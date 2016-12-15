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» 12/18/2016, 17.57
梵蒂冈
教宗︰与玛利亚、若瑟一起在基督诞生的情景，"让我们走进真正的圣诞节，耶稣的诞生"
在今天《三钟经》祈祷时，教宗方济各呼吁信徒，在圣诞节前这一星期内，"要有一静默时刻"，以"领受天主接近人的节日的"恩宠"。玛利亚和若瑟是"两位参与这爱的奥迹最深入的人"。教宗也呼吁信徒们为刚果人民共和国的对话祈祷，并感谢所有为他生日送上良好祝愿的人士。
另见
04/07/2015 中国
上海股市创历史新低点，在三个星期内蒸发2.4兆亿美元
上海股市本周结时，损失为6％。政府已经试图注入新的活力入市场，通过扩大抵押品，但股民仍持怀疑态度。
30/05/2006 梵蒂冈
教宗将于星期六同三十万名教会运动团体成员相聚在圣伯多禄广场
明天，来自世界各地的一百多个教会运动团体的代表将在罗马郊外的教宗岩小镇召开第二届世界教会运动团体全体大会。本届大会的主题是“做基督信徒的美好以及宣扬这一美好的喜悦”。教会运动团体与教宗本笃十六世有着由来已久的不解之缘
25/01/2011 伊斯兰 – 梵蒂冈 - 埃及
亚西西聚会也期待着阿尔-阿扎尔
阿尔-阿扎尔伊斯兰大学中断与梵蒂冈对话令埃及教会感到担忧。连日来，天主教会纳古伯宗主教、主教以及发言人向埃及政府、阿尔-阿扎尔伊斯兰大学教长转交了教宗讲话的阿拉伯文翻译版。表面上，似乎是教宗的这一讲话令阿尔-阿扎尔伊斯兰大学作出了中断对话的决定。指责半岛电视台有意歪曲教宗讲话。对于东西方来说，同恐怖主义和世俗主义做斗争需实现真正的宗教自由
20/10/2016 13:03:00 梵蒂冈
教宗指出真正认识耶稣需要祈祷、朝拜和认清自己是罪人
阅读福音、学习要理“还不够”。需要像圣保禄说的“浸入”到“浩瀚的海洋，也就是基督内”
05/10/2016 17:11:00 梵蒂冈
教宗指出真正的使命是对基督的吸引力、朝拜和具体的爱德行动
周三例行公开接见中教宗介绍了格鲁吉亚和阿塞拜疆之行。强调了与高加索东正教徒的良好关系、为叙利亚及伊拉克和平祈祷
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
Michele Brambilla
16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 印度尼西亚
穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
Mathias Hariyadi
17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
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