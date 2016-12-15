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    » 12/17/2016, 16.05

    【更新版】梵蒂冈

    教宗方济各80岁生辰祈祷自己晚年"清静、宗教性和有成果"与"喜乐"



    教宗方济各今天生日，与八个无家可归者吃早餐，收到他们送的向日葵。在罗马的许多食堂，在午餐完结时，每人获得一份礼物和一份甜点，是以教宗的名义送出的。教宗在梵蒂冈圣保禄小堂，与枢机们共祭弥撒。他说:"观看历史充满爱。我们也看到，在历史中和在我们的生活中，有忠诚的精彩时刻，也犯罪的时候。”他以多种语言，问候来自世界各地的众多朝圣者。

     

    梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教宗方济各今天庆祝80岁的生日，他于早上8时在宗徒宫圣保禄小堂，与数十名枢机共祭弥撒。今天，他引用诗人弗里德里.希荷尔德林(Friedrich Holderlin)，呼吁教友为他祈祷，好使他"老年龄可以安静的、宗教的和富有成果”。他"停顿之后，以及"喜乐"。

    教宗这一天很早就开始。梵蒂冈新闻部宣布，教宗与八个无家可归者一起早餐，他们通常在圣伯多禄广场的柱廊流连，包括两名妇女和六名男子，分别来自意大利、摩尔多瓦、罗马尼亚和秘鲁。他们送给教宗三束向日葵，教宗奉献了在圣玛尔大之家小堂。

    梵蒂冈新闻部还宣布，今天，"在罗马多间食堂，在午餐或晚餐完结时，送上教宗名义送出的生日甜点。各宿舍的客人，也将收到一个信封，内有一份小礼物和描绘圣诞的纪念品。"

    在安杰洛.索达诺枢机(Angelo Sodano)代表所有枢机送上生日祝福后，教宗致讲道辞。教他把重点放在将临期，作为教会呼吁信徒要记住的时间。"停止，并记住。回头，看看这条路。记忆︰这种申命纪的态度，给灵魂这股力量"，并使我们"永远不会忘记"。

    教宗说: "爱的特征是不忘记; 爱的特征是时常感受到美善；爱的特征是回顾历史︰我们来自何方、我们的父母、我们的祖先、信德之路。"

    对于今天弥撒福音的章节(玛窦福音1:1-17)，其中详细耶稣基督的族谱。他说:"当我们听这段福音时，当中有一个故事，恩宠的故事，如此伟大;但它也是罪的故事。在路途上，我们发现恩宠和罪恶。”

    "在这族谱，在救赎历史中，有很多罪人（参看玛1:1-17）和圣人。我们的生活，也是相同︰对上主伟大忠诚的时刻，在服务有喜乐，以及一些不忠的坏时刻，那罪恶使我们感到需要救恩。这也是我们安全之处，因为当我们需要救恩，我们宣认信仰，我们要做信德宣认:我是一个罪人，但你可以拯救我，你带我前进。所以我们在希望的喜乐中前进。”

    "我们也看到，在历史和我们的生活中，有忠诚的精彩时刻和罪恶的坏时刻。但上主就在那里，伸出祂的手拉我们起来，说: '走吧' ！"

    教宗总结说:"愿上主帮助我们保守这记忆的恩宠。"

    "『但这很难、烦厌、有很多问题。』《希伯来书》的作者有一个美丽的词汇，对于我们的不满，很漂亮: 『你们与罪恶争斗，还没有抵抗到流血的地步』(12:4)。这也是有点幽默感，因着那位受默感的作者，帮助我们前进。愿上主赐给我们这恩宠。』”

    来自全球几万人传来各种语言的祝福问候。
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