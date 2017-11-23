仰光 (亚洲新闻) - 教宗方济各抵达仰光。陪同他的车队到达总主教府, 在昂山路沿途有群众欢迎他。

在当地居民似乎漠不关心的情况下, 缅甸天主教徒的五彩缤纷的服饰旗帜，填补了漫长的道路, 显示了一个小小区的喜悦, 在其历史上第一次遇到了教宗。

站在长路的人行道上 (图), 朝圣者等待教宗几个小时。当从远处传来护卫队的警笛声时, 他们冲向大街小巷, 警察拼命阻挡他们前进，压制住他们的热情。

在欢乐的歌声和呼喊声中, 教宗方济各的车艰难地前进, 而圣玛利亚主教座堂的钟声响起。许多朝圣者试图找到教宗的位置, 把注意力集中在豪华车上, 而忽视了他所乘坐的交通工具。

克钦、下巴、克伦、掸、巴马和帕东族 (图)的教友, 包括以脖子环闻名的族群, 是全场最多人和声音最响亮的社群。

每个人都自豪地穿着他们的传统衣服。许多在场的人是在该国北部因种族冲突而流离失所的, 以及前来参加这次活动的外国人。在人群中也可以看到一帧中国国旗 (图示)。

在教宗车队兴奋的时刻之后, 人群迅速散开, 朝圣者们前往收容他们的堂区休息，刚才热闹的昂山路又回到正常生活。