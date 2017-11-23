仰光 (亚洲新闻) - 希望: 在仰光，今天上午这里的朝圣者聚集在圣安多尼堂，祈求教宗方济各在使徒之旅带来希望。这些从北方来的朝圣者, 步行了几天来到这里, 他们没有要求舒适食宿: 只有一个垫子或毯子躺在地上, 整齐地安排在堂区楼房地板上或者教堂外 (图3)。男女分开。他们大多是克钦人, 但也有金族, 甚至一些基督教浸信会成员。

一些女教友(图1) 说:「在教宗的祝福下。令我们土地的受苦的时刻将会消失。折磨我们土地的困难将会消失。未来会更好, 和平将会实现。」克钦族男女都确信, 教宗方济各将会向世人表达他们的处境, 他的话将帮助缅甸北部的所有流离失所者。

克钦族人是多年来被缅甸军队，以及小而勇敢的当地军队之间的内战所禁锢的民族之一, 他们保卫他们的土地和他们的水域免遭征用和剥削。紧张局势造成数十万难民或流离失所者。

圣安多尼堂现在将会住上7,500名教友, 已经有3,500人到来。堂区司铎盛同神父(Sein Htun) 已经为他们安排了两顿早餐, 而在下午, 朝圣者们将一起诵念玫瑰经, 晚上他们朝拜圣礼。神父说: 「与教宗会面，让他们对未来充满信心。」

来自哲科村天主教领袖玛瑞咯咯(Maran Bawk naw) (图 2), 率领120名信徒代表团。他说: 「内战使我们的经济下滑。这也对我们的教会生活产生了影响。捐款几乎是不可能的, 很难帮助我们所有的兄弟。我们在这里接受教宗的祝福, 他将给克钦人带来和平, 但也会遍及缅甸。」

希望是等待2,500名朝圣者，他们在圣伯多禄圣保禄堂住宿。八年前, 由于法国神父的资助, 这座教堂的建筑，有一个特别的形状: 它象征鼓和长笛, 是克钦族人的传统乐器。这里为朝圣者安排的小屋，按照堂教划分: Kalay, Loikaw, 曼德勒, Kalay, Pekhon, 景栋和其他。在教堂里, 一些年轻人在祭坛上准备花卉装饰品。在圣堂外面, 克钦族卡恩.台伊修女(Christin Hkaun Htoi) 和一些克钦年轻人 (图4) 正在安排教友的食宿，他们在几个小时前到达。