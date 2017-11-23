达喀尔（亚洲新闻） - 祖善.穆马(Josim Murmu) 将成为孟加拉北部一个部落村庄的第一位神父。他的基督徒见证的例子，导致他的家庭也转变宗教，然后整个共有800位村民的村庄都改变信仰。

祖善.穆马(Josim Murmu) 是16名执事之一，他们将于12月1日在教宗方济各访问孟加拉期间，由教宗祝圣他们为司铎。执事在巴尼亚区的圣神大修院，接受《亚洲新闻》访问，讲述他的故事。

预计将有约10万人前往苏拉瓦迪乌迪安公园参加教宗的弥撒。他说，最重要的人将是他的家人，特别是他生病的父亲。他说：「他几乎不能走路，但他会来，他不能错过我一生中最重要的一天。」

这位执事30岁，来自一个贫穷的家庭。他的父亲是农民，母亲是一个有7个孩子的家庭主妇（4个男孩和3个女孩）。 他的村庄属于迪尼浦教区。村民是受印度教影响的万物有灵论者。

在谈到他的司铎圣召，他说他遇到基督，是在他童年时遇到方济会热罗尼莫神父(Gerome)。

「有一天，他来找我说：『祖善，我们去教这些人吧。』我和他一起走了，过了一会儿，有一个想活动像他那样的愿望诞生了。」

當時的男孩问神父如何成为一名基督徒，但答案令他感到吃惊：「首先你必须学习。」

经过一段时间的准备和祈祷，祖善告诉家人他想受洗。 家人的想法令他惊讶。「他们同意我的意见，接受了我的决定，他们告诉我他们也想成为基督徒，所以我的全家改变了。」

这个时期另一个奇特的事件是和另一位神父谈话。「他把我带在身边，说：祖善，你里面有一团火烧着，不要把它熄灭，这道烈火是基督。」

之后，这个年轻人上了大学，获得了文学学士学位，之后决定进入迪纳普布尔修院。「我的愿望是成为一名神父，教导人们，为他们服务，宣扬天主的福音。」

他的生命的例子是如此强大，他的态度如此独特，在四年内，整个部落的村庄人转变并受洗。

他回忆说：「起初他们不接受我们，他们反对我们，不想帮助我们。他们不同，他们有许多印度教传统，比如拜神和供奉他们，尽管他们是穷人，他们也付出他们的东西。」

「我不知道该怎么做，所以我跟我的神师说话，他对我说：『别担心。 过你的生活，按照你的决定充分生活。他们将会理解并逐渐改变他们的生活。』」

执事说：「耶稣基督为我而来，祂是我的朋友，我的天主，是我的创造者，当他来到这个世界时，他教导人们，向人们传道，他为我舍弃了生命，祂来到了世上，拯救我脱离罪恶；祂为了拯救我脱离罪恶而死。」

祖善在祝圣之后，计划效仿耶稣的榜样。「我要去见证基督，传扬福音。」但他不会硬生生地去做。

「尊重每个人的信仰，无论是佛教徒还是穆斯林，我都会带来福音，效法教宗方济各为人民服务，我将在隋哈里耶稣圣心堂区为我的人民服务，在那里我将成为助理司铎，协助若翰.斯沙奇神父(Gian Battista Zanchi)（宗座外方传教会士），我会爱上我的子民、穷人、残疾人、基督徒和穆斯林。」