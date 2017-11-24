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    • » 11/30/2017, 22.25

    孟加拉-梵蒂冈

    教宗的访问日程是对孟加拉国家和基督徒历史的回顾

    Sumon Corraya

    教宗方济各将参观1971年解放战争中牺牲的殉国者纪念碑：他们中间也有许多基督徒，受到了神父和修女的支援。之后教宗将参观国父谢赫·穆吉布尔·拉赫曼的纪念馆。然后前往圣座驻孟加拉大使馆，之后是孟加拉全国最古老的教堂之一圣玫瑰经教堂的建筑群。

    达卡（亚洲新闻）— 不仅教宗方济各的牧灵访问是历史性的，而且他在孟加拉期间拜访的地方也是有着特别历史意义的。今天，教宗将到离首都西北35公里的萨瓦（Savar）参观国家殉国者纪念碑（题图照片1）。在这里，他将向那些在1971年解放战争中牺牲生命的殉国者致敬，通过这场战争，孟加拉从巴基斯坦独立出来并建国。

    冲突开始于1971年3月25日晚，当时的“西巴基斯坦”军政府对“东巴基斯坦”人民发动了“探照灯行动”（Searchlight operation），武装部队在平民、学生、知识分子、宗教少数团体和军队中间系统地消灭孟加拉民族主义分子。他们还废除了1970年选举的结果，逮捕了当选总理谢赫·穆吉布尔·拉赫曼（Sheikh Mujibur Rahman）。这场解放战争于1971年12月16日结束，以西巴基斯坦投降告终。印度和苏联武装支持孟加拉国，1661名印度士兵在冲突中丧生。而西巴基斯坦得到了中国、美国、英国、印度尼西亚和沙特阿拉伯的支持。许多基督徒自由战士在冲突中牺牲，数位神父和修女为他们争取获得到一面不一样的旗帜。

    在向殉国者致敬后，教宗将前往“Bangubandhu”纪念馆，在荣誉纪念簿上签名。这个纪念馆位于孟加拉国国父和总统谢赫·穆吉布尔·拉赫曼（Sheikh Mujibur Ra​​hman）的故居。他和大部分家人一起在这个居所里被杀害，现在这个居所被改为是纪念馆。孟加拉语中的“Bangubandhu”意为“朋友”。拉赫曼是该国的第一任总统，从1971年3月起担任总理直到1975年8月去世。由于他的牺牲和他的良好领导，孟加拉解放战争的结果是从西巴基斯坦独立出来，建立起一个新国家。她的女儿谢赫·哈西娜（Sheikh Hasina）是现任孟加拉国总理，人民联盟的领导人。教宗将访问这个纪念馆，向拉赫曼致敬。

    在同一天晚上，教宗将礼节性拜访总统府邸，这座建筑自独立以来一直占据着这个地位，现在是一个重要会议和研讨会的场所。稍晚，教宗将会见民间社会代表和外交人员。

    12月1日，教宗方济各将在达卡市中心的舒拉瓦地公园（Suhrawardy Udyan，见题图照片2）举行弥撒，并为16名执事行祝圣礼。在这个地方，1971年12月16日，巴基斯坦军队的尼亚兹中将（A. A. K. Niazi）向担任印度和孟加拉解放军联合部队司令的贾格吉特·辛格·奥罗拉中将（Jagjit Singh Aurora）投降。签署该投降书之日是孟加拉国的胜利日。在这天，谢赫·穆吉布尔·拉赫曼发表了历史性的演讲《这一次，为我们的自由而战斗》，鼓励孟加拉人准备为解放而战。

    之后，教宗方济各将到圣座驻孟加拉大使馆，与总理谢赫·哈西娜会晤。她致力于反对极端分子，在她的领导下，孟加拉国的经济发展得到了加强。圣座大使馆坐落在巴里达拉（Barihdara）使馆区，教宗在为期三天的访问中将下榻在这里。自1972年起，梵蒂冈与孟加拉国一直保持着坚实的外交关系。达卡总主教帕特里克·罗扎里奥（Patrick D'Rozario）枢机表示，梵孟之间“独特的”关系将在这次访问中欢庆。这个关系是基于“人性和精神价值”，特别是“对人类、对生命、对人权的爱”，以及关爱穷人、妇女和儿童，慈善、健康和教育，环境和宗教间对话。

    同一天，教宗将访问位于达卡市拉姆纳区（Ramna）总主教府的老年司铎休养院，并在花园里举行一次推动和平的跨宗教和普世合一会议。在总主教府的建筑群里，还有总主教的办公室和圣玛利亚大教堂。

    访问行程的最后一天，12月2日，教宗将在特雅高区（Tejgaon）圣玫瑰经教堂（见题图照片3）建筑群内的圣德兰修女院里举行一个私人会议。在这里，他将接见神父、修女和男女会士。之后，他将参观圣玫瑰经教堂的墓地。该建筑群由葡萄牙的奥古斯丁传教士在1677年建立，是孟加拉国最古老的教堂之一，正是葡萄牙传教士在这里撒播了基督教信仰的种子。

    教宗方济各访问的最后一站是在首都的圣母学院（Notre Dame College，见题图照片4）。这所天主教学院是全国最好的高等学府之一，在这里培养了很多议员、律师、教育家和记者等，其中90％是信仰其他宗教的人。现在，他们中的许多人在孟加拉国担任着重要的领导者角色。
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