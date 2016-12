» 12/16/2016, 18.07



梵蒂冈 教宗指出:像洗者若翰那样给耶稣作证



洗者若翰是“为指最终的那位而临时来的”,最终的就是耶稣。“这是临时的见证,但却是肯定、强大的,是不让虚荣之风吹灭的火把、是不让傲慢减弱的声音,越来越成为一位指另一位的、为另一个见证,也就是天父开门” 梵蒂冈城(亚洲新闻)—像洗者若翰那样“给耶稣作证”,他是“谦逊的”“伟人”;走了“后来耶稣走的道路”,也就是“掏空自己”。这就是教宗方济各今天在圣女玛尔大之家主持弥撒圣祭时给在场人士们指出的榜样。今天,还有几对庆祝金婚的夫妇参与弥撒。 在福音中洗者若翰是“见证”。教宗讲解到,“这是他的圣召”、“给耶稣作证”、“指出耶稣”,像“灯”一样指出哪里有光明、见证光明的灯。他是一个声音、他自己说自己是‘向着荒漠呼喊的声音’。他是声音,也是见证圣言、指向圣言,也就是天主启示的圣言、圣言。他只是一个声音、是话语。他是给人傅洗的宣讲悔改的人,是洗者,但他阐明:‘我身后的那位比我大得多、比我伟大,我甚至不配给祂提鞋。祂将用火和圣神给你们傅洗’”。 为此,洗者若翰是“为指最终的那位而临时来的”,最终的就是耶稣。“这就是他的伟大之处,是他每一次向那些问他默西亚什么时候到来的民众和经师们所展示的;他直截了当地、毫不含糊地回答说:不,‘我不是默西亚’”。“这是临时的见证,但却是肯定、强大的,是不让虚荣之风吹灭的火把、是不让傲慢减弱的声音,越来越成为一位指另一位的、为另一个见证,也就是为天父开门。耶稣今天说的,‘但我有比若翰更大的证据,即父所托付我要我完成的工程’。若翰开启这扇见证的门。他听到父的声音说——‘这是我的子’。所以,是若翰开启了这扇门,这位若翰是伟大的、总是把自己放在一边”。所以,“是若翰开启了这扇门,这位若翰是伟大的、总是把自己放在一边。若翰消灭了自己,走后来耶稣将走的路”。确切地说“就是掏空自己。他一直这样,直至生命最后一刻:若翰最后在黑暗的牢房里、在狱中、被砍头,因为一名舞女的任性、一名通奸者的嫉妒、一个酒鬼的懦弱”。 最后,教宗向在场人士:修会会士、主教,还有纪念金婚的夫妇们说“这是美好的一天,让我们自问自己的基督徒生活是不是总是向着耶稣敞开道路、自己的生活是不是充满了这个动作:指向耶稣”。教宗感谢庆祝金婚的夫妇们说“感谢他们的见证,在五十年的婚姻生活中继续见证耶稣”。教宗呼求“圣洗者若翰、伟大的见证,帮助你们走新的道路,五十年后的今天,五十年的婚姻、铎职、献身生活后,再次重新开始见证”。 e-mail this to a friend Printable version







e-mail this to a friend: 教宗指出:像洗者若翰那样给耶稣作证 Middle East South Asia Central Asia North Asia South East Asia East Asia South West Asia Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Myanmar Cambodia China East Timor Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Kazakhstan North Korea South Korea Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Macau Malaysia Mongolia Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen Palestine Hong Kong Jordan Europe Nord America Sud America Africa

洗者若翰是“为指最终的那位而临时来的”,最终的就是耶稣。“这是临时的见证,但却是肯定、强大的,是不让虚荣之风吹灭的火把、是不让傲慢减弱的声音,越来越成为一位指另一位的、为另一个见证,也就是天父开门”



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)



































另见