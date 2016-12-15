梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 在今天《三钟经》祈祷时，教宗方济各向在圣伯多禄广场向朝圣者说，"要进入真正的圣诞节，是耶稣的诞生；圣诞很快来到，天主与我们同在，祂靠近我们，我们要接受这个节日的恩宠，就是表示亲切、爱、谦卑和温柔的恩宠"。

教宗指出: "这个星期，让我们静止片刻，腾出片刻的时间静默，想象一下圣母玛利亚和圣若瑟前往白冷︰他们的旅程、疲倦，但是还有喜悦、情感，然后焦虑去找地方、关怀等等。基督诞生的场景给我们很多帮助。”

早些时候，教宗方济各以长篇幅谈论玛利亚和若瑟两个人物。"玛利亚和若瑟两人，首先借着信德接受耶稣，把我们引入圣诞的奥迹。玛利亚帮助我们采取愿意的态度，迎接天主子到我们实际生活、我们的血肉之中。若瑟鼓励我们时常寻求天主的旨意，并以完全信心跟随它。两人都让自己给天主接近。”

教宗说，他们是"两位参与这爱的奥迹最深入的人"。教宗谈到今天的福音(玛窦福音1:18-24):" 玛利亚被展示预言说:『看，一位贞女，将怀孕生子』(1:23)。圣史玛窦同意认在玛利亚身上发生的事，她在与若瑟同居前，因圣神有孕的事已显示出来(1:18)。”

天主子"来了"在她内成为人，而她欢迎他。因此，天主以独特的方式亲近人类，从一个女子成为血肉。对我们一样，方式不同，天主带着祂的恩宠进入我们的生活，赐给我们祂的儿子为礼物。而我们做了什么？我们欢迎他?我们让他接近?我们拒绝了他?我们把他赶走？

"就像玛利亚，她自由地奉献自己予历史的主，使祂可以改变人类的命运，所以我们也接受耶稣，并试着每一天跟随祂，能配合祂的救赎计划，为我们自己和整个世界。因此，玛利亚给我们一个典范，和支持我们，是那位可以依靠来寻找天主，以及我们承诺要亲近天主，以建立爱的文明。"

"今天的福音，另一位主角是圣若瑟。福音圣史突出，若瑟无法单独向自己解释这事件，就是发生在他的眼前，即玛利亚怀孕的事。然而，在怀疑和痛苦的那一刻，天主以祂的使者接近他，而他是开明关于做母亲的事情，『因为那在她内受生的，是出于圣神』(1:20)。”

"因此，面临着特殊的事件，若瑟心中当然有很多问题，他完全相信天主亲近他，以及按照祂的邀请，他没有遗弃他的新娘，反而带着她一起。通过接受玛利亚，若瑟有意识地接受与爱那位她藉天主的奇妙工程受孕的那一位，没有什么不可能的那一位。若瑟是谦逊和正直的人(1:19)，教导我们要始终信靠天主，要得到祂的指导与愿意服从。"

教宗在结语时说: "『看，一位贞女，将怀孕生子，人将称他的名字为厄玛奴耳，意思是:天主与我们同在』(1:23)。这希望的宣告，就在圣诞节呈现，它完成每个人在等待天主，整个教会如是，也在许多世界都鄙视的小人物身上，但天主所钟爱的人。”

在圣母祈祷之后，教宗方济各呼吁大家祈祷，"好使民主刚果共和国的对话，会彰显真理，以避免任何形式的暴力行为和整个国家的美好。"明天是若瑟.卡比拉(Joseph Kabila)总统任期的最后一天，但显然他无意放弃权力；以及很多人担心，反对派的示威活动，由一位总统候选人埃蒂安·齐塞克迪 (Étienne Tshisekedi) 领导，可能会导致这个国家出现新一轮的暴力事件。

教宗也感谢"所有人和机构”，在他昨天80岁生日”给予的良好祝愿"。