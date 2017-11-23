30 November 2017
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  •    - Brunei
  •    - Cambodia
  •    - East Timor
  •    - Indonesia
  •    - Laos
  •    - Malaysia
  •    - Myanmar
  •    - Philippines
  •    - Singapore
  •    - Thailand
  •    - Vietnam
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia


    • » 11/26/2017, 18.32

     缅甸 – 梵蒂冈

    教宗方济各在仰光，遭受战争蹂躏的克钦族朝圣者，充满「希望和信心」

    Paolo Fossati

    克钦妇女:「在教宗的祝福下, 令我们土地的受苦的时刻将会消失。未来会更好。」一位村长说: 「教宗为克钦族和缅甸全民带来和平。」朝圣者也包括基督教浸信会教友。本社通讯员报道。

    仰光 (亚洲新闻) - 希望: 在仰光，今天上午这里的朝圣者聚集在圣安多尼堂，祈求教宗方济各在使徒之旅带来希望。这些从北方来的朝圣者, 步行了几天来到这里, 他们没有要求舒适食宿: 只有一个垫子或毯子躺在地上, 整齐地安排在堂区楼房地板上或者教堂外 (图3)。男女分开。他们大多是克钦人, 但也有金族, 甚至一些基督教浸信会成员。

    一些女教友(图1) 说:「在教宗的祝福下。令我们土地的受苦的时刻将会消失。折磨我们土地的困难将会消失。未来会更好, 和平将会实现。」克钦族男女都确信, 教宗方济各将会向世人表达他们的处境, 他的话将帮助缅甸北部的所有流离失所者。

    克钦族人是多年来被缅甸军队，以及小而勇敢的当地军队之间的内战所禁锢的民族之一, 他们保卫他们的土地和他们的水域免遭征用和剥削。紧张局势造成数十万难民或流离失所者。

    圣安多尼堂现在将会住上7,500名教友, 已经有3,500人到来。堂区司铎盛同神父(Sein Htun) 已经为他们安排了两顿早餐, 而在下午, 朝圣者们将一起诵念玫瑰经, 晚上他们朝拜圣礼。神父说: 「与教宗会面，让他们对未来充满信心。」

    来自哲科村天主教领袖玛瑞咯咯(Maran Bawk naw) (图 2), 率领120名信徒代表团。他说: 「内战使我们的经济下滑。这也对我们的教会生活产生了影响。捐款几乎是不可能的, 很难帮助我们所有的兄弟。我们在这里接受教宗的祝福, 他将给克钦人带来和平, 但也会遍及缅甸。」

    希望是等待2,500名朝圣者，他们在圣伯多禄圣保禄堂住宿。八年前, 由于法国神父的资助, 这座教堂的建筑，有一个特别的形状: 它象征鼓和长笛, 是克钦族人的传统乐器。这里为朝圣者安排的小屋，按照堂教划分: Kalay, Loikaw, 曼德勒, Kalay, Pekhon, 景栋和其他。在教堂里, 一些年轻人在祭坛上准备花卉装饰品。在圣堂外面, 克钦族卡恩.台伊修女(Christin Hkaun Htoi) 和一些克钦年轻人 (图4) 正在安排教友的食宿，他们在几个小时前到达。
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见

    13/10/2017 12:40:00 印度
    印度贾坎德邦拒绝向贫困部落村民发放食品救济，只因为他们是基督徒

    今年9月有十三个家庭没有得到他们本应有权的食品救济。被拒绝发放救济的原因是这些基督徒没有交纳一个印度教节日活动的摊派。印度基督徒全球理事会主席贾尼·K·乔治说：“这些政策旨在分裂部落居民”。



    13/07/2017 17:29:00 缅甸
    政府将120公顷土地归还给农民

    农耕用地是为了建医院征用的。副总统承诺将会迅速、透明地归还。一个村子就有500名村民因耕地产权问题而受到迫害。地产权是缅甸国内最为棘手的问题。二O一五年，农民的愤怒促成了昂山素季领导的反对党获得胜利



    11/05/2017 17:25:00 哈萨克斯坦
    戴奥利奥蒙席：法蒂玛圣母在卡拉甘达，前苏联集中营的土地上

    为迎接法蒂玛圣母显现百年纪念，俄罗斯、哈萨克斯坦和多个中亚国家将在当年前苏联集中营的城市里举行纪念活动。圣母像在全国各地巡回，不但天主教家庭，还有许多东正教和穆斯林家庭朝拜圣母像。百年纪念焕发了“为了生命皈依”。将俄罗斯和中亚奉献给圣母玛利亚



    24/02/2017 18:05:00 斯里兰卡
    贾夫纳泰米尔族难民抗议，要求收回被军人强占或者开放旅游的土地（照片）

    数千人参加了示威抗议。“人民土地权利联盟”和“全国渔民团结互助运动”组织了这次抗议。三十多年的内战期间，泰米尔族人的土地被剥夺。迄今，仍在军人或者开发旅游和农业项目的企业手中



    01/07/2016 15:20:00 中国
    政府盗窃基督徒土地：抱怨就被活剥皮

    当局抢占基督徒农民白丰举三亩黄豆作物，用于建造佛教寺庙。一匿名基督徒透露，“有官方文件证实政府在全国范围内迫害信徒”
    Editor's choices
    也门
    种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱

    Pierre Balanian

    由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。

     


    缅甸-梵蒂冈
    仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者

    Paolo Fossati

    预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.