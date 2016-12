» 12/18/2016, 17.57



梵蒂冈 教宗︰与玛利亚、若瑟一起在基督诞生的情景,"让我们走进真正的圣诞节,耶稣的诞生"



在今天《三钟经》祈祷时,教宗方济各呼吁信徒,在圣诞节前这一星期内,"要有一静默时刻",以"领受天主接近人的节日的"恩宠"。玛利亚和若瑟是"两位参与这爱的奥迹最深入的人"。教宗也呼吁信徒们为刚果人民共和国的对话祈祷,并感谢所有为他生日送上良好祝愿的人士。 梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 在今天《三钟经》祈祷时,教宗方济各向在圣伯多禄广场向朝圣者说,"要进入真正的圣诞节,是耶稣的诞生;圣诞很快来到,天主与我们同在,祂靠近我们,我们要接受这个节日的恩宠,就是表示亲切、爱、谦卑和温柔的恩宠"。 教宗指出: "这个星期,让我们静止片刻,腾出片刻的时间静默,想象一下圣母玛利亚和圣若瑟前往白冷︰他们的旅程、疲倦,但是还有喜悦、情感,然后焦虑去找地方、关怀等等。基督诞生的场景给我们很多帮助。” 早些时候,教宗方济各以长篇幅谈论玛利亚和若瑟两个人物。"玛利亚和若瑟两人,首先借着信德接受耶稣,把我们引入圣诞的奥迹。玛利亚帮助我们采取愿意的态度,迎接天主子到我们实际生活、我们的血肉之中。若瑟鼓励我们时常寻求天主的旨意,并以完全信心跟随它。两人都让自己给天主接近。” 教宗说,他们是"两位参与这爱的奥迹最深入的人"。教宗谈到今天的福音(玛窦福音1:18-24):" 玛利亚被展示预言说:『看,一位贞女,将怀孕生子』(1:23)。圣史玛窦同意认在玛利亚身上发生的事,她在与若瑟同居前,因圣神有孕的事已显示出来(1:18)。” 天主子"来了"在她内成为人,而她欢迎他。因此,天主以独特的方式亲近人类,从一个女子成为血肉。对我们一样,方式不同,天主带着祂的恩宠进入我们的生活,赐给我们祂的儿子为礼物。而我们做了什么?我们欢迎他?我们让他接近?我们拒绝了他?我们把他赶走? "就像玛利亚,她自由地奉献自己予历史的主,使祂可以改变人类的命运,所以我们也接受耶稣,并试着每一天跟随祂,能配合祂的救赎计划,为我们自己和整个世界。因此,玛利亚给我们一个典范,和支持我们,是那位可以依靠来寻找天主,以及我们承诺要亲近天主,以建立爱的文明。" "今天的福音,另一位主角是圣若瑟。福音圣史突出,若瑟无法单独向自己解释这事件,就是发生在他的眼前,即玛利亚怀孕的事。然而,在怀疑和痛苦的那一刻,天主以祂的使者接近他,而他是开明关于做母亲的事情,『因为那在她内受生的,是出于圣神』(1:20)。” "因此,面临着特殊的事件,若瑟心中当然有很多问题,他完全相信天主亲近他,以及按照祂的邀请,他没有遗弃他的新娘,反而带着她一起。通过接受玛利亚,若瑟有意识地接受与爱那位她藉天主的奇妙工程受孕的那一位,没有什么不可能的那一位。若瑟是谦逊和正直的人(1:19),教导我们要始终信靠天主,要得到祂的指导与愿意服从。" 教宗在结语时说: "『看,一位贞女,将怀孕生子,人将称他的名字为厄玛奴耳,意思是:天主与我们同在』(1:23)。这希望的宣告,就在圣诞节呈现,它完成每个人在等待天主,整个教会如是,也在许多世界都鄙视的小人物身上,但天主所钟爱的人。” 在圣母祈祷之后,教宗方济各呼吁大家祈祷,"好使民主刚果共和国的对话,会彰显真理,以避免任何形式的暴力行为和整个国家的美好。"明天是若瑟.卡比拉(Joseph Kabila)总统任期的最后一天,但显然他无意放弃权力;以及很多人担心,反对派的示威活动,由一位总统候选人埃蒂安·齐塞克迪 (Étienne Tshisekedi) 领导,可能会导致这个国家出现新一轮的暴力事件。 教宗也感谢"所有人和机构”,在他昨天80岁生日”给予的良好祝愿"。 e-mail this to a friend Printable version







e-mail this to a friend: 教宗︰与玛利亚、若瑟一起在基督诞生的情景,"让我们走进真正的圣诞节,耶稣的诞生" Middle East South Asia Central Asia North Asia South East Asia East Asia South West Asia Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Myanmar Cambodia China East Timor Georgia India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Kazakhstan North Korea South Korea Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Macau Malaysia Mongolia Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen Palestine Hong Kong Jordan Europe Nord America Sud America Africa

在今天《三钟经》祈祷时,教宗方济各呼吁信徒,在圣诞节前这一星期内,"要有一静默时刻",以"领受天主接近人的节日的"恩宠"。玛利亚和若瑟是"两位参与这爱的奥迹最深入的人"。教宗也呼吁信徒们为刚果人民共和国的对话祈祷,并感谢所有为他生日送上良好祝愿的人士。



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)



































另见

04/07/2015 中国

上海股市创历史新低点,在三个星期内蒸发2.4兆亿美元

上海股市本周结时,损失为6%。政府已经试图注入新的活力入市场,通过扩大抵押品,但股民仍持怀疑态度。



30/05/2006 梵蒂冈

教宗将于星期六同三十万名教会运动团体成员相聚在圣伯多禄广场

明天,来自世界各地的一百多个教会运动团体的代表将在罗马郊外的教宗岩小镇召开第二届世界教会运动团体全体大会。本届大会的主题是“做基督信徒的美好以及宣扬这一美好的喜悦”。教会运动团体与教宗本笃十六世有着由来已久的不解之缘



25/01/2011 伊斯兰 – 梵蒂冈 - 埃及

亚西西聚会也期待着阿尔-阿扎尔

阿尔-阿扎尔伊斯兰大学中断与梵蒂冈对话令埃及教会感到担忧。连日来,天主教会纳古伯宗主教、主教以及发言人向埃及政府、阿尔-阿扎尔伊斯兰大学教长转交了教宗讲话的阿拉伯文翻译版。表面上,似乎是教宗的这一讲话令阿尔-阿扎尔伊斯兰大学作出了中断对话的决定。指责半岛电视台有意歪曲教宗讲话。对于东西方来说,同恐怖主义和世俗主义做斗争需实现真正的宗教自由



20/10/2016 13:03:00 梵蒂冈

教宗指出真正认识耶稣需要祈祷、朝拜和认清自己是罪人

阅读福音、学习要理“还不够”。需要像圣保禄说的“浸入”到“浩瀚的海洋,也就是基督内”



05/10/2016 17:11:00 梵蒂冈

教宗指出真正的使命是对基督的吸引力、朝拜和具体的爱德行动

周三例行公开接见中教宗介绍了格鲁吉亚和阿塞拜疆之行。强调了与高加索东正教徒的良好关系、为叙利亚及伊拉克和平祈祷