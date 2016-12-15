梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教宗方济各今天庆祝80岁的生日，他于早上8时在宗徒宫圣保禄小堂，与数十名枢机共祭弥撒。今天，他引用诗人弗里德里.希荷尔德林(Friedrich Holderlin)，呼吁教友为他祈祷，好使他"老年龄可以安静的、宗教的和富有成果”。他"停顿之后，以及"喜乐"。

教宗这一天很早就开始。梵蒂冈新闻部宣布，教宗与八个无家可归者一起早餐，他们通常在圣伯多禄广场的柱廊流连，包括两名妇女和六名男子，分别来自意大利、摩尔多瓦、罗马尼亚和秘鲁。他们送给教宗三束向日葵，教宗奉献了在圣玛尔大之家小堂。

梵蒂冈新闻部还宣布，今天，"在罗马多间食堂，在午餐或晚餐完结时，送上教宗名义送出的生日甜点。各宿舍的客人，也将收到一个信封，内有一份小礼物和描绘圣诞的纪念品。"

在安杰洛.索达诺枢机(Angelo Sodano)代表所有枢机送上生日祝福后，教宗致讲道辞。教他把重点放在将临期，作为教会呼吁信徒要记住的时间。"停止，并记住。回头，看看这条路。记忆︰这种申命纪的态度，给灵魂这股力量"，并使我们"永远不会忘记"。

教宗说: "爱的特征是不忘记; 爱的特征是时常感受到美善；爱的特征是回顾历史︰我们来自何方、我们的父母、我们的祖先、信德之路。"

对于今天弥撒福音的章节(玛窦福音1:1-17)，其中详细耶稣基督的族谱。他说:"当我们听这段福音时，当中有一个故事，恩宠的故事，如此伟大;但它也是罪的故事。在路途上，我们发现恩宠和罪恶。”

"在这族谱，在救赎历史中，有很多罪人（参看玛1:1-17）和圣人。我们的生活，也是相同︰对上主伟大忠诚的时刻，在服务有喜乐，以及一些不忠的坏时刻，那罪恶使我们感到需要救恩。这也是我们安全之处，因为当我们需要救恩，我们宣认信仰，我们要做信德宣认:我是一个罪人，但你可以拯救我，你带我前进。所以我们在希望的喜乐中前进。”

"我们也看到，在历史和我们的生活中，有忠诚的精彩时刻和罪恶的坏时刻。但上主就在那里，伸出祂的手拉我们起来，说: '走吧' ！"

教宗总结说:"愿上主帮助我们保守这记忆的恩宠。"

"『但这很难、烦厌、有很多问题。』《希伯来书》的作者有一个美丽的词汇，对于我们的不满，很漂亮: 『你们与罪恶争斗，还没有抵抗到流血的地步』(12:4)。这也是有点幽默感，因着那位受默感的作者，帮助我们前进。愿上主赐给我们这恩宠。』”

来自全球几万人传来各种语言的祝福问候。