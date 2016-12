» 12/17/2016, 16.05



教宗方济各今天生日,与八个无家可归者吃早餐,收到他们送的向日葵。在罗马的许多食堂,在午餐完结时,每人获得一份礼物和一份甜点,是以教宗的名义送出的。教宗在梵蒂冈圣保禄小堂,与枢机们共祭弥撒。他说:"观看历史充满爱。我们也看到,在历史中和在我们的生活中,有忠诚的精彩时刻,也犯罪的时候。”他以多种语言,问候来自世界各地的众多朝圣者。 梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教宗方济各今天庆祝80岁的生日,他于早上8时在宗徒宫圣保禄小堂,与数十名枢机共祭弥撒。今天,他引用诗人弗里德里.希荷尔德林(Friedrich Holderlin),呼吁教友为他祈祷,好使他"老年龄可以安静的、宗教的和富有成果”。他"停顿之后,以及"喜乐"。 教宗这一天很早就开始。梵蒂冈新闻部宣布,教宗与八个无家可归者一起早餐,他们通常在圣伯多禄广场的柱廊流连,包括两名妇女和六名男子,分别来自意大利、摩尔多瓦、罗马尼亚和秘鲁。他们送给教宗三束向日葵,教宗奉献了在圣玛尔大之家小堂。 梵蒂冈新闻部还宣布,今天,"在罗马多间食堂,在午餐或晚餐完结时,送上教宗名义送出的生日甜点。各宿舍的客人,也将收到一个信封,内有一份小礼物和描绘圣诞的纪念品。" 在安杰洛.索达诺枢机(Angelo Sodano)代表所有枢机送上生日祝福后,教宗致讲道辞。教他把重点放在将临期,作为教会呼吁信徒要记住的时间。"停止,并记住。回头,看看这条路。记忆︰这种申命纪的态度,给灵魂这股力量",并使我们"永远不会忘记"。 教宗说: "爱的特征是不忘记; 爱的特征是时常感受到美善;爱的特征是回顾历史︰我们来自何方、我们的父母、我们的祖先、信德之路。" 对于今天弥撒福音的章节(玛窦福音1:1-17),其中详细耶稣基督的族谱。他说:"当我们听这段福音时,当中有一个故事,恩宠的故事,如此伟大;但它也是罪的故事。在路途上,我们发现恩宠和罪恶。” "在这族谱,在救赎历史中,有很多罪人(参看玛1:1-17)和圣人。我们的生活,也是相同︰对上主伟大忠诚的时刻,在服务有喜乐,以及一些不忠的坏时刻,那罪恶使我们感到需要救恩。这也是我们安全之处,因为当我们需要救恩,我们宣认信仰,我们要做信德宣认:我是一个罪人,但你可以拯救我,你带我前进。所以我们在希望的喜乐中前进。” "我们也看到,在历史和我们的生活中,有忠诚的精彩时刻和罪恶的坏时刻。但上主就在那里,伸出祂的手拉我们起来,说: '走吧' !" 教宗总结说:"愿上主帮助我们保守这记忆的恩宠。" "『但这很难、烦厌、有很多问题。』《希伯来书》的作者有一个美丽的词汇,对于我们的不满,很漂亮: 『你们与罪恶争斗,还没有抵抗到流血的地步』(12:4)。这也是有点幽默感,因着那位受默感的作者,帮助我们前进。愿上主赐给我们这恩宠。』” 来自全球几万人传来各种语言的祝福问候。 e-mail this to a friend Printable version







