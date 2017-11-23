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» 11/26/2017, 18.32
缅甸 – 梵蒂冈
Paolo Fossati
教宗方济各在仰光，遭受战争蹂躏的克钦族朝圣者，充满「希望和信心」
克钦妇女:「在教宗的祝福下, 令我们土地的受苦的时刻将会消失。未来会更好。」一位村长说: 「教宗为克钦族和缅甸全民带来和平。」朝圣者也包括基督教浸信会教友。本社通讯员报道。
另见
13/10/2017 12:40:00 印度
印度贾坎德邦拒绝向贫困部落村民发放食品救济，只因为他们是基督徒
今年9月有十三个家庭没有得到他们本应有权的食品救济。被拒绝发放救济的原因是这些基督徒没有交纳一个印度教节日活动的摊派。印度基督徒全球理事会主席贾尼·K·乔治说：“这些政策旨在分裂部落居民”。
13/07/2017 17:29:00 缅甸
政府将120公顷土地归还给农民
农耕用地是为了建医院征用的。副总统承诺将会迅速、透明地归还。一个村子就有500名村民因耕地产权问题而受到迫害。地产权是缅甸国内最为棘手的问题。二O一五年，农民的愤怒促成了昂山素季领导的反对党获得胜利
11/05/2017 17:25:00 哈萨克斯坦
戴奥利奥蒙席：法蒂玛圣母在卡拉甘达，前苏联集中营的土地上
为迎接法蒂玛圣母显现百年纪念，俄罗斯、哈萨克斯坦和多个中亚国家将在当年前苏联集中营的城市里举行纪念活动。圣母像在全国各地巡回，不但天主教家庭，还有许多东正教和穆斯林家庭朝拜圣母像。百年纪念焕发了“为了生命皈依”。将俄罗斯和中亚奉献给圣母玛利亚
24/02/2017 18:05:00 斯里兰卡
贾夫纳泰米尔族难民抗议，要求收回被军人强占或者开放旅游的土地（照片）
数千人参加了示威抗议。“人民土地权利联盟”和“全国渔民团结互助运动”组织了这次抗议。三十多年的内战期间，泰米尔族人的土地被剥夺。迄今，仍在军人或者开发旅游和农业项目的企业手中
01/07/2016 15:20:00 中国
政府盗窃基督徒土地：抱怨就被活剥皮
当局抢占基督徒农民白丰举三亩黄豆作物，用于建造佛教寺庙。一匿名基督徒透露，“有官方文件证实政府在全国范围内迫害信徒”
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缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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