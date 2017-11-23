30 November 2017
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia


    • » 11/29/2017, 17.52

    孟加拉 - 梵蒂冈

    教宗方济各祝圣一位年轻的部落村民成为神父



    这位执事将于12月1日和其他15位执事，一起祝圣为神父。他改信天主教，带影响到他的家庭和村庄人也改变信仰。他们曾经是崇拜万神者；受到印度教的影响。现时基督的火焰烧在他身上。他说：「我会爱我的人民、穷人、残疾人、基督徒和穆斯林。」

    达喀尔（亚洲新闻） - 祖善.穆马(Josim Murmu) 将成为孟加拉北部一个部落村庄的第一位神父。他的基督徒见证的例子，导致他的家庭也转变宗教，然后整个共有800位村民的村庄都改变信仰。

    祖善.穆马(Josim Murmu) 是16名执事之一，他们将于12月1日在教宗方济各访问孟加拉期间，由教宗祝圣他们为司铎。执事在巴尼亚区的圣神大修院，接受《亚洲新闻》访问，讲述他的故事。

    预计将有约10万人前往苏拉瓦迪乌迪安公园参加教宗的弥撒。他说，最重要的人将是他的家人，特别是他生病的父亲。他说：「他几乎不能走路，但他会来，他不能错过我一生中最重要的一天。」

    这位执事30岁，来自一个贫穷的家庭。他的父亲是农民，母亲是一个有7个孩子的家庭主妇（4个男孩和3个女孩）。 他的村庄属于迪尼浦教区。村民是受印度教影响的万物有灵论者。

    在谈到他的司铎圣召，他说他遇到基督，是在他童年时遇到方济会热罗尼莫神父(Gerome)。

    「有一天，他来找我说：『祖善，我们去教这些人吧。』我和他一起走了，过了一会儿，有一个想活动像他那样的愿望诞生了。」

    當時的男孩问神父如何成为一名基督徒，但答案令他感到吃惊：「首先你必须学习。」

    经过一段时间的准备和祈祷，祖善告诉家人他想受洗。 家人的想法令他惊讶。「他们同意我的意见，接受了我的决定，他们告诉我他们也想成为基督徒，所以我的全家改变了。」

    这个时期另一个奇特的事件是和另一位神父谈话。「他把我带在身边，说：祖善，你里面有一团火烧着，不要把它熄灭，这道烈火是基督。」

    之后，这个年轻人上了大学，获得了文学学士学位，之后决定进入迪纳普布尔修院。「我的愿望是成为一名神父，教导人们，为他们服务，宣扬天主的福音。」

    他的生命的例子是如此强大，他的态度如此独特，在四年内，整个部落的村庄人转变并受洗。

    他回忆说：「起初他们不接受我们，他们反对我们，不想帮助我们。他们不同，他们有许多印度教传统，比如拜神和供奉他们，尽管他们是穷人，他们也付出他们的东西。」

    「我不知道该怎么做，所以我跟我的神师说话，他对我说：『别担心。 过你的生活，按照你的决定充分生活。他们将会理解并逐渐改变他们的生活。』」

    执事说：「耶稣基督为我而来，祂是我的朋友，我的天主，是我的创造者，当他来到这个世界时，他教导人们，向人们传道，他为我舍弃了生命，祂来到了世上，拯救我脱离罪恶；祂为了拯救我脱离罪恶而死。」

    祖善在祝圣之后，计划效仿耶稣的榜样。「我要去见证基督，传扬福音。」但他不会硬生生地去做。

    「尊重每个人的信仰，无论是佛教徒还是穆斯林，我都会带来福音，效法教宗方济各为人民服务，我将在隋哈里耶稣圣心堂区为我的人民服务，在那里我将成为助理司铎，协助若翰.斯沙奇神父(Gian Battista Zanchi)（宗座外方传教会士），我会爱上我的子民、穷人、残疾人、基督徒和穆斯林。」
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见



    Editor's choices
    也门
    种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱

    Pierre Balanian

    由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。

     


    缅甸-梵蒂冈
    仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者

    Paolo Fossati

    预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.