梵蒂冈 教宗︰圣斯德望殉难,今天教会也面对严重迫害,甚至殉道的考验



在今天《三钟经》祈祷时,教宗方济各说,殉道"继续在教会历史上发生,从斯德望到今天"。教宗:"世界憎恨基督徒,为了同样原因,他们憎恨耶稣。"教宗呼吁"用我们的眼泪",亲近那些现在蒙受殉道的人。"今天的殉道者多于教会最初几百年,但是受到”同样残忍"的对待。俄罗斯飞机在黑海坠毁,朝圣者为受害者默祷片刻。 梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 教宗方济各在今天《三钟经》祈祷时,向圣伯多禄广场的朝圣者说,今天是圣诞节翌日,教会奉献给第一位基督徒殉道者圣斯德望。 教宗指出,正如在圣斯德望的时代,"今日的教会,也给见证光明和真理;在多个地方遇到严重迫害,甚至经历最大的考验殉道。我们有多少弟兄姊妹因着信仰遭受虐待、暴力,甚至因着耶稣被别人恼恨。" 他说: "我告诉你,今天的殉道者较最初几个世纪为多。当我们读到罗马这里最早几百年的历史故事时,我们读到这么多残忍对待基督徒。我说还有今天相同的残酷和反对基督徒的更多。 他说: "今天,让我们惦记他们,用我们的感情、我们的祈祷、我们的眼泪与他们一起。昨天圣诞日,伊拉克受迫害的基督徒回到被爆炸损毁的主教座堂庆祝圣诞。这是忠贞于福音的一个例子。” 然而,"尽管教会受到试探和危险,他们怀着勇气见证他们属于基督并活出福音、奉献给最后那位、被遗忘那位、不加区别的对每个人都良善、见证真理中实践爱德。" 教宗方济各说: "殉道继续在教会历史上发生,从斯德望到今天"。事实上,"世界憎恨基督徒,为同样原因,它憎恨耶稣,因为祂带来了天主的光和世界喜欢黑暗来掩盖其罪恶的勾当。为此,福音的心态和世界处于对立。跟随耶稣是跟随祂的光,在白冷的晚上出现,并摒弃黑暗的世界。” "让我们记住,耶稣自己向天父祈祷,要保护我们免陷受世界的邪恶。" "教会首位殉道者斯德望、充满圣神,被乱石砸死,因为他宣认信仰耶稣基督、天主子。祂的独生子来到世界,邀请每一位信徒选择光明与生命的道路。这是祂来到我们中间的深刻意义︰深爱上主和听从祂的声音,斯德望执事选择了基督,祂为每一个人都是生命和光明。他选择了真理,同时成为世界上邪恶奥迹的受害者。但是,基督已经征服了!" "我们在心里留一些空间给天主子,祂在圣诞节把自己给了我们,让我们更新承诺,愉快地和勇敢地愿意跟随祂,祂作为唯一的指导,坚持按福音的心态生活,以及拒绝世界统治者的心态。” "圣母玛利亚、天主之母和殉道者之后,我们祈求她时常引导和支持我们走在跟随耶稣基督的旅途之中,我们在洞穴默观耶稣诞生,它是天主圣父忠贞的见证。" 圣母祈祷之后,教宗方济各提到俄罗斯飞机昨天在黑海坠毁,请信众为这宗空难默祷片刻。 教宗说,罹难者包括俄罗斯武装部队歌咏团和乐队成员,曾经在梵蒂冈演奏一次,庆祝圣若望保禄二世就任教宗26周年。 e-mail this to a friend Printable version







