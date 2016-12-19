梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教宗方济各在今天《三钟经》祈祷时，向圣伯多禄广场的朝圣者说，今天是圣诞节翌日，教会奉献给第一位基督徒殉道者圣斯德望。

教宗指出，正如在圣斯德望的时代，"今日的教会，也给见证光明和真理；在多个地方遇到严重迫害，甚至经历最大的考验殉道。我们有多少弟兄姊妹因着信仰遭受虐待、暴力，甚至因着耶稣被别人恼恨。"

他说: "我告诉你，今天的殉道者较最初几个世纪为多。当我们读到罗马这里最早几百年的历史故事时，我们读到这么多残忍对待基督徒。我说还有今天相同的残酷和反对基督徒的更多。

他说: "今天，让我们惦记他们，用我们的感情、我们的祈祷、我们的眼泪与他们一起。昨天圣诞日，伊拉克受迫害的基督徒回到被爆炸损毁的主教座堂庆祝圣诞。这是忠贞于福音的一个例子。”

然而，"尽管教会受到试探和危险，他们怀着勇气见证他们属于基督并活出福音、奉献给最后那位、被遗忘那位、不加区别的对每个人都良善、见证真理中实践爱德。"

教宗方济各说: "殉道继续在教会历史上发生，从斯德望到今天"。事实上，"世界憎恨基督徒，为同样原因，它憎恨耶稣，因为祂带来了天主的光和世界喜欢黑暗来掩盖其罪恶的勾当。为此，福音的心态和世界处于对立。跟随耶稣是跟随祂的光，在白冷的晚上出现，并摒弃黑暗的世界。”

"让我们记住，耶稣自己向天父祈祷，要保护我们免陷受世界的邪恶。"

"教会首位殉道者斯德望、充满圣神，被乱石砸死，因为他宣认信仰耶稣基督、天主子。祂的独生子来到世界，邀请每一位信徒选择光明与生命的道路。这是祂来到我们中间的深刻意义︰深爱上主和听从祂的声音，斯德望执事选择了基督，祂为每一个人都是生命和光明。他选择了真理，同时成为世界上邪恶奥迹的受害者。但是，基督已经征服了！"

"我们在心里留一些空间给天主子，祂在圣诞节把自己给了我们，让我们更新承诺，愉快地和勇敢地愿意跟随祂，祂作为唯一的指导，坚持按福音的心态生活，以及拒绝世界统治者的心态。”

"圣母玛利亚、天主之母和殉道者之后，我们祈求她时常引导和支持我们走在跟随耶稣基督的旅途之中，我们在洞穴默观耶稣诞生，它是天主圣父忠贞的见证。"

圣母祈祷之后，教宗方济各提到俄罗斯飞机昨天在黑海坠毁，请信众为这宗空难默祷片刻。

教宗说，罹难者包括俄罗斯武装部队歌咏团和乐队成员，曾经在梵蒂冈演奏一次，庆祝圣若望保禄二世就任教宗26周年。