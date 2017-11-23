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    • » 11/29/2017, 15.51

    孟加拉

    教宗方济各到访前夕，一名神父失踪，令天主教徒感到恐惧

    Sumon Corraya

    这位神职人员两天前参与了与教会有关的工作。堂区神父已向警方报案有神职人员失踪，并声他收到了要求赎金电话。一名警察担心这可能是与教宗方济各访问有关的阴谋。一些天主教徒担心应否参与教宗访问有关的活动。

     

    纳特尔（亚洲新闻） - 孟加拉四十一岁的禾特·威廉·罗萨里奥神父（Walter William Rozario）过去两天一直失踪。据他的堂区神父说，他可能被绑架了。

    失踪事件发生在教宗方济各探访孟加拉前夕，这令人担忧。禾特神父是圣类思高中校长，还是波尼 (Borni) 堂区的助理主任司铎，属于北部拉杰沙希教区(Rajshashi)。

    堂区司铎苏布罗托神父（Subroto Purificatio）对《亚洲新闻》说：「他去了邦帕拉圣堂，然后他去市场处理一些出版物和其他堂区工作，但是他没有回来，其电话也关掉。 」

    他通过电话说：「我们非常担心他。我们正在祈祷他的状态良好。现在我向警署求助，希望我的副本堂尽快回来。」

    苏布罗托神父说，他收到了要求副本堂赎金的电话。「他们索价30万塔卡（逾3,600美元）才释放他，我们正在和警方合作应付此事。」

    邦帕拉是一个小镇，以印刷事务为主。去年在这里，一名经常帮助教会的天主教徒苏尼尔·高美斯（Sunil Gomes）被一些武装分子杀害。有人怀疑这些凶手，也要为高尔杉咖啡馆的袭击事件负责。

    不愿透露姓名的天主教警察对对《亚洲新闻》说：「我认为绑架禾特神父是一个阴谋，因为教宗方济各明天将来到孟加拉国。」

    「当我们听到我的司铎兄弟失踪的消息时，我们去了所有医院和其他地方寻找，但是没有踪影。」神父的哥哥帕谟 (Premol Rozario) 泪流满面说：「我们睡不着，非常担心。」

    他没有多说这宗绑架事件，但强调他感觉不安全。像他一样，波尼 (Borni) 堂区许多人现在都感觉到恐惧。有人怀疑参加与教宗访问有关的活动。

    一位堂区教友说：「从我听到副本堂失踪的消息后，我觉得参加12月1日与教宗会面的事不安全。」

    当地警方说，他们正在尽力寻找禾特神父。
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