达仰光 Middle East South Asia Central Asia North Asia South East Asia East Asia South West Asia Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Myanmar Cambodia China East Timor Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Kazakhstan North Korea South Korea Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Macau Malaysia Mongolia Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen Palestine Hong Kong Jordan Europe Nord America Sud America Africa

教宗方济各于当地时间下午13.22点抵达缅甸仰光国际机场,由此正式开始了他的第二十一次牧灵访问行程。



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)



































另见